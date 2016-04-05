❗️Энергосистема Украины уже пережила самые тяжелые последствия от российских обстрелов, сообщил глава правления «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.
Дальнейшие удары будут менее разрушительными благодаря улучшению работы систем ПВО и снижению возможностей Москвы наносить такие удары, пояснил он в интервью Bloomberg.
«На данный момент мы достигли плато — дальнейшего ухудшения не происходит. Мы можем восстанавливать [инфраструктуру] с той же скоростью, с которой совершаются разрушения, а иногда даже быстрее», — сказал Кудрицкий.
Замена поврежденных трансформаторов сегодня занимает в четыре раза меньше времени, чем осенью, уточнил глава «Укрэнерго».
По его словам, Россия «в значительной степени утратила способность наносить большой урон» критической инфраструктуре Украины, однако кампания по обстрелам энергообъектов не закончилась, подчеркнул Кудрицкий, призвав украинцев «не расслабляться», так как «весна и лето будут непростыми».
К следующей зиме Украина успеет накопить необходимое количество трансформаторов, как зарубежных, так и собственного производства, добавил он.
Starikan написав:Отвечу цитатой с одного из (закрытых) форумов, который иногда просматриваю
Деякі люди живуть в свому світі. В них в Іраку, Афгані прилітали надзвукові ракети чи балістика 24/7?
Їм приходилося в -20 в снігу воювати? Чи може вони на позиції на Жигулях і Деу Ланосах видвигалися?
Те про що вони говорять абсолютно нереально, крім питання форми. Та і навіть з формою, якщо б США треба було зараз 10 млн солдатів поставити під штик, в них теж не було б 6 пар на кожного.
Я дуже люблю американців і вдячний їм за зброю і допомогу, але деякі поради просто на голову не налазять Давайте, блядь, будувати Пузату Хату в Бахмуті срочно.
в армии США (в целом-включая navy) сегодня слишком много инструкций , которые расписаны в десятках менуалов (чтобы солдат знал как действовать в каждой ситуации, что он может делать, чего нельзя и за это его посадят в тюрьму), но проблема в том, что в армию идут те, кто не может проявить себя на гражданке (в принципе в ссср было также)-там служат мексиканцы, филиппинцы, этнические китайцы и "белых америнканцев там немного"-к тому же это могут быть украинцы/россияне переехавшие в США в 2003г мой приятель собирался в отпуск (купил билет на Одессу, служил тогда в аэропорту Неаполя) и вот за день до отпуска один солдат (стоя ночью в карауле) выстрелил в воздух (от скуки или случайно)-ему начальство говорит, что отпуск отменяется на время расследования (до 2 недель), есть же офицер (лейтенант и вышее начальство)-почему это касается старшего сержанта? потому что он его первый (непосредственый) командир, а офицер -уже следующий. Мы тоже идем (может уже пришли) что сержант будет руководить отделением(взводом) и нести ответственность за подчиненных (а не говорить, что я не офицер и человек маленький)
pesikot написав:А може ти свій песімізм засунешь в качку, чи в гузочку
Річ про "цього року" і про "дуже важко"
А про россіян кажуть - "це неможливо"
Давай, я тобі не буду цитувати анек про нюанс. Ти його сам знайдешь А не знайдешь, то я тобі його розкажу Але це тобі не сподобається
взагалі не розумію вашу постійну агресію на цьому форумі. у вас забагато лишньої енергії. Сподіваюсь що будучи в блокадному Чернігові ви активно вели підривну діяльність, висаджуючи в повітря цілі склади боєприпасів ворога. Тоді у вас є моральне право кидатися на всіх кругом
Спустя год после начала войны России с Украиной большая часть общественности по-прежнему считает, что Соединенные Штаты должны играть хоть какую-то роль в военных действиях. Однако поддержка поставок оружия или средств Украине, приема украинских беженцев или введения экономических санкций против России с весны прошлого года уменьшилась. И демократы, и республиканцы все чаще отдают предпочтение ограничению ущерба экономике США, а не эффективным санкциям.
В целом поддержка определенного уровня участия США в войне остается высокой. Большинство населения считает, что США должны играть большую (26%) или второстепенную (49%) роль в конфликте между Россией и Украиной. 24% считают, что Соединенные Штаты вообще не должны играть никакой роли.
Сильная двухпартийная поддержка сохраняется, хотя демократы с большей вероятностью поддержат участие США в войне, чем республиканцы. 84% демократов выступают за то, чтобы Соединенные Штаты играли хотя бы второстепенную роль по сравнению с 70% республиканцев. В мае 2022 года 91% демократов заявили, что Соединенные Штаты должны играть хотя бы второстепенную роль, наряду с 74% республиканцев. ......... Общественность выражает некоторые ограничения в своей поддержке экономических санкций против России. 59% говорят, что ограничение ущерба для экономики США важнее, чем эффективные санкции против России. Почти год назад, в марте 2022 года, чуть более половины населения (55%) заявили, что более приоритетной задачей является эффективное введение санкций против России, даже с риском для здоровья экономики США.