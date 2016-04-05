Додано: П'ят 17 лют, 2023 09:01

Starikan написав: Отвечу цитатой с одного из (закрытых) форумов, который иногда просматриваю



В них в Іраку, Афгані прилітали надзвукові ракети чи балістика 24/7?



Їм приходилося в -20 в снігу воювати? Чи може вони на позиції на Жигулях і Деу Ланосах видвигалися?



Те про що вони говорять абсолютно нереально, крім питання форми. Та і навіть з формою, якщо б США треба було зараз 10 млн солдатів поставити під штик, в них теж не було б 6 пар на кожного.



Я дуже люблю американців і вдячний їм за зброю і допомогу, але деякі поради просто на голову не налазять Давайте, блядь, будувати Пузату Хату в Бахмуті срочно. Деякі люди живуть в свому світі.В них в Іраку, Афгані прилітали надзвукові ракети чи балістика 24/7?Їм приходилося в -20 в снігу воювати? Чи може вони на позиції на Жигулях і Деу Ланосах видвигалися?Те про що вони говорять абсолютно нереально, крім питання форми. Та і навіть з формою, якщо б США треба було зараз 10 млн солдатів поставити під штик, в них теж не було б 6 пар на кожного.Я дуже люблю американців і вдячний їм за зброю і допомогу, але деякі поради просто на голову не налазятьДавайте, блядь, будувати Пузату Хату в Бахмуті срочно. Отвечу цитатой с одного из (закрытых) форумов, который иногда просматриваю

в армии США (в целом-включая navy) сегодня слишком много инструкций , которые расписаны в десятках менуалов (чтобы солдат знал как действовать в каждой ситуации, что он может делать, чего нельзя и за это его посадят в тюрьму), но проблема в том, что в армию идут те, кто не может проявить себя на гражданке (в принципе в ссср было также)-там служат мексиканцы, филиппинцы, этнические китайцы и "белых америнканцев там немного"-к тому же это могут быть украинцы/россияне переехавшие в СШАв 2003г мой приятель собирался в отпуск (купил билет на Одессу, служил тогда в аэропорту Неаполя) и вот за день до отпуска один солдат (стоя ночью в карауле) выстрелил в воздух (от скуки или случайно)-ему начальство говорит, что отпуск отменяется на время расследования (до 2 недель), есть же офицер (лейтенант и вышее начальство)-почему это касается старшего сержанта? потому что он его первый (непосредственый) командир, а офицер -уже следующий. Мы тоже идем (может уже пришли) что сержант будет руководить отделением(взводом) и нести ответственность за подчиненных (а не говорить, что я не офицер и человек маленький)