Додано: Суб 18 лют, 2023 12:50

fler написав: Перекрутив, написала, як виділено нижче. Є речі, які для Флер важливіші, ніж гроші. Навіщо їй торгуватися, якщо людина не підходить за критерієм «погляди мають бути близькими на рівні підсвідомості». За цим критерієм на нашому форумі мені підходить тільки одна людина, не скажу хто

Флер - гонорова самодостатня українська панянка із доходом 1000 дол/міс. Заміжня. За весь час на цьому форумі лише двічі залишала номер свого телефону. В обох випадках до особистої зустрічі не дійшло. Сподіваюся, що ця інформація зніме багато питань щодо fler. Перекрутив, написала, як виділено нижче. Є речі, які для Флер важливіші, ніж гроші. Навіщо їй торгуватися, якщо людина не підходить за критерієм «погляди мають бути близькими на рівні підсвідомості». За цим критерієм на нашому форумі мені підходить тільки одна людина, не скажу хтоФлер - гонорова самодостатня українська панянка із доходом 1000 дол/міс. Заміжня. За весь час на цьому форумі лише двічі залишала номер свого телефону. В обох випадках до особистої зустрічі не дійшло. Сподіваюся, що ця інформація зніме багато питань щодо fler.

Bobua написав: 1)

"Не платити солдатам взагалі..."



Га..?



Хоча так, це сильно.

І, можливо, навіть і реально.

Сміливе рішення -- я за!

Але є "ньюанс" -- на фронт тоді треба йти всім. Ненадовго, тиждень-місяць (раз на 3-12-хх? років) 1)"Не платити солдатам взагалі..."Га..?Хоча так, це сильно.І, можливо, навіть і реально.Сміливе рішення -- я за!Але є "ньюанс" -- на фронт тоді треба йти всім. Ненадовго, тиждень-місяць (раз на 3-12-хх? років)

Bobua написав: От наскільки розумним є рішення суспільства забрати у людини все і чекати що ж з того вийде...? От

Bobua написав: По ідеї -- мав би бути хепіенд. Але який?

Чи, можливо, кожне покоління має невід'ємне, конституційне...(?) право на свої 90-ті? І тому й справді не треба суспільству себе переборювати, переМагати? Бо не всі ж здатні переМогти. Не всі, мабуть, здатні навіть просто Могти. Куди вже тулити те "пере"...

Але мені чомусь здавалось, що тиждень-місяць мали би зМогти всі. І це було би краще, аніж десятиліття ймовірного пекла. Що у випадку поразки, що, навіть випадку "перемоги", але сумнівної... По ідеї -- мав би бути хепіенд. Але який?Чи, можливо, кожне покоління має невід'ємне, конституційне...(?) право на свої 90-ті? І тому й справді не треба суспільству себе переборювати, переМагати? Бо не всі ж здатні переМогти. Не всі, мабуть, здатні навіть просто Могти. Куди вже тулити те "пере"...Але мені чомусь здавалось, що тиждень-місяць мали би зМогти всі. І це було би краще, аніж десятиліття ймовірного пекла. Що у випадку поразки, що, навіть випадку "перемоги", але сумнівної...

Bobua написав: ...наймати негрів на фронт...



Мдя.



Навіть якщо вони й воюють за 100$/міс, то, може, у них є ще і якась інша мотивація? Напр., відвоювати рідне бананове дерево?

Ви маєте рівноцінне банан.дерево? Або хоч якесь??

От навіть москвини не мають -- шастають Африкою, але найняти негрів нездатні... ...наймати негрів на фронт...Мдя.Навіть якщо вони й воюють за 100$/міс, то, може, у них є ще і якась інша мотивація? Напр., відвоювати рідне бананове дерево?Ви маєте рівноцінне банан.дерево? Або хоч якесь??От навіть москвини не мають -- шастають Африкою, але найняти негрів нездатні...

Hotab написав: Бійцям потрібно давати можливість виговоритися. Бійцям потрібно давати можливість виговоритися.

Та питань ще більше додалось)))"Заміжня, але викладаю своє фото/ріст/вагу..."))І,(тут зовсім не в образу - просто хочу в своїй голові розкласти все по полицях) - прийшло мені на думку слова мого побратима, якого я запитував - "навіщо ти взяв номер у заміжньої?"(сусідки в селі в тилу). А він мені каже - "їй, швидше за все, чоловік вже набрид, раз вона дала свій номер. Бо могла 100500 відмазок придумати, щоб не дати номер". Тим більше, що номер її попросили "просто так", а не для якихось важливих справ!Але, це офтопчик - ще й про особисте...То можна і не відповідатиВсі - не зможуть(фізично), а багато хто - страшенно боїться і хотів би відкупитись, ніж ризикувати своїм життям!(то тут може влада придумати "відкупні" - щоб ті гроші йшли на ЗСУ)Гарні слова... Для себе ці слова я розумію так - "висмикнули людину з цивільного життя>>>розлучили на НЕВИЗНАЧЕНИЙ ТЕРМІН(!!!) з сім'єю/дружиною/дітьми>>>хворий/не хворий(з болячками/без болячок) - пох! - так як ніякі медкомісії "на початках вторгнення" - НЕ перевіряли стан здоров'я!>>>і тепер ще й якесь "урізання" премій хочуть зробити, щоб сім'я/родичі солдата "відчули", наче їх годувальник - "просто на звичайній роботі... типу далекобійник)) - просто по 6-12міс. перебуває в рейсі..."Мдааааа... - це справді "укріплює" мотивацію...Тут писали, що таке не можливо/або надзвичайно геморно організувати таке(тобто, держава цим заморочуватись не буде!)Отут я не зовсім розумію, чому воюючи в себе за 100$ - не можуть в нас воювати за 500, або 1000$?Якщо там(в бідних країнах) є "любителі військової справи" - то невже їм не цікаво буде піти на УЛЮБЛЕНУ роботу ще й в 5-10разів більш оплачувану, ніж у них вдома? Підписали контракт і пішли, наприклад, на рік до нас воювати(типу поїхали на заробітки)Бійці хочуть донести певні проблеми, які є на фронті, щоб в тилу МОЖЕ Б ХТОСЬ зміг щось з цими проблемами зробити/вирішити їх?(бо бійці "скуті/заковані в кайдани" на фронті - НЕ МАЮТЬ ЗМОГИ оббивати пороги юристів і різні контори/організації в тилу!)Але, тут проглядається щось подібне, як у ворога- тобто, усі ми надіялись, що ТАМ матері/та й взагалі, народ повстане проти війни...- але там мало хто поворухнувся...І от внас - щось схоже... - але внас, не можна - бо зараз триває війна/бо не на часі ©