Успіх написав:Ну, а вже, якщо став калікою, чи втратив життя - то тоді, наче, теж держава виплачує 1 чи 5 лямів грн (тут треба читати закон, бо піднімаючи цю тему серед побратимів і командирів - ніхто не має бажання спілкуватисяь на цю тему.... - хоч командири кажуть, що батькам загиблого першого нашого - виплатили/виплачують)
Помінявся і тут порядок нещодавно:
Наказом Міноборони № 45 від 25 січня 2023 року затверджено зміни до порядку виплати одноразової грошової допомоги (ОГД) у разі загибелі (смерті) військовослужбовців ЗСУ. Зміни стосуються оформлення документів для призначення та виплати одноразової грошової допомоги, передбаченої пунктом 2 постанови Кабміну від 28 лютого 2022 року № 168. Тобто йдеться про ОГД у розмірі 15 000 000 гривень. ... Відтепер призначена сума ОГД у Міноборони, військовій частині А0515, Державній спеціальній службі транспорту МОУ та підпорядкованих їм військових частинах виплачується поетапно: на першому етапі – 1/5 від призначеної суми ОГД; залишок невиплаченої суми ОГД (4/5 від призначеної суми) – щомісячно, частками впродовж 40 наступних місяців https://sud.ua/uk/news/ukraine/262353-p ... obyasnenie
З найсвіжішого що бачив - в неділю (12.02.2023) на авторинку в с. Кінчеш виписували, правда переважно продавцям адже клієнти розбіглись. А так коли хочуть виписувати то ефективно показати відстрочку (наприклад, що ти студент) і в 99% вони підуть писати повістку іншому.
pesikot написав:Когда это было ? Где это было ? Дата, место ?
И что такое "экс второй отдел" ?
накидати вам фото відео, в т.ч. з хапанням за руки, заштовхуванням в буси і т.д. ? чи скажете що то переодіті москалі по країні ходять Визнайте очевидне: бажаючих воювати все менше, а влада не придумала нічого краще як скидати план і розвязувати руки виконавцям. З кінця грудня ситуація з повістками повністю злетіла з рейок В Хусті чоловіка одної з волонтерок закрили в воєнкоматі на пару днів без телефону, мусіла вернутись із-за кордону шукати його. Можу в приват скинути її дані, спитаєте її скільки їй заплатили за "брехню". І таких історій купа від знайомих-знайомих
Дюрі-бачі написав:З найсвіжішого що бачив - в неділю (12.02.2023) на авторинку в с. Кінчеш виписували, правда переважно продавцям адже клієнти розбіглись. А так коли хочуть виписувати то ефективно показати відстрочку (наприклад, що ти студент) і в 99% вони підуть писати повістку іншому.
для чого пояснюєте очевидні речі. не бачите людина живе в світі телемарафону