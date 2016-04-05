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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3557355835593560>
Повідомлення Додано: П'ят 17 лют, 2023 15:37

  pesikot написав:
  Letusrock написав:
  pesikot написав:Завжди є нюанс

"Цього року Україні також дуже, дуже важко вигнати росіян з кожного сантиметра окупованої Росією території України." - це речення можна бачити як в позитивному так і в негативному контексті.
Звучить як "цей рік точно невийде" а коли вийде невідомо, може через два, а може й 5 чи 10

А може ти свій песімізм засунешь в качку, чи в гузочку

Річ про "цього року" і про "дуже важко"

А про россіян кажуть - "це неможливо"

Давай, я тобі не буду цитувати анек про нюанс. Ти його сам знайдешь
А не знайдешь, то я тобі його розкажу
Але це тобі не сподобається

бо є нюанс :mrgreen:
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лют, 2023 15:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лют, 2023 16:34

  drevlyanin написав:Ви ж наче теж колись були в армії, що ніколи не стикалися з тими фінансистами, інтендантами і т.п.? Від того контингенту ще довго не варто й очікувати іншого. Це приблизно як "діамантовим" прокурорам пояснювати про аморальність.

Трошки не так.

Фінансисти та інші представники тилу в кожній частині різні.
Вони є повним віддзеркаленням командира частини.
Як відноситься він, так само відносяться усі заступники командира і відповідно їх підлеглі.
(Тобто, як начштаба - так і штаб; як зампотил - так і начфін, речовики та ін.).

Все і вся в частині замикається на командира...
Усе його оточення (від начштабу до начальника речового складу) є провідниками його принципів, його цілей.
Повірте, жоден ручеёк або ставлення повз нього не пройде...

До речі, вище командування може бути дійсно "хорошим". Хтось же потурбувався - віддав розпорядження по частинам про проведення бесід з особовим складом стосовно змін грошового забезпечення.
От тільки виконавці деякі...

Коректую свою ранішу думку: розрив на рівні комбатів тільки починається, а основний лежить на рівні комчастин.
Бо з цієї посади в більшості випадків відбувається якісний стрибок у всілякі управління. Остаточний розрив зі стройовими частинами.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лют, 2023 16:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Зображення
и можете смело топать на привоз, ахах
beee
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лют, 2023 16:44

  beee написав:Зображення
и можете смело топать на привоз, ахах

А що заважає людині з гімсом прийти до военкомату щоб стати на облік та пройти медкомісію ? Чи є такі які думають повістка в руки і на фронт ? :lol:
Ukrainian
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лют, 2023 16:52

  Ukrainian написав:
  beee написав:Зображення
и можете смело топать на привоз, ахах

А що заважає людині з гімсом прийти до военкомату щоб стати на облік та пройти медкомісію ? Чи є такі які думають повістка в руки і на фронт ? :lol:


Дарую ідею:
Домовляєтесь з бригадою хірургів щоб ампутувати руку чи ногу і підєднати її до системи підтримання.
Мчите до військомата, знімаєтесь з обліку.
Потім назад до хірургів - руку чи ногу пришивають назад.
finuser521
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лют, 2023 16:56

beee
Совсем уже свихнулись на теме повесток ...

Вот мне интересно, есть хоть один форумчанин, которому вручили повестку на улице ?

Если в Украине настолько массово раздают повестки. То должно зацепить всех
А если не зацепляет, значит и массовости нет. Больше истерик

PS. Я не утверждаю, что повестки на улице не выписывают. Я утверждаю, что это не имеет массового явления

А то читаю местные ТГ-каналы, где-то зашли военные в супермаркет прикупить продуктов, так уже начинается "аааа ... пишут повестки"
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лют, 2023 16:57

  finuser521 написав:
Дарую ідею:
Домовляєтесь з бригадою хірургів щоб ампутувати руку чи ногу і підєднати її до системи підтримання.
Мчите до військомата, знімаєтесь з обліку.
Потім назад до хірургів - руку чи ногу пришивають назад.

Шото мне подсказывает, что это очередной клон Вкладчик1234
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лют, 2023 16:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Да ржачно просто. Я думаю сами авторы объявления в Одессе просто троллят
Тема повесток, действительно, сильно преувеличена
beee
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лют, 2023 17:04

  beee написав:Да ржачно просто. Я думаю сами авторы объявления в Одессе просто троллят
Тема повесток, действительно, сильно преувеличена

Поки сам її не отримаєш то "перебільшена", як тема яйєць по 17
flyman
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