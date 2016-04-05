Додано: Суб 18 лют, 2023 14:36

sashaqbl написав: detroytred написав: От Лапін говорить про мільйони мобрезерву в рашиків, про сотні тисяч чмобіків, а Рустамзаде (подаючи себе незалежним експертом) чітко -- резерв зараз 20 тисяч!!! От Лапін говорить про мільйони мобрезерву в рашиків, про сотні тисяч чмобіків, а Рустамзаде (подаючи себе незалежним експертом) чітко -- резерв зараз 20 тисяч!!!

На мою думку, Рустамзаде балабол. Він "незалежний екперт", якого запрошують на ефіри, щоб він сказав те, що хочуть почути слухачі тих ефірів. На мою думку, Рустамзаде балабол. Він "незалежний екперт", якого запрошують на ефіри, щоб він сказав те, що хочуть почути слухачі тих ефірів.

І ще, його уявлення про сучасну війну опираються на досвід азербайджано-вірменської війни, в якій співвідношення сил було приблизно таке ж, як і в російсько-українській, тільки на користь Адзербайджану.

настоящих

Не знаю, звідки в Рустамзаде інформація про резерв у 20 тис., але виглядає вона бредово. 20 тис. тільки в Білорусі, а ще ж є щось в Криму, на Харківському та Сумському напрямку.

Проте не варто порівнювати мільйони мобілізаційного потенціалу з вже зібраним і озброєним резервом. В України теж мільйони мобрезерву, в який входять більшість з тут присутніх. ЇХ ще треба мобілізувати і озброїти(про навчити я вже мовчу).



уже

стратегическом

политическому

военный

Не могу согласиться. Он достаточно часто говорил совсем не то, что "хочуть почути слухачі". В результате его то объявляли чуть ли не "укрофашистом" (в РФ) и нашим горячим сторонником, то чуть ли не "рашистом" (если не верите, могу найти ссылки).Естественно, как и любой человек он не может полностью избежать субъективности, но в общем, он, на мой взгляд, один из наиболее объективных обозревателей.Вы серьёзно считаете, что мнениевоенных и военных экспертов основывается исключительно на личном опыте?Специально прослушал видео по ссылке.Называя цифру 20 тыс., Рустамзаде явно имеет ввиду не мобресурсы РФ, а резервы вв Украине армии. Я, сами понимаете, этой цифры не знаю, но вполне возможно, что она такая и есть. То, что есть в Беларуси и, тем более, на Харьковском и Сумском направлениях, это не резервы. Они вполне могут бытьзадействованы в боях или это части, отведенные на отдых и переформирование. Вы же не назовёте батарею Успиха резервом, когда их отведут временно с нуля в относительный тыл. В лучшем случае, это тактический или, максимум, оперативный резерв.Рустамзаде говорит орезерве.А, вообще, мне эта ссылка не очень. Курбанова обращается к нему как кобозревателю. Как по мне, он более интересен именно какобозреватель. Поэтому мне интереснее ежемесячные интервью с ним Немири на Укрлайф. Последнее от 10.02Она, конечно, тоже касается полит. вопросов, но значительно больше внимания военным.