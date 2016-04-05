|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: П'ят 17 лют, 2023 18:47
pesikot написав:
Вот мне интересно, есть хоть один форумчанин, которому вручили повестку на улице ?
На вулиці не давали, а от в кафе давали (футбол дивився з друзями).
І на роботі 2 рази викликали в центр комплектування (екс другий відділ).
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 552
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 44 раз.
- Подякували: 41 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 17 лют, 2023 18:52
Дюрі-бачі написав: pesikot написав:
Вот мне интересно, есть хоть один форумчанин, которому вручили повестку на улице ?
На вулиці не давали, а от в кафе давали (футбол дивився з друзями).
І на роботі 2 рази викликали в центр комплектування (екс другий відділ).
Скільки разів Ви туди дійшли?
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 8475
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 836 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 17 лют, 2023 18:54
Investor_K 2 рази. Переконались, що я все ще к.т.н. і працюю на повну ставку і навіть повістку не виписали.
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 552
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 44 раз.
- Подякували: 41 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 17 лют, 2023 18:54
Дюрі-бачі написав: pesikot написав:
Вот мне интересно, есть хоть один форумчанин, которому вручили повестку на улице ?
На вулиці не давали, а от в кафе давали (футбол дивився з друзями).
І на роботі 2 рази викликали в центр комплектування (екс другий відділ).
Когда это было ? Где это было ? Дата, место ?
И что такое "экс второй отдел" ?
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 7700
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 514 раз.
- Подякували: 1233 раз.
-
- Профіль
-
2
2
Додано: П'ят 17 лют, 2023 18:56
pesikot написав:
И что такое "экс второй отдел" ?
Весною 28 травня, фінал Ліги чемпіонів йшов. "Едельвейс" в Ужгороді.
Відділ в університеті, де надають відстрочки студентам та працівникам.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі
в П'ят 17 лют, 2023 18:57, всього редагувалось 1 раз.
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 552
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 44 раз.
- Подякували: 41 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 17 лют, 2023 18:57
Дюрі-бачі написав:Investor_K
2 рази. Переконались, що я все ще к.т.н. і працюю на повну ставку і навіть повістку не виписали.
То есть, не выписывали ?
А вы говорите, что выписывали
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 7700
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 514 раз.
- Подякували: 1233 раз.
-
- Профіль
-
2
2
Додано: П'ят 17 лют, 2023 18:58
Дюрі-бачі написав:
Весною 28 травня
pesikot написав:
И что такое "экс второй отдел" ?
, фінал Ліги чемпіонів йшов. "Едельвейс" в Ужгороді.
Відділ в університеті, де надають відстрочки студентам та працівникам.
Какого года ?
Что такое "экс второй отдел" ?
Востаннє редагувалось pesikot
в П'ят 17 лют, 2023 18:59, всього редагувалось 1 раз.
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 7700
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 514 раз.
- Подякували: 1233 раз.
-
- Профіль
-
2
2
Додано: П'ят 17 лют, 2023 18:58
pesikot в другому відділі сиділи з пустими бланками, але не виписали. В кафе виписали. В травні 2022 р.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі
в П'ят 17 лют, 2023 19:00, всього редагувалось 1 раз.
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 552
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 44 раз.
- Подякували: 41 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 17 лют, 2023 18:59
Дюрі-бачі написав:pesikot
в другому відділі сиділи з пустими бланками, але не виписали. В кафе виписали.
То есть, ты наврал ...
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 7700
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 514 раз.
- Подякували: 1233 раз.
-
- Профіль
-
2
2
Додано: П'ят 17 лют, 2023 19:04
pesikot Мені можуть поки виписувати хоч 100 повісток - ст. 17 ч. 13 Закону "Про військовий обов'язок і військову службу" поки що надає відстрочку.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі
в П'ят 17 лют, 2023 19:05, всього редагувалось 1 раз.
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 552
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 44 раз.
- Подякували: 41 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Letusrock
і 1 гість
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|1488
|112659
|
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
|
|6076
|481236
|
|
|1
|4835
|
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka
|