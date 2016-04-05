Отвечу цитатой с одного из (закрытых) форумов, который иногда просматриваю
Деякі люди живуть в свому світі.
В них в Іраку, Афгані прилітали надзвукові ракети чи балістика 24/7?
Їм приходилося в -20 в снігу воювати? Чи може вони на позиції на Жигулях і Деу Ланосах видвигалися?
Те про що вони говорять абсолютно нереально, крім питання форми. Та і навіть з формою, якщо б США треба було зараз 10 млн солдатів поставити під штик, в них теж не було б 6 пар на кожного.
Я дуже люблю американців і вдячний їм за зброю і допомогу, але деякі поради просто на голову не налазять Давайте, блядь, будувати Пузату Хату в Бахмуті срочно.