Додано: П'ят 17 лют, 2023 17:49

ОК "Південь": Потреба в мобілізаційному ресурсі є, а ентузіазм у людей падаєТанеможежбуть...А такі цікаві ідеї просковзують інетами...Напр.:1)"Не платити солдатам взагалі..."Га..?Хоча так, це сильно.І, можливо, навіть і реально.Сміливе рішення -- я за!Але є "ньюанс" -- на фронт тоді треба йти всім. Ненадовго, тиждень-місяць (раз на 3-12-хх? років), але абс.всім хто "в системі" (є у держ.базах -- ідент.коди, паспорти, реєстри рухомостей-нерухомостей...)Сценарій як це робити вже багато разів показували у фант.фільмах-серіалах -- телевікторини, "виграші"... А як хтось не приходить по "виграш" -- то його впольовують і привселюдно болісно страчують... І, можливо, війну треба буде робити нескінченною, аби всі встигли "виграти". Бо навіть якщо активувати фронт на всі можливі 4500?км -- то це всього лиш 150-200тис.фронтовиків ("нульових"). А це макс. 10млн людей за рік (по 1тижн кожному). 30млн людей -- 3роки... Якщо хоч по 4тижні (аби виправдати час на полігонах і 4-3-2-1лініях, і т.п.) -- то 12 років для повного обігу! Діти виростуть -- ще й їх треба слати...Сценарій -- і не платити, і не слати всіх, а вічно тримати тих самих -- тупуватенький. Навіть мене (досі на донбасі) лякають можливі тилові "перспективи". А ідейних, заслужених тиловиків має лякати ще більше -- хай хоч як воно нині приємно гратися з конвертдепо (у безпеці), і "заробляти" в рази більше за фронтовиків...Пригадуєте новини часів АТО? Що хтось когось підірвав гранатою...А от тепер бачив одного вояка-алкаша, що вже допивався аж до чортиків, дзявулів навіть уві сні, а ще хвалився, що їхав у відпустку і "випадково" забув викласти з речей гранату... Чомусь здається, що от вдома він вже її виклав... Вочевидь. А якби це був вже аж 2-3-4...рік + ще й без зарплати в зсу, то вам справді хотілося би, шановне тилове панство, аби щось отаке зайшло в метро чи ТЦ, а в ТЦ, чи й простому атб, йому ще й скажуть, що то все не волонтерське, а платне... і те тіло, найімовірше п'яне, раптом знайде ту гранату...?А скільки ще дійдуть до такого стану, якщо цьому вистачило неповного року? Навіть зі 100т+...А якщо багато років, і без грошей, і ще й з каліцтвом, мабуть, то як думаєте, що буде? Родичі вояка візьмуть то все на себе, чи просто увійдуть в "тренд" і куплять йому гранату на ЧР, якщо потік фронтових запасів прикриють..?От наскільки розумним є рішення суспільства забрати у людини все і чекати що ж з того вийде...?А ще цікаво, чого ж варте тилове життя в постійному страху? І чи ж не краще той страх обмежити тижнем-місяцем в касці, броні, й окопі? Замість постійно тремтіти вдома і думати-тренуватись як же ж першим встигнути впасти в ноги в метро, або як в ТЦ стягнути перед себе живий щит і не дати йому передчасно розбігтись...Цікава пісня на цю тему; „Сейтар -- Небезпека”. Хотіли би жити в такому світі!?А ще й Уелс писав про елоїв і морлоків. Але вже і не згадаю чим то все скічилось. По ідеї -- мав би бути хепіенд. Але який?Чи, можливо, кожне покоління має невід'ємне, конституційне...(?) право на свої 90-ті? І тому й справді не треба суспільству себе переборювати, переМагати? Бо не всі ж здатні переМогти. Не всі, мабуть, здатні навіть просто Могти. Куди вже тулити те "пере"...Але мені чомусь здавалось, що тиждень-місяць мали би зМогти всі. І це було би краще, аніж десятиліття ймовірного пекла. Що у випадку поразки, що, навіть випадку "перемоги", але сумнівної...2)...ідеї слати в'язнів на фронт...Бе...Можливо є певні категорії давніх "сидільців", яким це буде цікаво.Але ж не ті нещасні, щойно посаджені, які ховались від повісток, мобілізації, фронту... В пляшці, напр., і, зрештою навіть ціною повної втрати свободи -- через суд і в'язницю. Чи ж багато таких схочуть вийти із "зони комфорту"? І чи надовго? Чи пускати їх на тиждень на фронт, а потім на місяць назад у в'язницю? Типу як відпустка??Втім, я так і не розумію, чому б не давати відпустки військовим ще до того як вони (+ ухилянти, які все це роздивляються) докотяться до ув'язнення...?3)...наймати негрів на фронт...Мдя.Навіть якщо вони й воюють за 100$/міс, то, може, у них є ще і якась інша мотивація? Напр., відвоювати рідне бананове дерево?Ви маєте рівноцінне банан.дерево? Або хоч якесь??От навіть москвини не мають -- шастають Африкою, але найняти негрів нездатні...4)"Захід вимагає від нас якоїсь переМоги, просування... А інакше "не дасть зброї..."Шо?Це дивно.Чого б він таке вимагав?Навіщо?Який сенс?Заходові вигідно показати світові видатні можливості своєї зброї. А особливо в руках якихось слабо навчених "аборигенів". Отже, схочуть просування -- то дадуть щось гарнюнє (і похваляться!) + покажуть куди бити і потім знову всім хвалитимуться...Своїм виборцям і всьому світові...Єдине чого Захід може хотіти -- це доведення на практиці своєї техн. і моральної вищості. І нам неабияк пощастило, що то демократична, толерантна спільнота. І якщо спочатку Маск, а потім ще хтось з них казатиме „а чого ви доколупались до тих від'єднаних кримів, елдеенерій і всяких там сепаратистських гуско язичників?” -- то, зрештою доведеться або дуже розумно, обґрунтовано пояснити, або перестати доколупуватись зі своїм "звільненням"...