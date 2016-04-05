pesikot написав:Когда это было ? Где это было ? Дата, место ?
И что такое "экс второй отдел" ?
накидати вам фото відео, в т.ч. з хапанням за руки, заштовхуванням в буси і т.д. ? чи скажете що то переодіті москалі по країні ходять Визнайте очевидне: бажаючих воювати все менше, а влада не придумала нічого краще як скидати план і розвязувати руки виконавцям. З кінця грудня ситуація з повістками повністю злетіла з рейок В Хусті чоловіка одної з волонтерок закрили в воєнкоматі на пару днів без телефону, мусіла вернутись із-за кордону шукати його. Можу в приват скинути її дані, спитаєте її скільки їй заплатили за "брехню". І таких історій купа від знайомих-знайомих
pesikot написав:Letusrock Я тебе задал простой вопрос Почему ты разгоняешь пессимизм, живя в Закарпартье ?
Тебе так трудно ответить на простой вопрос ?
перефразовуючи один із законів філософії "боротьба песимізму з оптимізмом запорука збереження здорового глузду". От Bobua переживає за себе і побратимів читаючи таких тилових оптимістів
Звідки взятись оптимізму якщо весь світ налаштувався на багаторічну війну, твоя країна у протистоянні з вселенським злом сама потроху обростає ознаками Пн.Кореї. Я не Арестович, я за правду, на цьому форумі чомусь правда=песимізм
Letusrock написав:З кінця грудня ситуація з повістками повністю злетіла з рейок
Вдруге за цю війну. В травні-червні 2022 було аналогічно, але після відступу із Лисичанська якось нормалізувалось. Але досвід моцкалів показує, що все може бути значно гірше: в нас хоча б на законні документи про відстрочку дивляться.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в П'ят 17 лют, 2023 20:33, всього редагувалось 2 разів.
pesikot написав:Когда это было ? Где это было ? Дата, место ?
И что такое "экс второй отдел" ?
накидати вам фото відео, в т.ч. з хапанням за руки, заштовхуванням в буси і т.д. ? чи скажете що то переодіті москалі по країні ходять Визнайте очевидне: бажаючих воювати все менше, а влада не придумала нічого краще як скидати план і розвязувати руки виконавцям. З кінця грудня ситуація з повістками повністю злетіла з рейок В Хусті чоловіка одної з волонтерок закрили в
і шо ми так дивуємось?війна перейшла з рекламної в затяжну на виснаження.вже нема бабок збиваючих банками з огірками безпілотники й циган воруючих танки. Пора гребти всіх. Всеодно фінансування з закордону й наша економіка ніфіга не тяне. Мобілізувати надо всіх й старих й калік й все майно яке надо. А то армія ходить побірається -пустіть на склад , пустіть до школи...й дохєріща всього купляється на свої.
я офигеваю. в информ пространстве постоянно циркулируют слухи что на запорожье торгуют гуманитаркой и никто ничего не узрел. а тут гоп стоп мера отстранили и почему то секретарь горсовета не может его заменить. ну блин прямо целая двуходовочка.
Letusrock написав:Визнайте очевидне: бажаючих воювати все менше, а влада не придумала нічого краще як скидати план і розвязувати руки виконавцям. З кінця грудня ситуація з повістками повністю злетіла з рейок В Хусті чоловіка одної з волонтерок закрили в воєнкоматі на пару днів без телефону, мусіла вернутись із-за кордону шукати його. Можу в приват скинути її дані, спитаєте її скільки їй заплатили за "брехню". І таких історій купа від знайомих-знайомих
В Хусті... В мене син відвідав Чернівці у січні. Каже, був у шоці, чоловіків у місті ПОВНО. Сидять по десятеро на вулицях, бухають... А у потязі бачив лише двох на весь вагон - один, військовий та ще дід якийсь. Думаю, на заході як раз місце концентрації небажаючих.
Starikan написав:Перефразирую свой вопрос, который раньше задавал Успиху: Так что, можно объявить себя немотивированным и на основании этого освободиться от воинской обязанности?
...ОСОБА_4 пояснив суду, що під час навчання у Донецькому Національному університеті він пройшов підготовку на військовій кафедрі та отримав спеціальне військове звання офіцера Збройних Сил України... За результатами медичного огляду, проведеного 01.09.2022 року військово-лікарського комісією визнаний придатним до військової служби... ОСОБА_4 свідомо ухилився від прибуття на пункт збору для подальшого направлення до місця служби, оскільки вважає себе непридатним для військової служби за станом свого здоров`я, морально-діловими якостями та рівнем професійної військової підготовки... Відчуває власну некомпетентність у військовій справі, що виключає його участь у бойових діях як офіцера, а саме у якості командира будь-якого військового підрозділу.
Cуд УХВАЛИВ:
ОСОБА_4 визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 336 КК України та призначити йому покарання за цим Законом у виді позбавлення волі строком на 3 (три) роки.