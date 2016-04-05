flyman написав:в "орків": - вибито початкове угрупування - вибито так звані ЗС ЛНР/ДНР - закінчуються жива сила ЧВК - закінчуються чмобіки першої хвилі
На підході строковики. Далі хіба "народне ополчення".
Опять шапкозакидательство? Не все так сладко как Вы думаете. Я уже говорил что цифры генштаба несколько преувеличены. Западные разведки дают др. цифры. Дело не в том что наши специально подают завышенные данные. Просто подсчитать потери противника дистанционно это малореально. Есть косвенные методы подсчета, без опоры на доклады с передка. Они более точно отражают ситуацию. Меня еще пугает др. Работа ПВО. Сегодня при запуске 4 ракет сбиты лишь две. Говорят орки модернизировали свои ракеты. Да и наверное есть прогалыны и откровенные дыры в системе ПВО, которыми пользуются орки.
знову запитання, де тут видно "шапкозакідатєльство"?
Ну Вы выдаете желаемое за действительность. Или просто, тупо, цитируете "экспердов". Еще раз, ситуация не такая радужная. Потери у них не такие огромные как рисуют. Я когда то писал, что потеряв 50 тыс из группировки, просто война остановится. Но это количество я называл от первоначальной группировки. К сожалению потенциал РФ не уменьшился, так как провели мобилизацию. И не все там мясо, как вам рассказывали "эксперды". Единственное могу разбавить тем что группировка, все таки не достаточная для большого наступления, которое они все время анонсируют.
Подготовили ряд законодательных актов и норм в рамках объявления фюрером нового этапа СВО. По факту готовятся ввести военное положение. Тема конфискации недвижимости и счетов успевших выехать за пределы рф особо интересна.
Hotab написав:Бійцям потрібно давати можливість виговоритися.
Бійці хочуть донести певні проблеми, які є на фронті, щоб в тилу МОЖЕ Б ХТОСЬ зміг щось з цими проблемами зробити/вирішити їх?(бо бійці "скуті/заковані в кайдани" на фронті - НЕ МАЮТЬ ЗМОГИ оббивати пороги юристів і різні контори/організації в тилу!)
Тут больше согласен с Hotab - надо дать возможность выговориться. Очень часто и очень многим это сильно помогает. Что касается проблем... Некоторые из них решить можно и решать нужно. Но некоторые проблемы, о которых говорите Вы (а намного больше b чаще те, о которых пишет Bobua, Ваши желания заметно скромнее), решить просто невозможно. Некоторые из них просто не решаемы и неизбежны.
Дело часто не в том, что "зараз триває війна/бо не на часі". "ТАМ матері/та й взагалі, народ" мог бы легко протестовать против войны. "Легко" не в смысле, что такие протесты безопасны, а в том, что ИМ прекратить войну легко - вывести войска из Украины, извиниться и война закончится, Россия в этом случае не потерпит поражение. У нас такого простого выхода нет. Нам неоткуда и некуда "выводить войска". "Прекращение войны" с нашей стороны = поражению и выполнению требований Путина. Поэтому сравнивать возможности и желательность протестов у нас и у них не приходится.
UA написав:Подготовили ряд законодательных актов и норм в рамках объявления фюрером нового этапа СВО. По факту готовятся ввести военное положение. Тема конфискации недвижимости и счетов успевших выехать за пределы рф особо интересна.
Російська армія від оборони перейшла до атаки на всьому східному фронті. Окупанти атакують у районі Купʼянська на Харківщині й по всій лінії фронту в Луганській та Донецькій областях. Це можна назвати тим масштабним наступом росії, про який попереджали й в Україні, і на Заході. Але поки успіхів він не приніс. Окупанти просуваються майже на всіх напрямках, але дуже повільно і втрачають багато піхоти та бронетехніки — тисячі солдатів щодня та десятки танків і бойових машин.
Аналізуємо ситуацію на фронті на 360-й день повномасштабного вторгнення — мапи «Бабеля»
@babel
Подразделения ЧВК Вагнера перебрасывают на Запорожское направление, сообщил украинский мэр оккупированного Мелитополя Иван Федоров
В своем телеграм-канале Федоров опубликовал видео, которое, как сообщается было снято вчера в районе Мелитополя. На нем можно увидеть колонну белых автобусов (Федоров пишет, что их было 43), а также сопровождающие их внедорожники и микроавтобус военной полиции. На автомобилях, по утверждению Федорова, была нанесена символика ЧВК.
Федоров пишет, что в автобусах ехали завербованные заключенные — хотя 8 февраля основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин заявил, что набор заключенных был «полностью прекращен». Ранее сегодня глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай сообщил о переброске «вагнеровцев» из района Кременной, однако, по его данным, бойцов ЧВК отправили под Бахмут.
ЧВК Вагнера потеряла в Украине более 30 тысяч человек убитыми и ранеными — CNN
Как сообщает телеканал, такую оценку озвучил представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби.
По данным правительства США, около 9 тысяч человек были убиты, причем половина из них — в период с середины декабря. Около 90% убитых в декабре были завербованы в российских тюрьмах, утверждает Кирби:
«Они относятся к своим новобранцам, в основном осужденным, как к пушечному мясу, буквально бросая их мясорубку, бесчеловечно, не задумываясь. Люди, которых он [Пригожин] просто вырвал из тюрем и бросил на поле боя без подготовки, без оснащения, без организационного командования, были просто брошены в бой», — цитирует CNN Джона Кирби.
Успіх написав:Можливість офіційно відкупитись, хто дуже боїться/не хоче, навіть, в тилу служити/працювати за 14К+30К - тоді він сплачує цю ж суму(44К) щомісяця(також, можна і випускати таких за кордон на таких умовах/підписавши певну угоду з державною), - а для бідних верств населення - то буде за щастя в тилу служити/працювати за 44К!(ну або пробувати себе закордоном, сплачуючи/переказуючи до ЗСУ 44К/міс)
Для мене було це за щастя. Тим більше доначу я й більші суми. Але, як то кажуть, є один ньюанс. Ба навіть два. По-перше, більшість з тих, хто не на фронті - мобілізаційний резерв, і, якщо війна затягнеться, рано чи пізно потрапить на фронт. Неудобненько вийде, коли ти два роки відкуплявся, а потім тебе відправили на фронт. Хоча хз... А по-друге, соціальна складова. Абсолютна більшість людей, яких можуть мобілізувати, таких грошей платити не можуть. І оця нерівність призведе до того, що від воєнкомів вони відбиватимуться значно активніше. Бо ті міри, що ви пропонуєте, вони хіба утримають тих, хто в армії, але аж ніяк не призведуть до достатнього потоку людей, які потрібні, щоб заміняти тих хто вибуває зі строю, та й для формування нових бригад...
Успіх написав:Головне - це щоб були ЧІТКІ правила гри!
З цим я абсолютно згоден, але це явно не сильна сторона зеленої влади...
Востаннє редагувалось sashaqbl в Суб 18 лют, 2023 14:36, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:От Лапін говорить про мільйони мобрезерву в рашиків, про сотні тисяч чмобіків, а Рустамзаде (подаючи себе незалежним експертом) чітко -- резерв зараз 20 тисяч!!!
На мою думку, Рустамзаде балабол. Він "незалежний екперт", якого запрошують на ефіри, щоб він сказав те, що хочуть почути слухачі тих ефірів.
Не могу согласиться. Он достаточно часто говорил совсем не то, что "хочуть почути слухачі". В результате его то объявляли чуть ли не "укрофашистом" (в РФ) и нашим горячим сторонником, то чуть ли не "рашистом" (если не верите, могу найти ссылки). Естественно, как и любой человек он не может полностью избежать субъективности, но в общем, он, на мой взгляд, один из наиболее объективных обозревателей.
І ще, його уявлення про сучасну війну опираються на досвід азербайджано-вірменської війни, в якій співвідношення сил було приблизно таке ж, як і в російсько-українській, тільки на користь Адзербайджану.
Вы серьёзно считаете, что мнение настоящих военных и военных экспертов основывается исключительно на личном опыте?
Не знаю, звідки в Рустамзаде інформація про резерв у 20 тис., але виглядає вона бредово. 20 тис. тільки в Білорусі, а ще ж є щось в Криму, на Харківському та Сумському напрямку. Проте не варто порівнювати мільйони мобілізаційного потенціалу з вже зібраним і озброєним резервом. В України теж мільйони мобрезерву, в який входять більшість з тут присутніх. ЇХ ще треба мобілізувати і озброїти(про навчити я вже мовчу).
Специально прослушал видео по ссылке. Называя цифру 20 тыс., Рустамзаде явно имеет ввиду не мобресурсы РФ, а резервы в действующей в Украине армии. Я, сами понимаете, этой цифры не знаю, но вполне возможно, что она такая и есть. То, что есть в Беларуси и, тем более, на Харьковском и Сумском направлениях, это не резервы. Они вполне могут быть уже задействованы в боях или это части, отведенные на отдых и переформирование. Вы же не назовёте батарею Успиха резервом, когда их отведут временно с нуля в относительный тыл. В лучшем случае, это тактический или, максимум, оперативный резерв. Рустамзаде говорит о стратегическом резерве.
А, вообще, мне эта ссылка не очень. Курбанова обращается к нему как к политическому обозревателю. Как по мне, он более интересен именно как военный обозреватель. Поэтому мне интереснее ежемесячные интервью с ним Немири на Укрлайф. Последнее от 10.02 https://www.youtube.com/watch?v=5ugyyle-FmE. Она, конечно, тоже касается полит. вопросов, но значительно больше внимания военным.
ЛАД написав:Вы серьёзно считаете, что мнение настоящих военных и военных экспертов основывается исключительно на личном опыте?
Я не про особистий досвід говорив. Але остання війна подібного масштабу - наскільки я знаю - ірано-іракська. Але від її закінчення пройшло 35 років, тому значна частина її досвіду неактуальна. Всякі антитерорестичні операції - це зовсім не те, як показала наша війна. Я кілька місяців підряд слухав Рустамзаде(на укрлайф) в першій половині війни. Потім пару місяців пропустив а потім вирішив послухати пропущене. І кардинально змінив свою думку... Просто гляньте його ефіри за серпень. І побачите, що це, звісно, не Арестович, він набагато розумніший, але значна частина того, що він говорить - це все таки пурга. Він ніби й правильно говорить, але закриває очі на дрібні(але важливі) нестиковки, щоб будувати красиві розповіді. Недавно писав приклад - він розказував про тисячі ДШК на складах(хоча ви теж писали про С-60)))), якима можна воювати з дронами. Але дрібна нестиковка - їх ще до Януковича розпродали...