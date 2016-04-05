pesikot написав:Letusrock написав:
"Цього року Україні також дуже, дуже важко вигнати росіян з кожного сантиметра окупованої Росією території України." - це речення можна бачити як в позитивному так і в негативному контексті.
Звучить як "цей рік точно невийде" а коли вийде невідомо, може через два, а може й 5 чи 10
А може ти свій песімізм засунешь в качку, чи в гузочку
Річ про "цього року" і про "дуже важко"
А про россіян кажуть - "це неможливо"
Давай, я тобі не буду цитувати анек про нюанс. Ти його сам знайдешь
А не знайдешь, то я тобі його розкажу
Але це тобі не сподобається
бо є нюанс