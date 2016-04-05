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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3552355335543555
Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 20:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Завжди є нюанс

"Цього року Україні також дуже, дуже важко вигнати росіян з кожного сантиметра окупованої Росією території України." - це речення можна бачити як в позитивному так і в негативному контексті.
Звучить як "цей рік точно невийде" а коли вийде невідомо, може через два, а може й 5 чи 10
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 20:04

Або цих двох хлопців треба притягати до відповідальності за наклепи і т.д.
... або це якийсь-то капець.
(Взагалі дивився це відео і чомусь пригадав похождєнія бравого солдата Швєйка. Отакий цирк відбувається, коли немотивованого спритного!!!чудака затягнули у військо).
https://m.youtube.com/watch?v=gVNVMgAgTqc
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 20:07

  Letusrock написав:
  pesikot написав:Завжди є нюанс

"Цього року Україні також дуже, дуже важко вигнати росіян з кожного сантиметра окупованої Росією території України." - це речення можна бачити як в позитивному так і в негативному контексті.
Звучить як "цей рік точно невийде" а коли вийде невідомо, може через два, а може й 5 чи 10

А може ти свій песімізм засунешь в качку, чи в гузочку

Річ про "цього року" і про "дуже важко"

А про россіян кажуть - "це неможливо"

Давай, я тобі не буду цитувати анек про нюанс. Ти його сам знайдешь
А не знайдешь, то я тобі його розкажу
Але це тобі не сподобається
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 20:08

  flyman написав:забрати пенсії в пенсіонерів


Он, даже "Частично" не озвучил проблему, происходящего, на сегодня.
А по факту под вой "о пакращанне", как Вы назвали "фриков" - под ПФ положили все ключевые фонды, гарантировашие Законодательно социалку.
- Беспрецедентный рост ПФ, - беспрецедентное снижение социальных расходов.
Отделение Государства Украина от гарантий существования любой социальной ответственности, его населению.
Кто успел украсть - тот и выживет, кто Работал до последнего на Государство - увидит, расцвет бизнеса от новых кровосисей "правда без кули в лобе".

Останутся в роскоше только эти... борцуны за мову.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 20:17

Kudrjavuy вата та едь уже к себе в пидоросию. не мучай остатки мозга
88998899aleks
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Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 20:25

  88998899aleks написав:Kudrjavuy вата та едь уже к себе в пидоросию. не мучай остатки мозга

Только последняя гнида, именно не украинского происхождения может навязать отказ Государства от социальных обязательств перед его Гражданами.

Что во имя его отдали ВСЁ.
Как раз под такими никами и работает откровенная падаль из "лавки пригожина".
Вопрос к Модеру:
- И коим "происхождением" этот страдатель?
Kudrjavuy
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