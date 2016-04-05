... або це якийсь-то капець.
(Взагалі дивився це відео і чомусь пригадав похождєнія бравого солдата Швєйка. Отакий цирк відбувається, коли немотивованого спритного!!!чудака затягнули у військо).
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Додано: Чет 16 лют, 2023 20:04
Або цих двох хлопців треба притягати до відповідальності за наклепи і т.д.
... або це якийсь-то капець.
(Взагалі дивився це відео і чомусь пригадав похождєнія бравого солдата Швєйка. Отакий цирк відбувається, коли немотивованого спритного!!!чудака затягнули у військо).
Додано: Чет 16 лют, 2023 20:07
А може ти свій песімізм засунешь в качку, чи в гузочку
Річ про "цього року" і про "дуже важко"
А про россіян кажуть - "це неможливо"
Давай, я тобі не буду цитувати анек про нюанс. Ти його сам знайдешь
А не знайдешь, то я тобі його розкажу
Але це тобі не сподобається
Додано: Чет 16 лют, 2023 20:13
vitaliian Идея очень ОК, пока же имеем закрытие деклараций чиновников и снижение премий военных (кроме тех кто на передке и получит боевые). Слов просто нет
Додано: Чет 16 лют, 2023 21:15
Додано: Чет 16 лют, 2023 21:51
там таки присутствует до
люблю англичан
и Петриот на заставочке поставили
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