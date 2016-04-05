Додано: Суб 18 лют, 2023 11:51

freeze написав: Понятно, что я за отпуска. Единственное, отпуск в месяц на мой взгляд напрочь сбивает с ритма армейской жизни. Идеальный вариант как по мне было бы три 10-десятидневных отпуска в год. Понятно, что я за отпуска. Единственное, отпуск в месяц на мой взгляд напрочь сбивает с ритма армейской жизни. Идеальный вариант

freeze написав: У нас после Нового года за полтора месяца больше половины особового складу отгуляли свои 10-дневные отпуска. Люди бежали в отпуска как на глоток воздуха из под воды. И это при том, что в следующий раз смогут пойти в такой отпуск аж в 2024 году.

Выдержат ли целый год теперь без отпусков, это вопрос. У нас после Нового года за полтора месяца больше половины особового складу отгуляли свои 10-дневные отпуска. Люди бежали в отпуска как на глоток воздуха из под воды. И это при том, что в следующий раз смогут пойти в такой отпуск аж в 2024 году.

freeze написав: Что касается меня, то я 11 месяцев не был в отпуске, и пока не собираюсь, если всё будет нормально, пойду летом, хочу на Ланжероне в кафешки с женой походить, и чтоб в шортах Что касается меня, то, если всё будет нормально, пойду летом, хочу на Ланжероне в кафешки с женой походить, и чтоб в шортах

freeze написав: По оплатам тоже важный вопрос.

Например, сейчас все бригады в Херсонской области на линии соприкосновения по Днепру не попали в зону боевых действий, и лишились соответствующих выплат.

То есть война артиллерии есть, обстрелы постоянно, война Дронов идёт ежедневно, скидывают постоянно на головы всякую срань, 200 и 300-е есть, а боевых действий нет. Я скажу мягко, это немного подрывает моральный дух, особенно солдат, которые сидят в блиндажах в зоне прямой видимости орков. По оплатам тоже важный вопрос.Например,особенно солдат, которые сидят в блиндажах в зоне прямой видимости орков.

vitaliian написав: я этого опасаюсь более всего, что солдат на нуле демотивируют, а потом я этого опасаюсь более всего, что солдат на нуле демотивируют, а потом

detroytred написав: Система. Кремінь.

Її знизу важко зламати.

А під час війни в жодному разі не варто.

Тому тільки констатація факту. Система. Кремінь.Її знизу важко зламати.А під час війни в жодному разі не варто.Тому тільки констатація факту.

flyman написав: не сказали ні слова, виходить, тєрпіли.

хто буде "ламати", ті що "не сказали ні слова"?

мовчать, значить все влаштовує. не сказали ні слова, виходить, тєрпіли.хто буде "ламати", ті що "не сказали ні слова"?мовчать, значить все влаштовує.

detroytred написав: Коректую свою ранішу думку: розрив на рівні комбатів тільки починається, а основний лежить на рівні комчастин.

Бо з цієї посади в більшості випадків відбувається якісний стрибок у всілякі управління. Остаточний розрив зі стройовими частинами. Коректую свою ранішу думку:Бо з цієї посади в більшості випадків відбувається якісний стрибок у всілякі управління. Остаточний розрив зі стройовими частинами.

Ну, якщо так, то для мене б 4 рази на рік - було б +/- "норма".Але... це просто наші "хотєлки" - а наразі - "маємо що маємо"©А у Вас там немає такої практики, як "комбат відпустив під свою відповідальність(нелегально)"?(можна в приват мені на це відповісти - бо тут дуже на це рефлексують)Трохи дивно)) - Вас не тягне до дітей?(не знаю, чи маєте їх) А до дружини?Я розумію - що зараз інтернет дозволяє бачитись... - але він не дозволяє обіймів/поцілунків і інших фізичних контактів)))Ну, тут в березні і побачимо "що і як?" Бо теж "охороняємо Антонівський міст"Отож бо й воно!!!Отож!Тут би хоч "мінімум" вибити, чи хоч "виправити"... - не говорячи про "вимагай максимум" - про який каже Віталіан.Ні, вже й НЕ мовчать - але що толку з тих балачок? Це як тут писали - "це те саме, що говорити про аморальність з діамантовими прокурорами"!Та тут(принаймні у нас) вже на рівні комбата годі пробити!(ще наш "старий" комбат, то хоч трошки "пробивався", а прийшов новий - зовсім "непробивний"!)