flyman написав: otg написав: flyman написав:
в "орків":
- вибито початкове угрупування
- вибито так звані ЗС ЛНР/ДНР
- закінчуються жива сила ЧВК
- закінчуються чмобіки першої хвилі
На підході строковики.
Далі хіба "народне ополчення".
Опять шапкозакидательство? Не все так сладко как Вы думаете. Я уже говорил что цифры генштаба несколько преувеличены. Западные разведки дают др. цифры. Дело не в том что наши специально подают завышенные данные. Просто подсчитать потери противника дистанционно это малореально. Есть косвенные методы подсчета, без опоры на доклады с передка. Они более точно отражают ситуацию. Меня еще пугает др. Работа ПВО. Сегодня при запуске 4 ракет сбиты лишь две. Говорят орки модернизировали свои ракеты. Да и наверное есть прогалыны и откровенные дыры в системе ПВО, которыми пользуются орки.
знову запитання, де тут видно "шапкозакідатєльство"?
Ну Вы выдаете желаемое за действительность. Или просто, тупо, цитируете "экспердов". Еще раз, ситуация не такая радужная. Потери у них не такие огромные как рисуют. Я когда то писал, что потеряв 50 тыс из группировки, просто война остановится. Но это количество я называл от первоначальной группировки. К сожалению потенциал РФ не уменьшился, так как провели мобилизацию. И не все там мясо, как вам рассказывали "эксперды". Единственное могу разбавить тем что группировка, все таки не достаточная для большого наступления, которое они все время анонсируют.