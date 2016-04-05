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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3556355735583559
Повідомлення Додано: П'ят 17 лют, 2023 15:37

  pesikot написав:
  Letusrock написав:
  pesikot написав:Завжди є нюанс

"Цього року Україні також дуже, дуже важко вигнати росіян з кожного сантиметра окупованої Росією території України." - це речення можна бачити як в позитивному так і в негативному контексті.
Звучить як "цей рік точно невийде" а коли вийде невідомо, може через два, а може й 5 чи 10

А може ти свій песімізм засунешь в качку, чи в гузочку

Річ про "цього року" і про "дуже важко"

А про россіян кажуть - "це неможливо"

Давай, я тобі не буду цитувати анек про нюанс. Ти його сам знайдешь
А не знайдешь, то я тобі його розкажу
Але це тобі не сподобається

бо є нюанс :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лют, 2023 15:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

pesikot
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  #<1 ... 3556355735583559
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