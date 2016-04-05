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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3552355335543555
Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 20:04

Або цих двох хлопців треба притягати до відповідальності за наклепи і т.д.
... або це якийсь-то капець.
(Взагалі дивився це відео і чомусь пригадав похождєнія бравого солдата Швєйка. Отакий цирк відбувається, коли немотивованого спритного!!!чудака затягнули у військо).
https://m.youtube.com/watch?v=gVNVMgAgTqc
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Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 20:07

  Letusrock написав:
  pesikot написав:Завжди є нюанс

"Цього року Україні також дуже, дуже важко вигнати росіян з кожного сантиметра окупованої Росією території України." - це речення можна бачити як в позитивному так і в негативному контексті.
Звучить як "цей рік точно невийде" а коли вийде невідомо, може через два, а може й 5 чи 10

А може ти свій песімізм засунешь в качку, чи в гузочку

Річ про "цього року" і про "дуже важко"

А про россіян кажуть - "це неможливо"

Давай, я тобі не буду цитувати анек про нюанс. Ти його сам знайдешь
А не знайдешь, то я тобі його розкажу
Але це тобі не сподобається
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 20:13

vitaliian Идея очень ОК, пока же имеем закрытие деклараций чиновников и снижение премий военных (кроме тех кто на передке и получит боевые). Слов просто нет
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Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 21:15

Каждые 90 метров украинской земли обходятся России в 2000 трупов

Об этом пишет The Times со ссылкой на данные разведки НАТО. Эти цифры появились в ходе обсуждения новых поставок вооружений Украины. Однако издание не уточнят, идет ли речь только о погибших или учитываются еще и раненые.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 21:32

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vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 21:51

  vitaliian написав:
Каждые 90 метров украинской земли обходятся России в 2000 трупов

Об этом пишет The Times со ссылкой на данные разведки НАТО. Эти цифры появились в ходе обсуждения новых поставок вооружений Украины. Однако издание не уточнят, идет ли речь только о погибших или учитываются еще и раненые.


там таки присутствует до
люблю англичан
и Петриот на заставочке поставили :mrgreen:
cohan
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