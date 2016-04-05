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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3561356235633564
Повідомлення Додано: Суб 18 лют, 2023 10:18

  Starikan написав:Забота у этих европейских столиц одна: какими хлебом и зрелищами накормить стадо, чтобы выиграть следующие выборы.

+100

Тільки зауваження: якщо в демократичних європейських (вважай найрозвинутіших країнах світу) країнах стадо, то хто тоді в інших країнах?)))
Між стадом і орками.

Демократія та масовий споживач (обиватель) -- це поки найвищій рівень розвитку суспільства.
Я на захисті обивателя!
Образити його не дам))
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 18 лют, 2023 10:31

  detroytred написав:Бо:
*Командир (начальник) є єдиноначальником і особисто відповідає перед державою за бойову та мобілізаційну готовність довіреної йому військової частини, корабля (підрозділу) за забезпечення охорони державної таємниці; за бойову підготовку, виховання, військову дисципліну, !!!морально-психологічний стан особового складу!!!; за внутрішній порядок, стан і збереження озброєння, боєприпасів, бойової та іншої техніки, пального і матеріальних засобів; за всебічне забезпечення військової частини, корабля (підрозділу); за додержання принципів соціальної справедливості.*

І:
Командир (начальник) зобов'язаний:
*- виявляти чуйність та бути уважним до підлеглих, поєднувати вимогливість і принциповість з повагою до їх честі і гідності, вникати в проблеми їх побуту, забезпечувати соціальну та правову захищеність, у разі необхідності клопотати за них перед старшими командирами (начальниками);*


На рахунок етики та моралі я ж з вами не дискутую. Не сумніваюся, що в разі чого, з вас вийде офігезний командир, тож давайте на цьому і закінчимо. А то буде на гілці ще одна аналогія роздумів чому електрику відключають вночі.
drevlyanin
 
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