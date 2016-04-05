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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 17 лют, 2023 11:33
Провал под Угледаром ослабил веру россиян в способность начать новое масштабное наступление на востоке Украины, - ISW.
Россияне готовятся усилить свои атаки на востоке Украины в ближайшие несколько недель. Однако враг не имеет ресурсов, необходимых для начала широкомасштабной наступательной операции.
Аналитики отмечают, что российские милблогеры выглядят деморализованными перспективами Кремля осуществить большое наступление и обвиняют чиновников администрации президента рф в создании недостижимых ожиданий.
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Додано: П'ят 17 лют, 2023 11:38
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Додано: П'ят 17 лют, 2023 12:26
flyman написав:
А якщо є "домовленості" десь там на рівні Олімпу щодо обміну Бахмута і частини Донецької обл. на Херсонську і Мелітополь?
а як же сухопутний коридор?
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Letusrock
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Додано: П'ят 17 лют, 2023 12:31
[quote="Успіх"]
Тобто, НЕ грошей, чи їжі не вистачає солдатам - а саме відпусток, або взагалі, ротації додому!
А тут за РІК часу - і то не чути/не має закону, щоб відпустили додому хоч на місяць - не кажучи вже про назавжди!
Цікаво ще б почути думку на рахунок цього
побратима freeze
?
Понятно, что я за отпуска. Единственное, отпуск в месяц на мой взгляд напрочь сбивает с ритма армейской жизни. Идеальный вариант как по мне было бы три 10-десятидневных отпуска в год.
У нас после Нового года за полтора месяца больше половины особового складу отгуляли свои 10-дневные отпуска. Люди бежали в отпуска как на глоток воздуха из под воды. И это при том, что в следующий раз смогут пойти в такой отпуск аж в 2024 году.
Выдержат ли целый год теперь без отпусков, это вопрос.
Несколько человек, хорошие солдаты, не смогли во время вернуться из отпуска, говорят как в психологическом тумане, не было сил вернуться из отпуска, теперь по новому закону об ужесточении ответственности, сразу попали под уголовный кодекс. Хотя прибыли в часть с опозданием в несколько дней
Если раньше, чтобы попасть под криминал надо было 10 дней отсутствовать в части, то теперь даже один день отсутствия это уголовная статья.
Что касается меня, то я 11 месяцев не был в отпуске, и пока не собираюсь, если всё будет нормально, пойду летом, хочу на Ланжероне в кафешки с женой походить, и чтоб в шортах.
По оплатам тоже важный вопрос.
Например, сейчас все бригады в Херсонской области на линии соприкосновения по Днепру не попали в зону боевых действий, и лишились соответствующих выплат.
То есть война артиллерии есть, обстрелы постоянно, война Дронов идёт ежедневно, скидывают постоянно на головы всякую срань, 200 и 300-е есть, а боевых действий нет. Я скажу мягко, это немного подрывает моральный дух, особенно солдат, которые сидят в блиндажах в зоне прямой видимости орков.
Тут приезжал какой-то финансист для разъяснения выплат. Представляете, сидят 40 мужчин, грязноватых, бородатых, которые скоро год как служат в непростых условиях, задают вопросы, а этот финансист заявляет, вы что за деньги здесь воююте, типа как вам не стыдно. Такое гнетущее молчание после этого повисло.
Даже в Донецкой области в зону боевых действий попала совсем узкая полоса, остальные там вроде как на курорте.
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Додано: П'ят 17 лют, 2023 12:48
Letusrock написав: flyman написав:
А якщо є "домовленості" десь там на рівні Олімпу щодо обміну Бахмута і частини Донецької обл. на Херсонську і Мелітополь?
а як же сухопутний коридор?
як в Калінінград: в Ростові сіли і запломбіровали вагон, в Джанкою розпломбіровали і вийшли
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flyman
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Додано: П'ят 17 лют, 2023 12:56
flyman написав: Letusrock написав: flyman написав:
А якщо є "домовленості" десь там на рівні Олімпу щодо обміну Бахмута і частини Донецької обл. на Херсонську і Мелітополь?
а як же сухопутний коридор?
як в Калінінград: в Ростові сіли і запломбіровали вагон, в Джанкою розпломбіровали і вийшли
Главное чтоб подводная ЖД линия Новороссийск-Ялта работала как белая Лада-Калина, безотказно и с гарантией погружения
Мост наверно этот ледоход уже не переживёт
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Додано: П'ят 17 лют, 2023 12:59
freeze написав:
Я скажу мягко, это немного подрывает моральный дух, особенно солдат, которые сидят в блиндажах в зоне прямой видимости орков
я этого опасаюсь более всего, что солдат на нуле демотивируют, а потом начнется война закидывание мяса. Если не будет очередь желающих воевать к военному, останется только закидывать мясом. (Мясо здесь в переносном смысле означает "немотивированный человек").
Я работал на фабрике, где тоже решили экономить и существенно снизили рядовому персоналу зарплаты. Начали подгребать мясо из центров занятости.
Внезапно оказалось, люди на минималках работать не хотят. Какое то время создавали видимость, типа учатся, а если что то не сделали, типа не поняли, а после и её перестали создавать. Многие после первого аванса делали ноги. Джентльмены в поисках десятки.
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Додано: П'ят 17 лют, 2023 13:18
freeze написав:
По оплатам тоже важный вопрос.
Например, сейчас все бригады в Херсонской области на линии соприкосновения по Днепру не попали в зону боевых действий, и лишились соответствующих выплат.
То есть война артиллерии есть, обстрелы постоянно, война Дронов идёт ежедневно, скидывают постоянно на головы всякую срань, 200 и 300-е есть, а боевых действий нет. Я скажу мягко, это немного подрывает моральный дух, особенно солдат, которые сидят в блиндажах в зоне прямой видимости орков.
Тут приезжал какой-то финансист для разъяснения выплат. Представляете, сидят 40 мужчин, грязноватых, бородатых, которые скоро год как служат в непростых условиях, задают вопросы, а этот финансист заявляет, вы что за деньги здесь воююте, типа как вам не стыдно. Такое гнетущее молчание после этого повисло.
Даже в Донецкой области в зону боевых действий попала совсем узкая полоса, остальные там вроде как на курорте.
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Окуїти оптимізація. Від банди "Гетьманцев енд ко" Україні не слід чекати нічого доброго.
Дискредитують владу на повну.
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drevlyanin
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Додано: П'ят 17 лют, 2023 13:24
drevlyanin написав: freeze написав:
По оплатам тоже важный вопрос.
Например, сейчас все бригады в Херсонской области на линии соприкосновения по Днепру не попали в зону боевых действий, и лишились соответствующих выплат.
То есть война артиллерии есть, обстрелы постоянно, война Дронов идёт ежедневно, скидывают постоянно на головы всякую срань, 200 и 300-е есть, а боевых действий нет. Я скажу мягко, это немного подрывает моральный дух, особенно солдат, которые сидят в блиндажах в зоне прямой видимости орков.
Тут приезжал какой-то финансист для разъяснения выплат. Представляете, сидят 40 мужчин, грязноватых, бородатых, которые скоро год как служат в непростых условиях, задают вопросы, а этот финансист заявляет, вы что за деньги здесь воююте, типа как вам не стыдно. Такое гнетущее молчание после этого повисло.
Даже в Донецкой области в зону боевых действий попала совсем узкая полоса, остальные там вроде как на курорте.
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Окуїти оптимізація. Від банди "Гетьманцев енд ко" Україні не слід чекати нічого доброго.
Дискредитують владу на повну.
царь хорошій, боярє плохіє
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flyman
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Додано: П'ят 17 лют, 2023 13:37
flyman написав: drevlyanin написав:
Окуїти оптимізація. Від банди "Гетьманцев енд ко" Україні не слід чекати нічого доброго.
Дискредитують владу на повну.
царь хорошій, боярє плохіє
Тобі аби щось ляпнути. Де там було про "царя"? Хто готує та обгрунтовує подібні рішення?
п.с. ІМХО з Зеленським, за такого розвитку подій, після війни буде те, що і з Черчілем після ДС.
Востаннє редагувалось drevlyanin
в П'ят 17 лют, 2023 13:38, всього редагувалось 1 раз.
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