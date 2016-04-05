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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3559356035613562
Повідомлення Додано: П'ят 17 лют, 2023 19:04

  Дюрі-бачі написав:pesikot в другому відділі сиділи з пустими бланками, але не виписали. В кафе виписали. В травні 2022 р.

Я тебя огорчу

Я спрашивал про сейчас и повестки

А ты мне задвигаешь тухлятину В травні 2022 р

Если ты забыл, то сейчас уже лютий 2023 року
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лют, 2023 19:07

  Дюрі-бачі написав:pesikot Мені можуть поки виписувати хоч 100 повісток - ст. 17 ч. 13 Закону "Про військовий обов'язок і військову службу" поки що надає відстрочку.

Вот такой ты воин Закарпатского фронта ...

Врёшь, как дышишь
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лют, 2023 19:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:Ну, а вже, якщо став калікою, чи втратив життя - то тоді, наче, теж держава виплачує 1 чи 5 лямів грн
(тут треба читати закон, бо піднімаючи цю тему серед побратимів і командирів - ніхто не має бажання спілкуватисяь на цю тему.... - хоч командири кажуть, що батькам загиблого першого нашого - виплатили/виплачують)

Помінявся і тут порядок нещодавно:
Наказом Міноборони № 45 від 25 січня 2023 року затверджено зміни до порядку виплати одноразової грошової допомоги (ОГД) у разі загибелі (смерті) військовослужбовців ЗСУ.
Зміни стосуються оформлення документів для призначення та виплати одноразової грошової допомоги, передбаченої пунктом 2 постанови Кабміну від 28 лютого 2022 року № 168. Тобто йдеться про ОГД у розмірі 15 000 000 гривень. ...
Відтепер призначена сума ОГД у Міноборони, військовій частині А0515, Державній спеціальній службі транспорту МОУ та підпорядкованих їм військових частинах виплачується поетапно: на першому етапі – 1/5 від призначеної суми ОГД; залишок невиплаченої суми ОГД (4/5 від призначеної суми) – щомісячно, частками впродовж 40 наступних місяців https://sud.ua/uk/news/ukraine/262353-p ... obyasnenie
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лют, 2023 19:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Я спрашивал про сейчас и повестки

А ты мне задвигаешь тухлятину В травні 2022 р

З найсвіжішого що бачив - в неділю (12.02.2023) на авторинку в с. Кінчеш виписували, правда переважно продавцям адже клієнти розбіглись.
А так коли хочуть виписувати то ефективно показати відстрочку (наприклад, що ти студент) і в 99% вони підуть писати повістку іншому.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лют, 2023 19:14

  Дюрі-бачі написав:
  pesikot написав:Я спрашивал про сейчас и повестки

А ты мне задвигаешь тухлятину В травні 2022 р

З найсвіжішого що бачив - в неділю (12.02.2023) на авторинку в с. Кінчеш виписували, правда переважно продавцям адже клієнти розбіглись.

Не важно, ты уже протух
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лют, 2023 19:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Когда это было ? Где это было ? Дата, место ?

И что такое "экс второй отдел" ?


накидати вам фото відео, в т.ч. з хапанням за руки, заштовхуванням в буси і т.д. ?
чи скажете що то переодіті москалі по країні ходять
Визнайте очевидне: бажаючих воювати все менше, а влада не придумала нічого краще як скидати план і розвязувати руки виконавцям. З кінця грудня ситуація з повістками повністю злетіла з рейок
В Хусті чоловіка одної з волонтерок закрили в воєнкоматі на пару днів без телефону, мусіла вернутись із-за кордону шукати його. Можу в приват скинути її дані, спитаєте її скільки їй заплатили за "брехню". І таких історій купа від знайомих-знайомих
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лют, 2023 19:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Дюрі-бачі написав:З найсвіжішого що бачив - в неділю (12.02.2023) на авторинку в с. Кінчеш виписували, правда переважно продавцям адже клієнти розбіглись.
А так коли хочуть виписувати то ефективно показати відстрочку (наприклад, що ти студент) і в 99% вони підуть писати повістку іншому.


для чого пояснюєте очевидні речі. не бачите людина живе в світі телемарафону
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