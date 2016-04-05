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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3559356035613562>
Повідомлення Додано: П'ят 17 лют, 2023 18:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Вот мне интересно, есть хоть один форумчанин, которому вручили повестку на улице ?

На вулиці не давали, а от в кафе давали (футбол дивився з друзями).
І на роботі 2 рази викликали в центр комплектування (екс другий відділ).
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лют, 2023 18:52

  Дюрі-бачі написав:
  pesikot написав:Вот мне интересно, есть хоть один форумчанин, которому вручили повестку на улице ?

На вулиці не давали, а от в кафе давали (футбол дивився з друзями).
І на роботі 2 рази викликали в центр комплектування (екс другий відділ).

Скільки разів Ви туди дійшли?
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лют, 2023 18:54

Investor_K 2 рази. Переконались, що я все ще к.т.н. і працюю на повну ставку і навіть повістку не виписали.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лют, 2023 18:54

  Дюрі-бачі написав:
  pesikot написав:Вот мне интересно, есть хоть один форумчанин, которому вручили повестку на улице ?

На вулиці не давали, а от в кафе давали (футбол дивився з друзями).
І на роботі 2 рази викликали в центр комплектування (екс другий відділ).

Когда это было ? Где это было ? Дата, место ?

И что такое "экс второй отдел" ?
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лют, 2023 18:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:И что такое "экс второй отдел" ?

Весною 28 травня, фінал Ліги чемпіонів йшов. "Едельвейс" в Ужгороді.
Відділ в університеті, де надають відстрочки студентам та працівникам.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в П'ят 17 лют, 2023 18:57, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лют, 2023 18:57

  Дюрі-бачі написав:Investor_K 2 рази. Переконались, що я все ще к.т.н. і працюю на повну ставку і навіть повістку не виписали.

То есть, не выписывали ?

А вы говорите, что выписывали
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лют, 2023 18:58

  Дюрі-бачі написав:
  pesikot написав:И что такое "экс второй отдел" ?

Весною 28 травня, фінал Ліги чемпіонів йшов. "Едельвейс" в Ужгороді.
Відділ в університеті, де надають відстрочки студентам та працівникам.

Какого года ?
Что такое "экс второй отдел" ?
Востаннє редагувалось pesikot в П'ят 17 лют, 2023 18:59, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лют, 2023 18:58

pesikot в другому відділі сиділи з пустими бланками, але не виписали. В кафе виписали. В травні 2022 р.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в П'ят 17 лют, 2023 19:00, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лют, 2023 18:59

  Дюрі-бачі написав:pesikot в другому відділі сиділи з пустими бланками, але не виписали. В кафе виписали.

То есть, ты наврал ...
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лют, 2023 19:04

pesikot Мені можуть поки виписувати хоч 100 повісток - ст. 17 ч. 13 Закону "Про військовий обов'язок і військову службу" поки що надає відстрочку.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в П'ят 17 лют, 2023 19:05, всього редагувалось 1 раз.
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