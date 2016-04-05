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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3553355435553556
Повідомлення Додано: П'ят 17 лют, 2023 01:41

detroytred пора вже давно позбавлятися пережитків совка - нехай військові частини самі безпосередньо набирають, так і корупції можна позбутися і набирати дійсно тих, хто підходить і мотивований
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лют, 2023 02:07

  Hennady написав:Зображення

Отвечу цитатой с одного из (закрытых) форумов, который иногда просматриваю
Деякі люди живуть в свому світі.
В них в Іраку, Афгані прилітали надзвукові ракети чи балістика 24/7?

Їм приходилося в -20 в снігу воювати? Чи може вони на позиції на Жигулях і Деу Ланосах видвигалися?

Те про що вони говорять абсолютно нереально, крім питання форми. Та і навіть з формою, якщо б США треба було зараз 10 млн солдатів поставити під штик, в них теж не було б 6 пар на кожного.

Я дуже люблю американців і вдячний їм за зброю і допомогу, але деякі поради просто на голову не налазять ;) Давайте, блядь, будувати Пузату Хату в Бахмуті срочно.
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