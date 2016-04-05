drevlyanin написав:
Ви ж наче теж колись були в армії, що ніколи не стикалися з тими фінансистами, інтендантами і т.п.? Від того контингенту ще довго не варто й очікувати іншого. Це приблизно як "діамантовим" прокурорам пояснювати про аморальність.
Трошки не так.
Фінансисти та інші представники тилу в кожній частині різні.
Вони є повним віддзеркаленням командира частини.
Як відноситься він, так само відносяться усі заступники командира і відповідно їх підлеглі.
(Тобто, як начштаба - так і штаб; як зампотил - так і начфін, речовики та ін.).
Все і вся в частині замикається на командира...
Усе його оточення (від начштабу до начальника речового складу) є провідниками його принципів, його цілей.
Повірте, жоден ручеёк або ставлення повз нього не пройде...
До речі, вище командування може бути дійсно "хорошим". Хтось же потурбувався - віддав розпорядження по частинам про проведення бесід з особовим складом стосовно змін грошового забезпечення.
От тільки виконавці деякі...
Коректую свою ранішу думку: розрив на рівні комбатів тільки починається, а основний лежить на рівні комчастин.
Бо з цієї посади в більшості випадків відбувається якісний стрибок у всілякі управління. Остаточний розрив зі стройовими частинами.