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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3552355335543555>
Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 16:42



Что касается алкашей, которые "должны быть оттуда исключены" - каким образом? Если они в армии, то они, естественно, получают такую же зарплату, как и остальные



Там є якийсь механізм позбавлення бойових. Начебто і за синьку. Я не особливо вникав.
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 17:40

  ЛАД написав:Простите, но это уже чистая демагогия.
Ещё и вредная
вы знаете мой рецепт счастья, не нравится - не читайте. ))
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 17:50

  ЛАД написав:Я уже говорил - если придётся увеличить армию ещё на 100-200тыс., чем платить будем? Бюджет не лопнет
.
смотрим на 2 Шага вперёд (как в шахматах, играете?) За 100к боевых имеем условно 100 тыс уклонистов. Есть столько мест в тюрьмах? Какое суточное довольствие одного зека? В итоге помимо армии ещё кормим 100 тыс уклонистов. Уголовная ответственность есть? Законы выполнять нужно? Выполнение законов денег стоит? Где их брать? Не лучше ли сразу платить столько чтобы очередь стояла в военкомат, а не в тюрьму.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 18:15

  vitaliian написав:
  ЛАД написав:Я уже говорил - если придётся увеличить армию ещё на 100-200тыс., чем платить будем? Бюджет не лопнет
.
смотрим на 2 Шага вперёд (как в шахматах, играете?) За 100к боевых имеем условно 100 тыс уклонистов. Есть столько мест в тюрьмах? Какое суточное довольствие одного зека? В итоге помимо армии ещё кормим 100 тыс уклонистов. Уголовная ответственность есть? Законы выполнять нужно? Выполнение законов денег стоит? Где их брать? Не лучше ли сразу платить столько чтобы очередь стояла в военкомат, а не в тюрьму.

забрати пенсії в пенсіонерів

ввести цифрову гривню і доїти дрібний бізнес
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 18:24

  vitaliian написав:
  ЛАД написав:Я уже говорил - если придётся увеличить армию ещё на 100-200тыс., чем платить будем? Бюджет не лопнет
.
смотрим на 2 Шага вперёд (как в шахматах, играете?) За 100к боевых имеем условно 100 тыс уклонистов. Есть столько мест в тюрьмах? Какое суточное довольствие одного зека? В итоге помимо армии ещё кормим 100 тыс уклонистов. Уголовная ответственность есть? Законы выполнять нужно? Выполнение законов денег стоит? Где их брать? Не лучше ли сразу платить столько чтобы очередь стояла в военкомат, а не в тюрьму.

Із зеків можна формувати штурмові загони як раша робить і проблема зникне.
Чому зі сторони раші гине мусор а зі сторони України кращі ?
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 19:31

Генерал Міллі: Війна закінчиться переговорами, ні Росія, ні Україна не досягнуть своїх цілей

В адміністрації президента США досі переконані, що повернення Україною Криму є "червоною лінією" для Путіна і це загрожує серйозною ескалацією – але, водночас, не заперечують право України відвоювати півострів.
Це лягає в одну лінію з коментарями від посадовців Пентагону останнім часом - про те, що Україна навряд чи зможе звільнити Крим у найближчому майбутньому.

У кількох свідків розмови зі слів Блінкена склалося враження, що Вашингтон вважає наміри повертати Крим не дуже мудрим кроком у цей конкретний момент, але це не пролунало напряму.
jump
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 19:44

  Ukrainian написав:
  vitaliian написав:
  ЛАД написав:Я уже говорил - если придётся увеличить армию ещё на 100-200тыс., чем платить будем? Бюджет не лопнет
.
смотрим на 2 Шага вперёд (как в шахматах, играете?) За 100к боевых имеем условно 100 тыс уклонистов. Есть столько мест в тюрьмах? Какое суточное довольствие одного зека? В итоге помимо армии ещё кормим 100 тыс уклонистов. Уголовная ответственность есть? Законы выполнять нужно? Выполнение законов денег стоит? Где их брать? Не лучше ли сразу платить столько чтобы очередь стояла в военкомат, а не в тюрьму.

Із зеків можна формувати штурмові загони як раша робить і проблема зникне.
Чому зі сторони раші гине мусор а зі сторони України кращі ?


Слабо уявляю як це буде працювати в реальності. Поясню: для вилову одного роботяги уклоніста (50 кілограмового і без зброї) в тилу використовується парочка поліцейських плюс 3-4 військових в балаклавах. А тепер питання - який ресурс потрібно задіяти щоб сотня зеків (з відємною мотивацією) з автоматами в руках виконувала потрібні команди і штурмувала в потрібному напрямку? на них треба буде чоловік триста, бажано з кулеметами
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 19:44

jump
А ты читал, что он сказал ?
Явно нет

Генерал Міллі: Війна закінчиться переговорами, ні Росія, ні Україна не досягнуть своїх цілей
"Для росіян буде майже неможливо досягти своїх політичних цілей військовим шляхом. Малоймовірно, що Росія захопить Україну. Цього просто не станеться", - сказав Міллі.
...
"Цього року Україні також дуже, дуже важко вигнати росіян з кожного сантиметра окупованої Росією території України. Це не означає, що це не може статися... Але це надзвичайно складно. І це вимагатиме, по суті, розвалу російської армії", - додав він.

Завжди є нюанс
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 19:54

Е...ать п...длы циничные ... :!:
https://zn.ua/UKRAINE/prokhozhdenie-mse ... jatku.html
.................................................
В Минздраве призвали всех, кто сталкивается с вымогательством денег при прохождении МСЭК, фиксировать подобные факты.

О случаях вымогания денег необходимо сообщать в контакт-центр Минздрава по номеру: 0 800 60 20 19

«Уверяем – реакция будет! Наши воины воюют с внешним врагом – РФ – на линии фронта, а мы должны победить внутреннего – коррупцию – здесь!», – резюмировали в ведомстве.

Это вновь, на западную аудиторию?
(На заборе написано ...й. - А кто нибудь пробовал обратиться? Ауу,.... - трубка!)
Знаком с десятками "Дел", которые топятся, были утоплены в гавне именно в Судах Украины по этому поводу. При чём откровенно Уголовные Дела с "тяжкими последствиями".

Легче ликвидировать обращающего, чем реально использовать Законные пути.
И в то же время, ОФИЦИАЛЬНО - ИБО по "Закону Уркаины" с 2011 года - "жалобщика", вертят на половом органе, как раз те же смотрящие.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 19:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:Выполнение законов денег стоит? Где их брать? Не лучше ли сразу платить столько чтобы очередь стояла в военкомат, а не в тюрьму.


Ідея більш ніж адекватна, але на мою думку потрібні певні умови:
а) майбутні військові мають бути впевнені що їх життя цінується військовим командуванням, і жодні політичні та популістські рішення не будуть заважати цьому (типу а давайте завтра штурмуємо Крим)
б) знайти гроші на це все (уламати Захід неофіційно спонсорувати частину з/п військових)
в) мінімізувати "мусорні" робочі місця, щоб військова служба стала здоровою альтернативою безробітним : кількість чиновників зараз неадекватно роздута, правоохоронні органи / прокуратура / суди і т.д., скоротити мінімум на 30%, всіх інших теж в режимі ротації на фронт, військових пенсіонерів або на фронт або повертаєш половину всіх виплат, якщо все життя штани протирав в казармі, правоохоронці-пенсіонери теж мають включитися на повну.
Список можна продовжувати
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