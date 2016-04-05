detroytred написав:От Лапін говорить про мільйони мобрезерву в рашиків, про сотні тисяч чмобіків, а Рустамзаде (подаючи себе незалежним експертом) чітко -- резерв зараз 20 тисяч!!!
На мою думку, Рустамзаде балабол. Він "незалежний екперт", якого запрошують на ефіри, щоб він сказав те, що хочуть почути слухачі тих ефірів. І ще, його уявлення про сучасну війну опираються на досвід азербайджано-вірменської війни, в якій співвідношення сил було приблизно таке ж, як і в російсько-українській, тільки на користь Адзербайджану. Не знаю, звідки в Рустамзаде інформація про резерв у 20 тис., але виглядає вона бредово. 20 тис. тільки в Білорусі, а ще ж є щось в Криму, на Харківському та Сумському напрямку. Проте не варто порівнювати мільйони мобілізаційного потенціалу з вже зібраним і озброєним резервом. В України теж мільйони мобрезерву, в який входять більшість з тут присутніх. ЇХ ще треба мобілізувати і озброїти(про навчити я вже мовчу).
Upd.: думаю, куди більше проблем в росіян з технікою, особливо легкою пронетехнікою, хоча й тут запаси ще значні.
Востаннє редагувалось sashaqbl в Суб 18 лют, 2023 12:33, всього редагувалось 1 раз.
sashaqbl написав:Проте не варто порівнювати мільйони мобілізаційного потенціалу з вже зібраним і озброєним резервом.
А хто і де порівнював??? Потенційний мобрезерв у мільйони - окремо. Резерв вже наявний (у десятки, сотні тисяч) - окремо. Той же Резніков наче про до 500 тис. нещодавно говорив. Деякі про 200+ тис. Рустамзаде ошалешив - 20-тьма.
Військовий оглядач Олексій Арестович зазначив, що контрнаступ ЗСУ почнеться раніше, ніж цього очікують.
Про це він сказав у розмові з російським опозиціонером Марком Фейгіним.
"Усі дуже часто говорять про контрнаступ навесні. Очевидно, що він станеться, але набагато раніше. Я нічого не знаю про терміни наступу, але дуже багато зараз про це говорять. А де та коли станеться контрнаступ - вирішить Генштаб", - сказав Олексій Арестович.
Також оглядач зазначив, що зараз на Заході уже ні в кого немає сумнівів, що Україна після війни з Росією стане членом НАТО.
flyman написав:в "орків": - вибито початкове угрупування - вибито так звані ЗС ЛНР/ДНР - закінчуються жива сила ЧВК - закінчуються чмобіки першої хвилі
На підході строковики. Далі хіба "народне ополчення".
Опять шапкозакидательство? Не все так сладко как Вы думаете. Я уже говорил что цифры генштаба несколько преувеличены. Западные разведки дают др. цифры. Дело не в том что наши специально подают завышенные данные. Просто подсчитать потери противника дистанционно это малореально. Есть косвенные методы подсчета, без опоры на доклады с передка. Они более точно отражают ситуацию. Меня еще пугает др. Работа ПВО. Сегодня при запуске 4 ракет сбиты лишь две. Говорят орки модернизировали свои ракеты. Да и наверное есть прогалыны и откровенные дыры в системе ПВО, которыми пользуются орки.
fler написав:Перекрутив, написала, як виділено нижче. Є речі, які для Флер важливіші, ніж гроші. Навіщо їй торгуватися, якщо людина не підходить за критерієм «погляди мають бути близькими на рівні підсвідомості». За цим критерієм на нашому форумі мені підходить тільки одна людина, не скажу хто Флер - гонорова самодостатня українська панянка із доходом 1000 дол/міс. Заміжня. За весь час на цьому форумі лише двічі залишала номер свого телефону. В обох випадках до особистої зустрічі не дійшло. Сподіваюся, що ця інформація зніме багато питань щодо fler.
Та питань ще більше додалось))) "Заміжня, але викладаю своє фото/ріст/вагу...")) І,(тут зовсім не в образу - просто хочу в своїй голові розкласти все по полицях) - прийшло мені на думку слова мого побратима, якого я запитував - "навіщо ти взяв номер у заміжньої?"(сусідки в селі в тилу). А він мені каже - "їй, швидше за все, чоловік вже набрид, раз вона дала свій номер. Бо могла 100500 відмазок придумати, щоб не дати номер". Тим більше, що номер її попросили "просто так", а не для якихось важливих справ! Але, це офтопчик - ще й про особисте... То можна і не відповідати
Bobua написав:1) "Не платити солдатам взагалі..."
Га..?
Хоча так, це сильно. І, можливо, навіть і реально. Сміливе рішення -- я за! Але є "ньюанс" -- на фронт тоді треба йти всім. Ненадовго, тиждень-місяць (раз на 3-12-хх? років)
Всі - не зможуть(фізично), а багато хто - страшенно боїться і хотів би відкупитись, ніж ризикувати своїм життям!(то тут може влада придумати "відкупні" - щоб ті гроші йшли на ЗСУ)
Bobua написав:От наскільки розумним є рішення суспільства забрати у людини все і чекати що ж з того вийде...?
Гарні слова... Для себе ці слова я розумію так - "висмикнули людину з цивільного життя>>>розлучили на НЕВИЗНАЧЕНИЙ ТЕРМІН(!!!) з сім'єю/дружиною/дітьми>>>хворий/не хворий(з болячками/без болячок) - пох! - так як ніякі медкомісії "на початках вторгнення" - НЕ перевіряли стан здоров'я!>>>і тепер ще й якесь "урізання" премій хочуть зробити, щоб сім'я/родичі солдата "відчули", наче їх годувальник - "просто на звичайній роботі... типу далекобійник)) - просто по 6-12міс. перебуває в рейсі..." Мдааааа... - це справді "укріплює" мотивацію...
Bobua написав:По ідеї -- мав би бути хепіенд. Але який? Чи, можливо, кожне покоління має невід'ємне, конституційне...(?) право на свої 90-ті? І тому й справді не треба суспільству себе переборювати, переМагати? Бо не всі ж здатні переМогти. Не всі, мабуть, здатні навіть просто Могти. Куди вже тулити те "пере"... Але мені чомусь здавалось, що тиждень-місяць мали би зМогти всі. І це було би краще, аніж десятиліття ймовірного пекла. Що у випадку поразки, що, навіть випадку "перемоги", але сумнівної...
Тут писали, що таке не можливо/або надзвичайно геморно організувати таке(тобто, держава цим заморочуватись не буде!)
Bobua написав:...наймати негрів на фронт...
Мдя.
Навіть якщо вони й воюють за 100$/міс, то, може, у них є ще і якась інша мотивація? Напр., відвоювати рідне бананове дерево? Ви маєте рівноцінне банан.дерево? Або хоч якесь?? От навіть москвини не мають -- шастають Африкою, але найняти негрів нездатні...
Отут я не зовсім розумію, чому воюючи в себе за 100$ - не можуть в нас воювати за 500, або 1000$? Якщо там(в бідних країнах) є "любителі військової справи" - то невже їм не цікаво буде піти на УЛЮБЛЕНУ роботу ще й в 5-10разів більш оплачувану, ніж у них вдома? Підписали контракт і пішли, наприклад, на рік до нас воювати(типу поїхали на заробітки)
Hotab написав:Бійцям потрібно давати можливість виговоритися.
flyman написав:в "орків": - вибито початкове угрупування - вибито так звані ЗС ЛНР/ДНР - закінчуються жива сила ЧВК - закінчуються чмобіки першої хвилі
На підході строковики. Далі хіба "народне ополчення".
Опять шапкозакидательство? Не все так сладко как Вы думаете. Я уже говорил что цифры генштаба несколько преувеличены. Западные разведки дают др. цифры. Дело не в том что наши специально подают завышенные данные. Просто подсчитать потери противника дистанционно это малореально. Есть косвенные методы подсчета, без опоры на доклады с передка. Они более точно отражают ситуацию. Меня еще пугает др. Работа ПВО. Сегодня при запуске 4 ракет сбиты лишь две. Говорят орки модернизировали свои ракеты. Да и наверное есть прогалыны и откровенные дыры в системе ПВО, которыми пользуются орки.
знову запитання, де тут видно "шапкозакідатєльство"?