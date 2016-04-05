Провал под Угледаром ослабил веру россиян в способность начать новое масштабное наступление на востоке Украины, - ISW.
Россияне готовятся усилить свои атаки на востоке Украины в ближайшие несколько недель. Однако враг не имеет ресурсов, необходимых для начала широкомасштабной наступательной операции.
Аналитики отмечают, что российские милблогеры выглядят деморализованными перспективами Кремля осуществить большое наступление и обвиняют чиновников администрации президента рф в создании недостижимых ожиданий.