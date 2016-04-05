Або цих двох хлопців треба притягати до відповідальності за наклепи і т.д. ... або це якийсь-то капець. (Взагалі дивився це відео і чомусь пригадав похождєнія бравого солдата Швєйка. Отакий цирк відбувається, коли немотивованого спритного!!!чудака затягнули у військо). https://m.youtube.com/watch?v=gVNVMgAgTqc
"Цього року Україні також дуже, дуже важко вигнати росіян з кожного сантиметра окупованої Росією території України." - це речення можна бачити як в позитивному так і в негативному контексті. Звучить як "цей рік точно невийде" а коли вийде невідомо, може через два, а може й 5 чи 10
А може ти свій песімізм засунешь в качку, чи в гузочку
Річ про "цього року" і про "дуже важко"
А про россіян кажуть - "це неможливо"
Давай, я тобі не буду цитувати анек про нюанс. Ти його сам знайдешь А не знайдешь, то я тобі його розкажу Але це тобі не сподобається
Каждые 90 метров украинской земли обходятся России в 2000 трупов
Об этом пишет The Times со ссылкой на данные разведки НАТО. Эти цифры появились в ходе обсуждения новых поставок вооружений Украины. Однако издание не уточнят, идет ли речь только о погибших или учитываются еще и раненые.
Каждые 90 метров украинской земли обходятся России в 2000 трупов
Об этом пишет The Times со ссылкой на данные разведки НАТО. Эти цифры появились в ходе обсуждения новых поставок вооружений Украины. Однако издание не уточнят, идет ли речь только о погибших или учитываются еще и раненые.
там таки присутствует до люблю англичан и Петриот на заставочке поставили
Каждые 90 метров украинской земли обходятся России в 2000 трупов
Об этом пишет The Times со ссылкой на данные разведки НАТО. Эти цифры появились в ходе обсуждения новых поставок вооружений Украины. Однако издание не уточнят, идет ли речь только о погибших или учитываются еще и раненые.
там таки присутствует до люблю англичан и Петриот на заставочке поставили
Ну это ж как индекс Биг мака - ярко, понятно и ни о чём.
detroytred написав:Або цих двох хлопців треба притягати до відповідальності за наклепи і т.д. ... або це якийсь-то капець. (Взагалі дивився це відео і чомусь пригадав похождєнія бравого солдата Швєйка. Отакий цирк відбувається, коли немотивованого спритного!!!чудака затягнули у військо). https://m.youtube.com/watch?v=gVNVMgAgTqc
Це наглядний приклад, що від невмотивованих у війську державі більше шкоди ніж користі.