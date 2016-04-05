ЛАД написав:Я уже говорил - если придётся увеличить армию ещё на 100-200тыс., чем платить будем? Бюджет не лопнет
. смотрим на 2 Шага вперёд (как в шахматах, играете?) За 100к боевых имеем условно 100 тыс уклонистов. Есть столько мест в тюрьмах? Какое суточное довольствие одного зека? В итоге помимо армии ещё кормим 100 тыс уклонистов. Уголовная ответственность есть? Законы выполнять нужно? Выполнение законов денег стоит? Где их брать? Не лучше ли сразу платить столько чтобы очередь стояла в военкомат, а не в тюрьму.
ЛАД написав:Я уже говорил - если придётся увеличить армию ещё на 100-200тыс., чем платить будем? Бюджет не лопнет
. смотрим на 2 Шага вперёд (как в шахматах, играете?) За 100к боевых имеем условно 100 тыс уклонистов. Есть столько мест в тюрьмах? Какое суточное довольствие одного зека? В итоге помимо армии ещё кормим 100 тыс уклонистов. Уголовная ответственность есть? Законы выполнять нужно? Выполнение законов денег стоит? Где их брать? Не лучше ли сразу платить столько чтобы очередь стояла в военкомат, а не в тюрьму.
ЛАД написав:Я уже говорил - если придётся увеличить армию ещё на 100-200тыс., чем платить будем? Бюджет не лопнет
. смотрим на 2 Шага вперёд (как в шахматах, играете?) За 100к боевых имеем условно 100 тыс уклонистов. Есть столько мест в тюрьмах? Какое суточное довольствие одного зека? В итоге помимо армии ещё кормим 100 тыс уклонистов. Уголовная ответственность есть? Законы выполнять нужно? Выполнение законов денег стоит? Где их брать? Не лучше ли сразу платить столько чтобы очередь стояла в военкомат, а не в тюрьму.
Із зеків можна формувати штурмові загони як раша робить і проблема зникне. Чому зі сторони раші гине мусор а зі сторони України кращі ?
Генерал Міллі: Війна закінчиться переговорами, ні Росія, ні Україна не досягнуть своїх цілей
В адміністрації президента США досі переконані, що повернення Україною Криму є "червоною лінією" для Путіна і це загрожує серйозною ескалацією – але, водночас, не заперечують право України відвоювати півострів. Це лягає в одну лінію з коментарями від посадовців Пентагону останнім часом - про те, що Україна навряд чи зможе звільнити Крим у найближчому майбутньому.
У кількох свідків розмови зі слів Блінкена склалося враження, що Вашингтон вважає наміри повертати Крим не дуже мудрим кроком у цей конкретний момент, але це не пролунало напряму.
ЛАД написав:Я уже говорил - если придётся увеличить армию ещё на 100-200тыс., чем платить будем? Бюджет не лопнет
. смотрим на 2 Шага вперёд (как в шахматах, играете?) За 100к боевых имеем условно 100 тыс уклонистов. Есть столько мест в тюрьмах? Какое суточное довольствие одного зека? В итоге помимо армии ещё кормим 100 тыс уклонистов. Уголовная ответственность есть? Законы выполнять нужно? Выполнение законов денег стоит? Где их брать? Не лучше ли сразу платить столько чтобы очередь стояла в военкомат, а не в тюрьму.
Із зеків можна формувати штурмові загони як раша робить і проблема зникне. Чому зі сторони раші гине мусор а зі сторони України кращі ?
Слабо уявляю як це буде працювати в реальності. Поясню: для вилову одного роботяги уклоніста (50 кілограмового і без зброї) в тилу використовується парочка поліцейських плюс 3-4 військових в балаклавах. А тепер питання - який ресурс потрібно задіяти щоб сотня зеків (з відємною мотивацією) з автоматами в руках виконувала потрібні команди і штурмувала в потрібному напрямку? на них треба буде чоловік триста, бажано з кулеметами
"Для росіян буде майже неможливо досягти своїх політичних цілей військовим шляхом. Малоймовірно, що Росія захопить Україну. Цього просто не станеться", - сказав Міллі. ... "Цього року Україні також дуже, дуже важко вигнати росіян з кожного сантиметра окупованої Росією території України. Це не означає, що це не може статися... Але це надзвичайно складно. І це вимагатиме, по суті, розвалу російської армії", - додав він.
О случаях вымогания денег необходимо сообщать в контакт-центр Минздрава по номеру: 0 800 60 20 19
«Уверяем – реакция будет! Наши воины воюют с внешним врагом – РФ – на линии фронта, а мы должны победить внутреннего – коррупцию – здесь!», – резюмировали в ведомстве.
Это вновь, на западную аудиторию? (На заборе написано ...й. - А кто нибудь пробовал обратиться? Ауу,.... - трубка!) Знаком с десятками "Дел", которые топятся, были утоплены в гавне именно в Судах Украины по этому поводу. При чём откровенно Уголовные Дела с "тяжкими последствиями".
Легче ликвидировать обращающего, чем реально использовать Законные пути. И в то же время, ОФИЦИАЛЬНО - ИБО по "Закону Уркаины" с 2011 года - "жалобщика", вертят на половом органе, как раз те же смотрящие.
vitaliian написав:Выполнение законов денег стоит? Где их брать? Не лучше ли сразу платить столько чтобы очередь стояла в военкомат, а не в тюрьму.
Ідея більш ніж адекватна, але на мою думку потрібні певні умови: а) майбутні військові мають бути впевнені що їх життя цінується військовим командуванням, і жодні політичні та популістські рішення не будуть заважати цьому (типу а давайте завтра штурмуємо Крим) б) знайти гроші на це все (уламати Захід неофіційно спонсорувати частину з/п військових) в) мінімізувати "мусорні" робочі місця, щоб військова служба стала здоровою альтернативою безробітним : кількість чиновників зараз неадекватно роздута, правоохоронні органи / прокуратура / суди і т.д., скоротити мінімум на 30%, всіх інших теж в режимі ротації на фронт, військових пенсіонерів або на фронт або повертаєш половину всіх виплат, якщо все життя штани протирав в казармі, правоохоронці-пенсіонери теж мають включитися на повну. Список можна продовжувати