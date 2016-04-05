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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3561356235633564
Повідомлення Додано: Суб 18 лют, 2023 10:18

  Starikan написав:Забота у этих европейских столиц одна: какими хлебом и зрелищами накормить стадо, чтобы выиграть следующие выборы.

+100

Тільки зауваження: якщо в демократичних європейських (вважай найрозвинутіших країнах світу) країнах стадо, то хто тоді в інших країнах?)))
Між стадом і орками.

Демократія та масовий споживач (обиватель) -- це поки найвищій рівень розвитку суспільства.
Я на захисті обивателя!
Образити його не дам))
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 18 лют, 2023 10:31

  detroytred написав:Бо:
*Командир (начальник) є єдиноначальником і особисто відповідає перед державою за бойову та мобілізаційну готовність довіреної йому військової частини, корабля (підрозділу) за забезпечення охорони державної таємниці; за бойову підготовку, виховання, військову дисципліну, !!!морально-психологічний стан особового складу!!!; за внутрішній порядок, стан і збереження озброєння, боєприпасів, бойової та іншої техніки, пального і матеріальних засобів; за всебічне забезпечення військової частини, корабля (підрозділу); за додержання принципів соціальної справедливості.*

І:
Командир (начальник) зобов'язаний:
*- виявляти чуйність та бути уважним до підлеглих, поєднувати вимогливість і принциповість з повагою до їх честі і гідності, вникати в проблеми їх побуту, забезпечувати соціальну та правову захищеність, у разі необхідності клопотати за них перед старшими командирами (начальниками);*


На рахунок етики та моралі я ж з вами не дискутую. Не сумніваюся, що в разі чого, з вас вийде офігезний командир, тож давайте на цьому і закінчимо. А то буде на гілці ще одна аналогія роздумів чому електрику відключають вночі.
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 лют, 2023 10:50

  drevlyanin написав: тож давайте на цьому і закінчимо.

Вибачаюсь. Згоден, що інколи занадто захоплююсь обговоренням. Та переходжу межу з об'ємами та різкістю подання думки.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 18 лют, 2023 11:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Наши в Бремерхафене говорят, что броневики, прибывшие на кораблях, уже начинают гнать по жд на Восток.
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 18 лют, 2023 11:12

  detroytred написав:Так він об'явить, коли прийме рішення наносити удари.
А дозріє до цього рішення, коли побачить, що Захід вирішив вже відкрито його розчавити (наданням Атакмс, літаків -- у кількості, що відповідає дійсно остаточно розчавити).

Різні речі- надати допомогу для стримання рашки і надати допомогу для розчавлення рашки.
Зараз тонке балансування на межі.
Червона лінія -- це явний перехід межі. Дійсно достатня кількість Хаймерсів, танків, літаків, ракет.


Почему эту тему поднимаете? Уже ж говорилось и не раз, что очильники которые могут принимать решение неоднократно предупреждены про последствия по дипломатическим каналам. Если станет известно, что шаловливые ручки потянулись раскупорить тару с яо - последует массовый удар конвенциальным оружием. И вы уверены, что яо работоспособно, не заржавело/сгнило и не грохнется оземь на месте же ?
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 лют, 2023 11:28

  Schmit написав:

Ми в Матриці)))

От Лапін говорить про мільйони мобрезерву в рашиків, про сотні тисяч чмобіків, а Рустамзаде (подаючи себе незалежним експертом) чітко -- резерв зараз 20 тисяч!!!
Маскимум для операції по взяттю одного невеликого містечка на Сході.
Крапка.
https://m.youtube.com/watch?v=K0J5V_bV-80
Про великий наступ орків -- що це пропаганда для вух західного електорату.

І хто з них Матриця?)))))
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 18 лют, 2023 11:40

  detroytred написав:
  Schmit написав:

Ми в Матриці)))

От Лапін говорить про мільйони мобрезерву в рашиків, про сотні тисяч чмобіків, а Рустамзаде (подаючи себе незалежним експертом) чітко -- резерв зараз 20 тисяч!!!
Маскимум для операції по взяттю одного невеликого містечка на Сході.
Крапка.
https://m.youtube.com/watch?v=K0J5V_bV-80
Про великий наступ орків -- що це пропаганда для вух західного електорату.

І хто з них Матриця?)))))

в "орків":
- вибито початкове угрупування
- вибито так звані ЗС ЛНР/ДНР
- закінчуються жива сила ЧВК
- закінчуються чмобіки першої хвилі

На підході строковики.
Далі хіба "народне ополчення".

Не думаю, що вистачить того всього ще тривалі БД високої інтенсивності.

Але там мова про моб ресурс в довгому горизонті.
І там іде мова, що готувати резервістів по моделі Швейцарії, але влада боїться власного народу і не збирається видавати зброю. Цугцванг теперішньої влади. Їй пора визначатися, вона з народом і за народ, чи далі як попередні 30+ років "незалежності"
Востаннє редагувалось flyman в Суб 18 лют, 2023 11:43, всього редагувалось 1 раз.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 18 лют, 2023 11:43

  vladimir07 написав:
  detroytred написав:Так він об'явить, коли прийме рішення наносити удари.
А дозріє до цього рішення, коли побачить, що Захід вирішив вже відкрито його розчавити (наданням Атакмс, літаків -- у кількості, що відповідає дійсно остаточно розчавити).

Різні речі- надати допомогу для стримання рашки і надати допомогу для розчавлення рашки.
Зараз тонке балансування на межі.
Червона лінія -- це явний перехід межі. Дійсно достатня кількість Хаймерсів, танків, літаків, ракет.


Почему эту тему поднимаете? Уже ж говорилось и не раз, что очильники которые могут принимать решение неоднократно предупреждены про последствия по дипломатическим каналам. Если станет известно, что шаловливые ручки потянулись раскупорить тару с яо - последует массовый удар конвенциальным оружием. И вы уверены, что яо работоспособно, не заржавело/сгнило и не грохнется оземь на месте же ?

Гугл підкаже, хто на Заході торкається теми можливості застосування рфією ЯЗ, не дивлячись на *очильники которые могут принимать решение неоднократно предупреждены про последствия по дипломатическим каналам*, а також на те, що воно можливо іржавило.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 18 лют, 2023 11:51

Дайджест

  freeze написав:Понятно, что я за отпуска. Единственное, отпуск в месяц на мой взгляд напрочь сбивает с ритма армейской жизни. Идеальный вариант как по мне было бы три 10-десятидневных отпуска в год.
Ну, якщо так, то для мене б 4 рази на рік - було б +/- "норма".
Але... це просто наші "хотєлки" - а наразі - "маємо що маємо"©
  freeze написав:У нас после Нового года за полтора месяца больше половины особового складу отгуляли свои 10-дневные отпуска. Люди бежали в отпуска как на глоток воздуха из под воды. И это при том, что в следующий раз смогут пойти в такой отпуск аж в 2024 году.
Выдержат ли целый год теперь без отпусков, это вопрос.
А у Вас там немає такої практики, як "комбат відпустив під свою відповідальність(нелегально)"?(можна в приват мені на це відповісти - бо тут дуже на це рефлексують) :D
  freeze написав:Что касается меня, то я 11 месяцев не был в отпуске, и пока не собираюсь, если всё будет нормально, пойду летом, хочу на Ланжероне в кафешки с женой походить, и чтоб в шортах
Трохи дивно)) - Вас не тягне до дітей?(не знаю, чи маєте їх) А до дружини?
Я розумію - що зараз інтернет дозволяє бачитись... - але він не дозволяє обіймів/поцілунків і інших фізичних контактів)))
  freeze написав:По оплатам тоже важный вопрос.
Например, сейчас все бригады в Херсонской области на линии соприкосновения по Днепру не попали в зону боевых действий, и лишились соответствующих выплат.
То есть война артиллерии есть, обстрелы постоянно, война Дронов идёт ежедневно, скидывают постоянно на головы всякую срань, 200 и 300-е есть, а боевых действий нет. Я скажу мягко, это немного подрывает моральный дух, особенно солдат, которые сидят в блиндажах в зоне прямой видимости орков.
Ну, тут в березні і побачимо "що і як?" Бо теж "охороняємо Антонівський міст" ;)
  vitaliian написав:я этого опасаюсь более всего, что солдат на нуле демотивируют, а потом
Отож бо й воно!!!
  detroytred написав:Система. Кремінь.
Її знизу важко зламати.
А під час війни в жодному разі не варто.
Тому тільки констатація факту.
Отож!
Тут би хоч "мінімум" вибити, чи хоч "виправити"... - не говорячи про "вимагай максимум" - про який каже Віталіан.
  flyman написав:не сказали ні слова, виходить, тєрпіли.
хто буде "ламати", ті що "не сказали ні слова"?
мовчать, значить все влаштовує.
Ні, вже й НЕ мовчать - але що толку з тих балачок? Це як тут писали - "це те саме, що говорити про аморальність з діамантовими прокурорами"!
  detroytred написав:Коректую свою ранішу думку: розрив на рівні комбатів тільки починається, а основний лежить на рівні комчастин.
Бо з цієї посади в більшості випадків відбувається якісний стрибок у всілякі управління. Остаточний розрив зі стройовими частинами.
Та тут(принаймні у нас) вже на рівні комбата годі пробити!(ще наш "старий" комбат, то хоч трошки "пробивався", а прийшов новий - зовсім "непробивний"!)
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