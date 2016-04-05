flyman написав:
забрати пенсії в пенсіонерів
Он, даже "Частично" не озвучил проблему, происходящего, на сегодня.
А по факту под вой "о пакращанне", как Вы назвали "фриков" - под ПФ положили все ключевые фонды, гарантировашие Законодательно социалку.
- Беспрецедентный рост ПФ, - беспрецедентное снижение социальных расходов.
Отделение Государства Украина от гарантий существования любой социальной ответственности, его населению.
Кто успел украсть - тот и выживет, кто Работал до последнего на Государство - увидит, расцвет бизнеса от новых кровосисей "правда без кули в лобе".
Останутся в роскоше только эти... борцуны за мову.