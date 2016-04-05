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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 17 лют, 2023 14:12
Свежий (7/23) номер чешского журнала Reflex:https://www.ikiosek.cz/reflex
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Додано: П'ят 17 лют, 2023 14:13
vitaliian написав: flyman написав:
не сказали ні слова, виходить, тєрпіли.
хто буде "ламати", ті що "не сказали ні слова
ломают систему те за кем бегают военкомы.
а решта стоять і дивляться: "дякую, що не мене"
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