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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 18 лют, 2023 14:59
vitaliian написав: Успіх написав:
або пробувати себе закордоном, сплачуючи/переказуючи до ЗСУ 44К/міс)
если человек выехал ни шиша вы с него не получите, разве что Интерпол подключить.
Як варіант, одна кавалірка флуманівська лишається в заставу. Не платить - забрати!
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Додано: Суб 18 лют, 2023 15:01
sashaqbl написав: ЛАД написав:
Вы серьёзно считаете, что мнение настоящих военных и военных экспертов основывается исключительно на личном опыте?
Я не про особистий досвід говорив. Але остання війна подібного масштабу - наскільки я знаю - ірано-іракська. Але від її закінчення пройшло 35 років, тому значна частина її досвіду неактуальна.
Всякі антитерорестичні операції - це зовсім не те, як показала наша війна.
Я кілька місяців підряд слухав Рустамзаде(на укрлайф) в першій половині війни. Потім пару місяців пропустив а потім вирішив послухати пропущене. І кардинально змінив свою думку...
Просто гляньте його ефіри за серпень. І побачите, що це, звісно, не Арестович, він набагато розумніший, але значна частина того, що він говорить - це все таки пурга. Він ніби й правильно говорить, але закриває очі на дрібні(але важливі) нестиковки, щоб будувати красиві розповіді.
Недавно писав приклад - він розказував про тисячі ДШК на складах(хоча ви теж писали про С-60)))), якима можна воювати з дронами. Але дрібна нестиковка - їх ще до Януковича розпродали...
Опыт нашей войны наверняка очень внимательно изучается как военными, так и экспертами в режиме реального времени.
Так что тут все в равной ситуации, а дальше всё зависит от серьёзности и добросовестности человека.
Насчёт С-60 и зенитных пулемётов ни он, ни, тем более, я не знаем, сколько и когда продали и сколько осталось на складах.
Но в любом случае найти и купить их значительно легче и дешевле.
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Додано: Суб 18 лют, 2023 15:08
Hotab написав: vitaliian написав: Успіх написав:
або пробувати себе закордоном, сплачуючи/переказуючи до ЗСУ 44К/міс)
если человек выехал ни шиша вы с него не получите, разве что Интерпол подключить.
Як варіант, одна кавалірка флуманівська лишається в заставу. Не платить - забрати!
як варіант: таз званим "воєнним" пенсіонерам повернути в держбюджет все що вони "заробили" за так звану "службу" плюс отриману "воєнну" пенсію
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Додано: Суб 18 лют, 2023 15:11
ЛАД написав:
Насчёт С-60 и зенитных пулемётов ни он, ни, тем более, я не знаем, сколько и когда продали и сколько осталось на складах.
Він говорив про ДШК, а не про зенітні кулемети.
Зараз він говорить про брак кулеметів у піхоті(і це правда), і я не вірю, що він не знав про це в серпні(була купа відео в мережі про використання РПД, про поставки М60). Але він розказував про тисячі ДШК на складах які треба(!) використовувати проти дронів.
Про С-60 - враховуючи, що постачаються схожі системи L-70 з Литви - можна зробити логічний висновок, що їх нема. Коли ви про це писали - це було неочевидно. Про кулемети було очевидно ще в квітні-травні.
P.S. Просто прогляньте кілька літніх ефірів з ним, і ваша думка сильно зміниться.
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sashaqbl
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Додано: Суб 18 лют, 2023 15:15
Тим часом Стрєлков теж плачеться:
Катастрофическая ситуация сложилась с денежным довольствием участников СВО.
Масштабы проблемы уже просто неприлично огромны. Эта проблема есть уже в каждой воинской части. В каждом батальоне, в каждой роте и каждом взводе.
Тотальная не выплата обещанного и положенного денежного довольствия.
Особо страдают в этом плане добровольческие подразделения типа БАРС. Людей, которые добровольцами шли на фронт ещё весной - летом 2022 года просто маринуют и душат бюрократией. Люди по пол года ждут печать на клочке бумаги, чтобы доказать что они участники боевых действий. Потом начинаются круги ада в военкоматах по оформлению статуса ВБД. Круги ада заключаются в том, что бюрократическая машина в воюющих частях просто отвратительно работает.
Та й щось останній місяць значно зросла його медіа активність. Можливо почалася боротьба за спадок?
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