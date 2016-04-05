Додано: П'ят 17 лют, 2023 12:31

[quote="Успіх"]Тобто, НЕ грошей, чи їжі не вистачає солдатам - а саме відпусток, або взагалі, ротації додому!А тут за РІК часу - і то не чути/не має закону, щоб відпустили додому хоч на місяць - не кажучи вже про назавжди!Цікаво ще б почути думку на рахунок цьогопобратимаПонятно, что я за отпуска. Единственное, отпуск в месяц на мой взгляд напрочь сбивает с ритма армейской жизни. Идеальный вариант как по мне было бы три 10-десятидневных отпуска в год.У нас после Нового года за полтора месяца больше половины особового складу отгуляли свои 10-дневные отпуска. Люди бежали в отпуска как на глоток воздуха из под воды. И это при том, что в следующий раз смогут пойти в такой отпуск аж в 2024 году.Выдержат ли целый год теперь без отпусков, это вопрос.Несколько человек, хорошие солдаты, не смогли во время вернуться из отпуска, говорят как в психологическом тумане, не было сил вернуться из отпуска, теперь по новому закону об ужесточении ответственности, сразу попали под уголовный кодекс. Хотя прибыли в часть с опозданием в несколько днейЕсли раньше, чтобы попасть под криминал надо было 10 дней отсутствовать в части, то теперь даже один день отсутствия это уголовная статья.Что касается меня, то я 11 месяцев не был в отпуске, и пока не собираюсь, если всё будет нормально, пойду летом, хочу на Ланжероне в кафешки с женой походить, и чтоб в шортах.По оплатам тоже важный вопрос.Например, сейчас все бригады в Херсонской области на линии соприкосновения по Днепру не попали в зону боевых действий, и лишились соответствующих выплат.То есть война артиллерии есть, обстрелы постоянно, война Дронов идёт ежедневно, скидывают постоянно на головы всякую срань, 200 и 300-е есть, а боевых действий нет. Я скажу мягко, это немного подрывает моральный дух, особенно солдат, которые сидят в блиндажах в зоне прямой видимости орков.Тут приезжал какой-то финансист для разъяснения выплат. Представляете, сидят 40 мужчин, грязноватых, бородатых, которые скоро год как служат в непростых условиях, задают вопросы, а этот финансист заявляет, вы что за деньги здесь воююте, типа как вам не стыдно. Такое гнетущее молчание после этого повисло.Даже в Донецкой области в зону боевых действий попала совсем узкая полоса, остальные там вроде как на курорте.Отправлено с моего M2003J15SC через Tapatalk