Спрос сосредоточен вокруг основных вооружений и боеприпасов: 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, средств противовоздушной обороны, средств связи, управляемых с плеча ракет Javelin и беспилотников, сообщили агентству Рейтер почти дюжина европейских военных атташе в Вашингтоне в серии недавних интервью.



Акцент на крупносерийном и менее дорогом оружии подчеркивает, как война на Украине изменила стратегическое мышление европейских столиц о том, как можно вести будущие конфликты.



Видения высокотехнологичных войн, больше зависящих от компьютеров и машин, были заменены реальностью беспощадных артиллерийских дуэлей и солдат, зарывшихся в грязные окопы. В ходе однолетней войны обе стороны израсходовали огромное количество артиллерийских снарядов и ракет.



Высокий уровень использования Украиной «как высокоточных, так и неуправляемых боеприпасов показал странам НАТО, что любая будущая война потребует гораздо больших запасов, чем предполагалось», — сказал Роман Швейцер, аналитик оборонной политики в инвестиционном банке Cowen & Co.

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Тем временем пять европейских стран выразили заинтересованность в покупке высокоточных 155-миллиметровых артиллерийских снарядов Raytheon Technologies (RTX.N) , по словам представителя компании, который отказался назвать их. Снаряды имеют точность в пределах 12 футов (4 метра) и имеют дальность 20 миль (32 км).



Об интересе со стороны пяти стран ранее не сообщалось. Компания уже продает свою продукцию трем другим европейским странам.4

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Война на Украине показала, что артиллерия по-прежнему играет важную роль в подавлении вражеских позиций или срыве наступления войск. В прошлом году США поставили Украине более 1 миллиона 155-миллиметровых снарядов, стандартный снаряд, который стоит армии США около 800 долларов каждый.



По словам армейского чиновника, цель производства США 155-миллиметровых снарядов утроилась с 30 000 снарядов в месяц до 90 000 в месяц в течение следующих двух лет. Огромный рост отражает необходимость пополнения запасов США, а также союзников, включая Норвегию, Канаду, Финляндию, Францию, Германию и Италию, которые отправили часть своих запасов в Украину.