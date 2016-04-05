Letusrock написав:
взагалі не розумію вашу постійну агресію на цьому форумім
У меня нет агрессии
Я только говорю о том, откуда у вас столько пессимизма, живя на Закарпатье ?
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Додано: П'ят 17 лют, 2023 17:07
У меня нет агрессии
Я только говорю о том, откуда у вас столько пессимизма, живя на Закарпатье ?
Додано: П'ят 17 лют, 2023 17:09
Это печально.
Видимо, на такую длительную войну не рассчитывали. Дали сразу высокие зарплаты, а теперь денег не хватает.
Урезание доходов всегда воспринимается плохо. А финансист просто не очень умный человек.
То, что начали давать отпуска, это хорошо.
И как всегда, Вам здоровья и удачи!
И хорошо погулять летом по Ланжерону.
И быстрее вернуться домой с победой!
Додано: П'ят 17 лют, 2023 17:25
є ще ситуації, коли повістки на підприємство й зобов'язують вручити під підпис робітникам.
Додано: П'ят 17 лют, 2023 17:31
Так, це є таке. І це законно.
Але є ж зараз мова йде про те, що на вулицях роздають
Додано: П'ят 17 лют, 2023 17:35
За понад місяць перебування в Києві бачила чимало військових, але ще жодного разу не бачила, щоб комусь вручали повістку. В Мико бачила кілька разів на день у різних місцях.
Перекрутив, написала, як виділено нижче. Є речі, які для Флер важливіші, ніж гроші. Навіщо їй торгуватися, якщо людина не підходить за критерієм «погляди мають бути близькими на рівні підсвідомості». За цим критерієм на нашому форумі мені підходить тільки одна людина, не скажу хто
Флер - гонорова самодостатня українська панянка із доходом 1000 дол/міс. Заміжня. За весь час на цьому форумі лише двічі залишала номер свого телефону. В обох випадках до особистої зустрічі не дійшло. Сподіваюся, що ця інформація зніме багато питань щодо fler.
Додано: П'ят 17 лют, 2023 17:49
Re: Напад росії і білорусі на Україну
ОК "Південь": Потреба в мобілізаційному ресурсі є, а ентузіазм у людей падає
Танеможежбуть...
А такі цікаві ідеї просковзують інетами...
Напр.:
1)
"Не платити солдатам взагалі..."
Га..?
Хоча так, це сильно.
І, можливо, навіть і реально.
Сміливе рішення -- я за!
Але є "ньюанс" -- на фронт тоді треба йти всім. Ненадовго, тиждень-місяць (раз на 3-12-хх? років), але абс.всім хто "в системі" (є у держ.базах -- ідент.коди, паспорти, реєстри рухомостей-нерухомостей...)
Сценарій як це робити вже багато разів показували у фант.фільмах-серіалах -- телевікторини, "виграші"... А як хтось не приходить по "виграш" -- то його впольовують і привселюдно болісно страчують... І, можливо, війну треба буде робити нескінченною, аби всі встигли "виграти". Бо навіть якщо активувати фронт на всі можливі 4500?км -- то це всього лиш 150-200тис.фронтовиків ("нульових"). А це макс. 10млн людей за рік (по 1тижн кожному). 30млн людей -- 3роки... Якщо хоч по 4тижні (аби виправдати час на полігонах і 4-3-2-1лініях, і т.п.) -- то 12 років для повного обігу! Діти виростуть -- ще й їх треба слати...
Сценарій -- і не платити, і не слати всіх, а вічно тримати тих самих -- тупуватенький. Навіть мене (досі на донбасі) лякають можливі тилові "перспективи". А ідейних, заслужених тиловиків має лякати ще більше -- хай хоч як воно нині приємно гратися з конвертдепо (у безпеці), і "заробляти" в рази більше за фронтовиків...
Пригадуєте новини часів АТО? Що хтось когось підірвав гранатою...
А от тепер бачив одного вояка-алкаша, що вже допивався аж до чортиків, дзявулів навіть уві сні, а ще хвалився, що їхав у відпустку і "випадково" забув викласти з речей гранату... Чомусь здається, що от вдома він вже її виклав... Вочевидь. А якби це був вже аж 2-3-4...рік + ще й без зарплати в зсу, то вам справді хотілося би, шановне тилове панство, аби щось отаке зайшло в метро чи ТЦ, а в ТЦ, чи й простому атб, йому ще й скажуть, що то все не волонтерське, а платне... і те тіло, найімовірше п'яне, раптом знайде ту гранату...?
А скільки ще дійдуть до такого стану, якщо цьому вистачило неповного року? Навіть зі 100т+...
А якщо багато років, і без грошей, і ще й з каліцтвом, мабуть, то як думаєте, що буде? Родичі вояка візьмуть то все на себе, чи просто увійдуть в "тренд" і куплять йому гранату на ЧР, якщо потік фронтових запасів прикриють..?
От наскільки розумним є рішення суспільства забрати у людини все і чекати що ж з того вийде...?
А ще цікаво, чого ж варте тилове життя в постійному страху? І чи ж не краще той страх обмежити тижнем-місяцем в касці, броні, й окопі? Замість постійно тремтіти вдома і думати-тренуватись як же ж першим встигнути впасти в ноги в метро, або як в ТЦ стягнути перед себе живий щит і не дати йому передчасно розбігтись...
Цікава пісня на цю тему; „Сейтар -- Небезпека”. Хотіли би жити в такому світі!?
А ще й Уелс писав про елоїв і морлоків. Але вже і не згадаю чим то все скічилось. По ідеї -- мав би бути хепіенд. Але який?
Чи, можливо, кожне покоління має невід'ємне, конституційне...(?) право на свої 90-ті? І тому й справді не треба суспільству себе переборювати, переМагати? Бо не всі ж здатні переМогти. Не всі, мабуть, здатні навіть просто Могти. Куди вже тулити те "пере"...
Але мені чомусь здавалось, що тиждень-місяць мали би зМогти всі. І це було би краще, аніж десятиліття ймовірного пекла. Що у випадку поразки, що, навіть випадку "перемоги", але сумнівної...
2)
...ідеї слати в'язнів на фронт...
Бе...
Можливо є певні категорії давніх "сидільців", яким це буде цікаво.
Але ж не ті нещасні, щойно посаджені, які ховались від повісток, мобілізації, фронту... В пляшці, напр., і, зрештою навіть ціною повної втрати свободи -- через суд і в'язницю. Чи ж багато таких схочуть вийти із "зони комфорту"? І чи надовго? Чи пускати їх на тиждень на фронт, а потім на місяць назад у в'язницю? Типу як відпустка??
Втім, я так і не розумію, чому б не давати відпустки військовим ще до того як вони (+ ухилянти, які все це роздивляються) докотяться до ув'язнення...?
3)
...наймати негрів на фронт...
Мдя.
Навіть якщо вони й воюють за 100$/міс, то, може, у них є ще і якась інша мотивація? Напр., відвоювати рідне бананове дерево?
Ви маєте рівноцінне банан.дерево? Або хоч якесь??
От навіть москвини не мають -- шастають Африкою, але найняти негрів нездатні...
4)
"Захід вимагає від нас якоїсь переМоги, просування... А інакше "не дасть зброї..."
Шо?
Це дивно.
Чого б він таке вимагав?
Навіщо?
Який сенс?
Заходові вигідно показати світові видатні можливості своєї зброї. А особливо в руках якихось слабо навчених "аборигенів". Отже, схочуть просування -- то дадуть щось гарнюнє (і похваляться!) + покажуть куди бити і потім знову всім хвалитимуться... Своїм виборцям і всьому світові...
Єдине чого Захід може хотіти -- це доведення на практиці своєї техн. і моральної вищості. І нам неабияк пощастило, що то демократична, толерантна спільнота. І якщо спочатку Маск, а потім ще хтось з них казатиме „а чого ви доколупались до тих від'єднаних кримів, елдеенерій і всяких там сепаратистських гуско язичників?” -- то, зрештою доведеться або дуже розумно, обґрунтовано пояснити, або перестати доколупуватись зі своїм "звільненням"...
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