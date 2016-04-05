Додано: Суб 18 лют, 2023 01:20

detroytred написав: drevlyanin написав: Ви ж наче теж колись були в армії, що ніколи не стикалися з тими фінансистами, інтендантами і т.п.? Від того контингенту ще довго не варто й очікувати іншого. Це приблизно як "діамантовим" прокурорам пояснювати про аморальність. Ви ж наче теж колись були в армії, що ніколи не стикалися з тими фінансистами, інтендантами і т.п.? Від того контингенту ще довго не варто й очікувати іншого. Це приблизно як "діамантовим" прокурорам пояснювати про аморальність.

Трошки не так.



Фінансисти та інші представники тилу в кожній частині різні.

Вони є повним віддзеркаленням командира частини.

Як відноситься він, так само відносяться усі заступники командира і відповідно їх підлеглі.

(Тобто, як начштаба - так і штаб; як зампотил - так і начфін, речовики та ін.).



Все і вся в частині замикається на командира...

Усе його оточення (від начштабу до начальника речового складу) є провідниками його принципів, його цілей.

Повірте, жоден ручеёк або ставлення повз нього не пройде...



Трошки не так.Фінансисти та інші представники тилу в кожній частині різні.Вони є повним віддзеркаленням командира частини.Як відноситься він, так само відносяться усі заступники командира і відповідно їх підлеглі.(Тобто, як начштаба - так і штаб; як зампотил - так і начфін, речовики та ін.).Все і вся в частині замикається на командира...Усе його оточення (від начштабу до начальника речового складу) є провідниками його принципів, його цілей.Повірте, жоден ручеёк або ставлення повз нього не пройде...

Ну можливо в частині підрозділів так і є, але мій досвід та свідоцтва знайомих, що служили або служать зараз показує, що не рідко командир не повністю контролює свого зампотилу, а все його "хазяйство" є такою собі "країною в країні", куди призначаються службовці за великим "блатом" і через голову того ж таки командира, особливо коли він не досить досвідчений або чужий(не з цього з'єднання чи не має потрібних зв'язків.Та все одно це все лірика, бо ніякі людяні(безсумнівно необхідні) пояснення не відміняють необхідності чоловіка зі зброєю годувати та забезпечувати свою родину, особливо коли на ньому все і трималося: дружина, діти, батьки похилого віку і т.п. Молодим і несімейним морально мабуть трохи легше але не факт-вони теж вимушені думати про можливі проблеми зі здоров'ям у майбутньому та необхідності хоч якоїсь "заначки". Ось вам приклад: знайомий військовослужбовець-контрактник у січні 2022 ліг у шпиталь для проведення не складної планової операції. Сама операція звісно начеб то безкоштовна, але він був змушений купляти за свої гроші деякі ліки та приладдя загальною вартістю більше його місячної платні. При цьому фактично на його утриманні старенька мати+ купа інших "негараздів".