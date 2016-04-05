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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 35553556355735583559>
Повідомлення Додано: П'ят 17 лют, 2023 11:33

Провал под Угледаром ослабил веру россиян в способность начать новое масштабное наступление на востоке Украины, - ISW.

Россияне готовятся усилить свои атаки на востоке Украины в ближайшие несколько недель. Однако враг не имеет ресурсов, необходимых для начала широкомасштабной наступательной операции.

Аналитики отмечают, что российские милблогеры выглядят деморализованными перспективами Кремля осуществить большое наступление и обвиняют чиновников администрации президента рф в создании недостижимых ожиданий.

vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лют, 2023 11:38

The War’s Violent Next Stage
https://www.nytimes.com/interactive/202 ... -maps.html
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лют, 2023 12:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:А якщо є "домовленості" десь там на рівні Олімпу щодо обміну Бахмута і частини Донецької обл. на Херсонську і Мелітополь?

а як же сухопутний коридор?
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лют, 2023 12:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

[quote="Успіх"]
Тобто, НЕ грошей, чи їжі не вистачає солдатам - а саме відпусток, або взагалі, ротації додому!
А тут за РІК часу - і то не чути/не має закону, щоб відпустили додому хоч на місяць - не кажучи вже про назавжди!

Цікаво ще б почути думку на рахунок цього побратима freeze?


Понятно, что я за отпуска. Единственное, отпуск в месяц на мой взгляд напрочь сбивает с ритма армейской жизни. Идеальный вариант как по мне было бы три 10-десятидневных отпуска в год.
У нас после Нового года за полтора месяца больше половины особового складу отгуляли свои 10-дневные отпуска. Люди бежали в отпуска как на глоток воздуха из под воды. И это при том, что в следующий раз смогут пойти в такой отпуск аж в 2024 году.
Выдержат ли целый год теперь без отпусков, это вопрос.
Несколько человек, хорошие солдаты, не смогли во время вернуться из отпуска, говорят как в психологическом тумане, не было сил вернуться из отпуска, теперь по новому закону об ужесточении ответственности, сразу попали под уголовный кодекс. Хотя прибыли в часть с опозданием в несколько дней
Если раньше, чтобы попасть под криминал надо было 10 дней отсутствовать в части, то теперь даже один день отсутствия это уголовная статья.
Что касается меня, то я 11 месяцев не был в отпуске, и пока не собираюсь, если всё будет нормально, пойду летом, хочу на Ланжероне в кафешки с женой походить, и чтоб в шортах.
По оплатам тоже важный вопрос.
Например, сейчас все бригады в Херсонской области на линии соприкосновения по Днепру не попали в зону боевых действий, и лишились соответствующих выплат.
То есть война артиллерии есть, обстрелы постоянно, война Дронов идёт ежедневно, скидывают постоянно на головы всякую срань, 200 и 300-е есть, а боевых действий нет. Я скажу мягко, это немного подрывает моральный дух, особенно солдат, которые сидят в блиндажах в зоне прямой видимости орков.
Тут приезжал какой-то финансист для разъяснения выплат. Представляете, сидят 40 мужчин, грязноватых, бородатых, которые скоро год как служат в непростых условиях, задают вопросы, а этот финансист заявляет, вы что за деньги здесь воююте, типа как вам не стыдно. Такое гнетущее молчание после этого повисло.
Даже в Донецкой области в зону боевых действий попала совсем узкая полоса, остальные там вроде как на курорте.


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freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лют, 2023 12:48

  Letusrock написав:
  flyman написав:А якщо є "домовленості" десь там на рівні Олімпу щодо обміну Бахмута і частини Донецької обл. на Херсонську і Мелітополь?

а як же сухопутний коридор?

як в Калінінград: в Ростові сіли і запломбіровали вагон, в Джанкою розпломбіровали і вийшли
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лют, 2023 12:56

  flyman написав:
  Letusrock написав:
  flyman написав:А якщо є "домовленості" десь там на рівні Олімпу щодо обміну Бахмута і частини Донецької обл. на Херсонську і Мелітополь?

а як же сухопутний коридор?

як в Калінінград: в Ростові сіли і запломбіровали вагон, в Джанкою розпломбіровали і вийшли

Главное чтоб подводная ЖД линия Новороссийск-Ялта работала как белая Лада-Калина, безотказно и с гарантией погружения
Мост наверно этот ледоход уже не переживёт
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лют, 2023 12:59

  freeze написав:Я скажу мягко, это немного подрывает моральный дух, особенно солдат, которые сидят в блиндажах в зоне прямой видимости орков
я этого опасаюсь более всего, что солдат на нуле демотивируют, а потом начнется война закидывание мяса. Если не будет очередь желающих воевать к военному, останется только закидывать мясом. (Мясо здесь в переносном смысле означает "немотивированный человек").

Я работал на фабрике, где тоже решили экономить и существенно снизили рядовому персоналу зарплаты. Начали подгребать мясо из центров занятости.

Внезапно оказалось, люди на минималках работать не хотят. Какое то время создавали видимость, типа учатся, а если что то не сделали, типа не поняли, а после и её перестали создавать. Многие после первого аванса делали ноги. Джентльмены в поисках десятки.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лют, 2023 13:18

  freeze написав:По оплатам тоже важный вопрос.
Например, сейчас все бригады в Херсонской области на линии соприкосновения по Днепру не попали в зону боевых действий, и лишились соответствующих выплат.
То есть война артиллерии есть, обстрелы постоянно, война Дронов идёт ежедневно, скидывают постоянно на головы всякую срань, 200 и 300-е есть, а боевых действий нет. Я скажу мягко, это немного подрывает моральный дух, особенно солдат, которые сидят в блиндажах в зоне прямой видимости орков.
Тут приезжал какой-то финансист для разъяснения выплат. Представляете, сидят 40 мужчин, грязноватых, бородатых, которые скоро год как служат в непростых условиях, задают вопросы, а этот финансист заявляет, вы что за деньги здесь воююте, типа как вам не стыдно. Такое гнетущее молчание после этого повисло.
Даже в Донецкой области в зону боевых действий попала совсем узкая полоса, остальные там вроде как на курорте.


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Окуїти оптимізація. Від банди "Гетьманцев енд ко" Україні не слід чекати нічого доброго.
Дискредитують владу на повну. :evil:
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лют, 2023 13:24

  drevlyanin написав:
  freeze написав:По оплатам тоже важный вопрос.
Например, сейчас все бригады в Херсонской области на линии соприкосновения по Днепру не попали в зону боевых действий, и лишились соответствующих выплат.
То есть война артиллерии есть, обстрелы постоянно, война Дронов идёт ежедневно, скидывают постоянно на головы всякую срань, 200 и 300-е есть, а боевых действий нет. Я скажу мягко, это немного подрывает моральный дух, особенно солдат, которые сидят в блиндажах в зоне прямой видимости орков.
Тут приезжал какой-то финансист для разъяснения выплат. Представляете, сидят 40 мужчин, грязноватых, бородатых, которые скоро год как служат в непростых условиях, задают вопросы, а этот финансист заявляет, вы что за деньги здесь воююте, типа как вам не стыдно. Такое гнетущее молчание после этого повисло.
Даже в Донецкой области в зону боевых действий попала совсем узкая полоса, остальные там вроде как на курорте.


Отправлено с моего M2003J15SC через Tapatalk


Окуїти оптимізація. Від банди "Гетьманцев енд ко" Україні не слід чекати нічого доброго.
Дискредитують владу на повну. :evil:

царь хорошій, боярє плохіє
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лют, 2023 13:37

  flyman написав:
  drevlyanin написав:
Окуїти оптимізація. Від банди "Гетьманцев енд ко" Україні не слід чекати нічого доброго.
Дискредитують владу на повну. :evil:

царь хорошій, боярє плохіє


Тобі аби щось ляпнути. Де там було про "царя"? Хто готує та обгрунтовує подібні рішення?
п.с. ІМХО з Зеленським, за такого розвитку подій, після війни буде те, що і з Черчілем після ДС.
Востаннє редагувалось drevlyanin в П'ят 17 лют, 2023 13:38, всього редагувалось 1 раз.
drevlyanin
 
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