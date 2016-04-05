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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3554355535563557
Повідомлення Додано: П'ят 17 лют, 2023 11:33

Провал под Угледаром ослабил веру россиян в способность начать новое масштабное наступление на востоке Украины, - ISW.

Россияне готовятся усилить свои атаки на востоке Украины в ближайшие несколько недель. Однако враг не имеет ресурсов, необходимых для начала широкомасштабной наступательной операции.

Аналитики отмечают, что российские милблогеры выглядят деморализованными перспективами Кремля осуществить большое наступление и обвиняют чиновников администрации президента рф в создании недостижимых ожиданий.

vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лют, 2023 11:38

The War’s Violent Next Stage
https://www.nytimes.com/interactive/202 ... -maps.html
vitaliian
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Повідомлень: 16877
З нами з: 06.04.16
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