|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: П'ят 17 лют, 2023 13:37
drevlyanin написав: freeze написав:
По оплатам тоже важный вопрос.
Например, сейчас все бригады в Херсонской области на линии соприкосновения по Днепру не попали в зону боевых действий, и лишились соответствующих выплат.
То есть война артиллерии есть, обстрелы постоянно, война Дронов идёт ежедневно, скидывают постоянно на головы всякую срань, 200 и 300-е есть, а боевых действий нет. Я скажу мягко, это немного подрывает моральный дух, особенно солдат, которые сидят в блиндажах в зоне прямой видимости орков.
Тут приезжал какой-то финансист для разъяснения выплат. Представляете, сидят 40 мужчин, грязноватых, бородатых, которые скоро год как служат в непростых условиях, задают вопросы, а этот финансист заявляет, вы что за деньги здесь воююте, типа как вам не стыдно. Такое гнетущее молчание после этого повисло.
Даже в Донецкой области в зону боевых действий попала совсем узкая полоса, остальные там вроде как на курорте.
Отправлено с моего M2003J15SC через Tapatalk
Окуїти оптимізація. Від банди "Гетьманцев енд ко" Україні не слід чекати нічого доброго.
Дискредитують владу на повну.
В оцій розповіді головне інше.
От що вартувало отому фінансисту (тобто одному з представників непересічних)) дати відповідь -- фінансовий стан складний тощо. До того ж, що це дійсно так.
Але ж він відкрито продемонстрував своє (і Ко!) ставлення до пересічних.
До того ж така сміливість можлива лише у випадку, коли він чудово знає, що за ним система...
Що вже йому ніхто з бородачів навіть не скаже у відповідь -- а тобі не соромно-то!?
Вже не кажучи про плюне.
Це отой самий розрив між підлеглими та непересічними))
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 26121
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3241 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 17 лют, 2023 13:39
detroytred написав:
От що вартувало отому фінансисту (тобто одному з представників непересічних)) дати відповідь -- фінансовий стан складний тощо.
Але ж він відкрито продемонстрував своє (і Ко!) ставлення до пересічних.
До того ж така сміливість можлива лише у випадку, коли він чудово знає, що за ним система...
Що вже йому ніхто з бородачів навіть не скаже у відповідь -- а тобі не соромно-то!?
Вже не кажучи про плюне.
Це отой самий розрив між підлеглими та непересічними))
дивно що йому там ребра не поламали
-
Letusrock
-
-
- Повідомлень: 314
- З нами з: 03.05.22
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 17 лют, 2023 13:41
drevlyanin написав: flyman написав: drevlyanin написав:
Окуїти оптимізація. Від банди "Гетьманцев енд ко" Україні не слід чекати нічого доброго.
Дискредитують владу на повну.
царь хорошій, боярє плохіє
Тобі аби щось ляпнути. Де там було про "царя"? Хто готує та обгрунтовує подібні рішення?
п.с. ІМХО з Зеленським, за такого розвитку подій, після війни буде те, що і з Черчілем після ДС.
хто займається кардовими рішеннями? хто підіминає під себе владу?
що там з самоврдядуванням Чернігова? хто "гарант Конституції"?
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 30693
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1447 раз.
- Подякували: 2616 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: П'ят 17 лют, 2023 13:45
detroytred написав: drevlyanin написав:
Окуїти оптимізація. Від банди "Гетьманцев енд ко" Україні не слід чекати нічого доброго.
Дискредитують владу на повну.
В оцій розповіді головне інше.
От що вартувало отому фінансисту (тобто одному з представників непересічних)) дати відповідь -- фінансовий стан складний тощо. До того ж, що це дійсно так.
Людяне ставлення безумовно важливе, та не слід забувати, що тим бородачам потрібно свої сім'ї утримувати з тих виплат та не рідко ще й техніку ремонтувати/заправляти, купувати собі якісь речі/одяг і т.д.
-
drevlyanin
-
-
- Повідомлень: 1221
- З нами з: 01.04.20
- Подякував: 450 раз.
- Подякували: 433 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 17 лют, 2023 13:46
Letusrock написав: detroytred написав:
От що вартувало отому фінансисту (тобто одному з представників непересічних)) дати відповідь -- фінансовий стан складний тощо.
Але ж він відкрито продемонстрував своє (і Ко!) ставлення до пересічних.
До того ж така сміливість можлива лише у випадку, коли він чудово знає, що за ним система...
Що вже йому ніхто з бородачів навіть не скаже у відповідь -- а тобі не соромно-то!?
Вже не кажучи про плюне.
Це отой самий розрив між підлеглими та непересічними))
дивно що йому там ребра не поламали
Які ребра?))
Хоча б свої "побажання" та бачення просто виказали.
Хоча б отому лише хфінансисту.
Система. Кремінь.
Її знизу важко зламати.
А під час війни в жодному разі не варто.
Тому тільки констатація факту.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 26121
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3241 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 17 лют, 2023 13:50
drevlyanin написав: detroytred написав: drevlyanin написав:
Окуїти оптимізація. Від банди "Гетьманцев енд ко" Україні не слід чекати нічого доброго.
Дискредитують владу на повну.
В оцій розповіді головне інше.
От що вартувало отому фінансисту (тобто одному з представників непересічних)) дати відповідь -- фінансовий стан складний тощо. До того ж, що це дійсно так.
Людяне ставлення безумовно важливе, та не слід забувати, що тим бородачам потрібно свої сім'ї утримувати з тих виплат та не рідко ще й техніку ремонтувати/заправляти, купувати собі якісь речі/одяг і т.д.
Так про те і мова!!!
Зрозумійте, що оте людяне ставлення не ватує ні копійки.
Й пофіг.
То ж про яке виділення грошей може йти, коли навіть на безоплатне чхати.
Тому початок, ознака початку - це людяне ставлення.
Хоча яке людяне-то???
Це обов'язок командира -- моральний й психологічний стан підлеглих.
Це вимога статутів.
А не примха.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 26121
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3241 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 17 лют, 2023 13:54
flyman написав: drevlyanin написав: flyman написав:
царь хорошій, боярє плохіє
Тобі аби щось ляпнути. Де там було про "царя"? Хто готує та обгрунтовує подібні рішення?
п.с. ІМХО з Зеленським, за такого розвитку подій, після війни буде те, що і з Черчілем після ДС.
хто займається кардовими рішеннями? хто підіминає під себе владу?
що там з самоврдядуванням Чернігова? хто "гарант Конституції"?
І тут Остапа "понесло". Мова ж наче йшла конкретно про виплати військовим? До мене які питання, я в ОП не працюю, чи на форумі можна все те вирішити? Створюй власну партію та йди на вибори під тими гаслами, якщо так тобі болить за Україну!
-
drevlyanin
-
-
- Повідомлень: 1221
- З нами з: 01.04.20
- Подякував: 450 раз.
- Подякували: 433 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 17 лют, 2023 14:06
detroytred написав: drevlyanin написав:
Людяне ставлення безумовно важливе, та не слід забувати, що тим бородачам потрібно свої сім'ї утримувати з тих виплат та не рідко ще й техніку ремонтувати/заправляти, купувати собі якісь речі/одяг і т.д.
Так про те і мова!!!
Зрозумійте, що оте людяне ставлення не ватує ні копійки.
Й пофіг.
То ж про яке виділення грошей може йти, коли навіть на безоплатне чхати.
Тому початок, ознака початку - це людяне ставлення.
Хоча яке людяне-то???
Це обов'язок командира -- моральний й психологічний стан підлеглих.
Це вимога статутів.
А не примха.
Ви ж наче теж колись були в армії, що ніколи не стикалися з тими фінансистами, інтендантами і т.п.? Від того контингенту ще довго не варто й очікувати іншого. Це приблизно як "діамантовим" прокурорам пояснювати про аморальність.
-
drevlyanin
-
-
- Повідомлень: 1221
- З нами з: 01.04.20
- Подякував: 450 раз.
- Подякували: 433 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 17 лют, 2023 14:06
detroytred написав: Letusrock написав: detroytred написав:
От що вартувало отому фінансисту (тобто одному з представників непересічних)) дати відповідь -- фінансовий стан складний тощо.
Але ж він відкрито продемонстрував своє (і Ко!) ставлення до пересічних.
До того ж така сміливість можлива лише у випадку, коли він чудово знає, що за ним система...
Що вже йому ніхто з бородачів навіть не скаже у відповідь -- а тобі не соромно-то!?
Вже не кажучи про плюне.
Це отой самий розрив між підлеглими та непересічними))
дивно що йому там ребра не поламали
Які ребра?))
Хоча б свої "побажання" та бачення просто виказали.
Хоча б отому лише хфінансисту.
Система. Кремінь.
Її знизу важко зламати.
А під час війни в жодному разі не варто.
Тому тільки констатація факту.
не сказали ні слова, виходить, тєрпіли.
хто буде "ламати", ті що "не сказали ні слова"?
мовчать, значить все влаштовує.
"Но мані, но хані." - Люба баба не побоїться сказати.
Дажє флер написла, що "не розділяє цінності" безумовного доходу у $120 в місяць, навіть нема про що торгуватися.
Востаннє редагувалось flyman
в П'ят 17 лют, 2023 14:16, всього редагувалось 2 разів.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 30693
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1447 раз.
- Подякували: 2616 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: П'ят 17 лют, 2023 14:10
flyman написав:
не сказали ні слова, виходить, тєрпіли.
хто буде "ламати", ті що "не сказали ні слова
ломают систему те за кем бегают военкомы.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 16882
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2112 раз.
- Подякували: 2995 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1488
|112649
|
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
|
|6076
|481199
|
|
|1
|4832
|
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka
|