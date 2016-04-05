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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3563356435653566
Повідомлення Додано: Суб 18 лют, 2023 13:15

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vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 18 лют, 2023 13:44

  flyman написав:
  otg написав:
  flyman написав:в "орків":
- вибито початкове угрупування
- вибито так звані ЗС ЛНР/ДНР
- закінчуються жива сила ЧВК
- закінчуються чмобіки першої хвилі

На підході строковики.
Далі хіба "народне ополчення".

Опять шапкозакидательство? Не все так сладко как Вы думаете. Я уже говорил что цифры генштаба несколько преувеличены. Западные разведки дают др. цифры. Дело не в том что наши специально подают завышенные данные. Просто подсчитать потери противника дистанционно это малореально. Есть косвенные методы подсчета, без опоры на доклады с передка. Они более точно отражают ситуацию. Меня еще пугает др. Работа ПВО. Сегодня при запуске 4 ракет сбиты лишь две. Говорят орки модернизировали свои ракеты. Да и наверное есть прогалыны и откровенные дыры в системе ПВО, которыми пользуются орки.

знову запитання, де тут видно "шапкозакідатєльство"?
Ну Вы выдаете желаемое за действительность. Или просто, тупо, цитируете "экспердов". Еще раз, ситуация не такая радужная. Потери у них не такие огромные как рисуют. Я когда то писал, что потеряв 50 тыс из группировки, просто война остановится. Но это количество я называл от первоначальной группировки. К сожалению потенциал РФ не уменьшился, так как провели мобилизацию. И не все там мясо, как вам рассказывали "эксперды". Единственное могу разбавить тем что группировка, все таки не достаточная для большого наступления, которое они все время анонсируют.
otg
 
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