Наша война сильно меняет взгляды Европы на современную войну и необходимые вооружения.
Спрос сосредоточен вокруг основных вооружений и боеприпасов: 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, средств противовоздушной обороны, средств связи, управляемых с плеча ракет Javelin и беспилотников, сообщили агентству Рейтер почти дюжина европейских военных атташе в Вашингтоне в серии недавних интервью.
Акцент на крупносерийном и менее дорогом оружии подчеркивает, как война на Украине изменила стратегическое мышление европейских столиц о том, как можно вести будущие конфликты.
Видения высокотехнологичных войн, больше зависящих от компьютеров и машин, были заменены реальностью беспощадных артиллерийских дуэлей и солдат, зарывшихся в грязные окопы. В ходе однолетней войны обе стороны израсходовали огромное количество артиллерийских снарядов и ракет.
Высокий уровень использования Украиной «как высокоточных, так и неуправляемых боеприпасов показал странам НАТО, что любая будущая война потребует гораздо больших запасов, чем предполагалось», — сказал Роман Швейцер, аналитик оборонной политики в инвестиционном банке Cowen & Co. .......... Тем временем пять европейских стран выразили заинтересованность в покупке высокоточных 155-миллиметровых артиллерийских снарядов Raytheon Technologies (RTX.N) , по словам представителя компании, который отказался назвать их. Снаряды имеют точность в пределах 12 футов (4 метра) и имеют дальность 20 миль (32 км).
Об интересе со стороны пяти стран ранее не сообщалось. Компания уже продает свою продукцию трем другим европейским странам.4 .............. Война на Украине показала, что артиллерия по-прежнему играет важную роль в подавлении вражеских позиций или срыве наступления войск. В прошлом году США поставили Украине более 1 миллиона 155-миллиметровых снарядов, стандартный снаряд, который стоит армии США около 800 долларов каждый.
По словам армейского чиновника, цель производства США 155-миллиметровых снарядов утроилась с 30 000 снарядов в месяц до 90 000 в месяц в течение следующих двух лет. Огромный рост отражает необходимость пополнения запасов США, а также союзников, включая Норвегию, Канаду, Финляндию, Францию, Германию и Италию, которые отправили часть своих запасов в Украину.
drevlyanin написав:Ви ж наче теж колись були в армії, що ніколи не стикалися з тими фінансистами, інтендантами і т.п.? Від того контингенту ще довго не варто й очікувати іншого. Це приблизно як "діамантовим" прокурорам пояснювати про аморальність.
Трошки не так.
Фінансисти та інші представники тилу в кожній частині різні. Вони є повним віддзеркаленням командира частини. Як відноситься він, так само відносяться усі заступники командира і відповідно їх підлеглі. (Тобто, як начштаба - так і штаб; як зампотил - так і начфін, речовики та ін.).
Все і вся в частині замикається на командира... Усе його оточення (від начштабу до начальника речового складу) є провідниками його принципів, його цілей. Повірте, жоден ручеёк або ставлення повз нього не пройде...
Ну можливо в частині підрозділів так і є, але мій досвід та свідоцтва знайомих, що служили або служать зараз показує, що не рідко командир не повністю контролює свого зампотилу, а все його "хазяйство" є такою собі "країною в країні", куди призначаються службовці за великим "блатом" і через голову того ж таки командира, особливо коли він не досить досвідчений або чужий(не з цього з'єднання чи не має потрібних зв'язків. Та все одно це все лірика, бо ніякі людяні(безсумнівно необхідні) пояснення не відміняють необхідності чоловіка зі зброєю годувати та забезпечувати свою родину, особливо коли на ньому все і трималося: дружина, діти, батьки похилого віку і т.п. Молодим і несімейним морально мабуть трохи легше але не факт-вони теж вимушені думати про можливі проблеми зі здоров'ям у майбутньому та необхідності хоч якоїсь "заначки". Ось вам приклад: знайомий військовослужбовець-контрактник у січні 2022 ліг у шпиталь для проведення не складної планової операції. Сама операція звісно начеб то безкоштовна, але він був змушений купляти за свої гроші деякі ліки та приладдя загальною вартістю більше його місячної платні. При цьому фактично на його утриманні старенька мати+ купа інших "негараздів".
ЛАД написав:Наша война сильно меняет взгляды Европы на современную войну и необходимые вооружения.
Спрос сосредоточен вокруг основных вооружений и боеприпасов: 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, средств противовоздушной обороны, средств связи, управляемых с плеча ракет Javelin и беспилотников, сообщили агентству Рейтер почти дюжина европейских военных атташе в Вашингтоне в серии недавних интервью.
Акцент на крупносерийном и менее дорогом оружии подчеркивает, как война на Украине изменила стратегическое мышление европейских столиц о том, как можно вести будущие конфликты.
Видения высокотехнологичных войн, больше зависящих от компьютеров и машин, были заменены реальностью беспощадных артиллерийских дуэлей и солдат, зарывшихся в грязные окопы. В ходе однолетней войны обе стороны израсходовали огромное количество артиллерийских снарядов и ракет.
Высокий уровень использования Украиной «как высокоточных, так и неуправляемых боеприпасов показал странам НАТО, что любая будущая война потребует гораздо больших запасов, чем предполагалось», — сказал Роман Швейцер, аналитик оборонной политики в инвестиционном банке Cowen & Co.
Наконец вышли из Матрицы в реальный мир. И ведь знали, какие запасы подобного оружия накопила РФ, собрав со всего бывшего Союза (и даже поощряя такую политику "атотеррористампопадет") и не прекращая выпуск нового. И при этом не задумывались, для чего.
Забота у этих европейских столиц одна: какими хлебом и зрелищами накормить стадо, чтобы выиграть следующие выборы.