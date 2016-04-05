RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 3564356535663567
Повідомлення Додано: Суб 18 лют, 2023 14:59

  vitaliian написав:
  Успіх написав:або пробувати себе закордоном, сплачуючи/переказуючи до ЗСУ 44К/міс)
если человек выехал ни шиша вы с него не получите, разве что Интерпол подключить.

Як варіант, одна кавалірка флуманівська лишається в заставу. Не платить - забрати!
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8610
З нами з: 15.02.09
Подякував: 554 раз.
Подякували: 1917 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Суб 18 лют, 2023 15:01

  sashaqbl написав:
  ЛАД написав:Вы серьёзно считаете, что мнение настоящих военных и военных экспертов основывается исключительно на личном опыте?

Я не про особистий досвід говорив. Але остання війна подібного масштабу - наскільки я знаю - ірано-іракська. Але від її закінчення пройшло 35 років, тому значна частина її досвіду неактуальна.
Всякі антитерорестичні операції - це зовсім не те, як показала наша війна.
Я кілька місяців підряд слухав Рустамзаде(на укрлайф) в першій половині війни. Потім пару місяців пропустив а потім вирішив послухати пропущене. І кардинально змінив свою думку...
Просто гляньте його ефіри за серпень. І побачите, що це, звісно, не Арестович, він набагато розумніший, але значна частина того, що він говорить - це все таки пурга. Він ніби й правильно говорить, але закриває очі на дрібні(але важливі) нестиковки, щоб будувати красиві розповіді.
Недавно писав приклад - він розказував про тисячі ДШК на складах(хоча ви теж писали про С-60)))), якима можна воювати з дронами. Але дрібна нестиковка - їх ще до Януковича розпродали...

Опыт нашей войны наверняка очень внимательно изучается как военными, так и экспертами в режиме реального времени.
Так что тут все в равной ситуации, а дальше всё зависит от серьёзности и добросовестности человека.
Насчёт С-60 и зенитных пулемётов ни он, ни, тем более, я не знаем, сколько и когда продали и сколько осталось на складах.
Но в любом случае найти и купить их значительно легче и дешевле.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 23928
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4693 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Суб 18 лют, 2023 15:08

  Hotab написав:
  vitaliian написав:
  Успіх написав:або пробувати себе закордоном, сплачуючи/переказуючи до ЗСУ 44К/міс)
если человек выехал ни шиша вы с него не получите, разве что Интерпол подключить.

Як варіант, одна кавалірка флуманівська лишається в заставу. Не платить - забрати!

як варіант: таз званим "воєнним" пенсіонерам повернути в держбюджет все що вони "заробили" за так звану "службу" плюс отриману "воєнну" пенсію
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30704
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1447 раз.
Подякували: 2616 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 18 лют, 2023 15:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Насчёт С-60 и зенитных пулемётов ни он, ни, тем более, я не знаем, сколько и когда продали и сколько осталось на складах.

Він говорив про ДШК, а не про зенітні кулемети.
Зараз він говорить про брак кулеметів у піхоті(і це правда), і я не вірю, що він не знав про це в серпні(була купа відео в мережі про використання РПД, про поставки М60). Але він розказував про тисячі ДШК на складах які треба(!) використовувати проти дронів.
Про С-60 - враховуючи, що постачаються схожі системи L-70 з Литви - можна зробити логічний висновок, що їх нема. Коли ви про це писали - це було неочевидно. Про кулемети було очевидно ще в квітні-травні.
P.S. Просто прогляньте кілька літніх ефірів з ним, і ваша думка сильно зміниться.
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1029
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 18 лют, 2023 15:15

Тим часом Стрєлков теж плачеться:
Катастрофическая ситуация сложилась с денежным довольствием участников СВО.
Масштабы проблемы уже просто неприлично огромны. Эта проблема есть уже в каждой воинской части. В каждом батальоне, в каждой роте и каждом взводе.
Тотальная не выплата обещанного и положенного денежного довольствия.
Особо страдают в этом плане добровольческие подразделения типа БАРС. Людей, которые добровольцами шли на фронт ещё весной - летом 2022 года просто маринуют и душат бюрократией. Люди по пол года ждут печать на клочке бумаги, чтобы доказать что они участники боевых действий. Потом начинаются круги ада в военкоматах по оформлению статуса ВБД. Круги ада заключаются в том, что бюрократическая машина в воюющих частях просто отвратительно работает.

Та й щось останній місяць значно зросла його медіа активність. Можливо почалася боротьба за спадок?
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1029
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3564356535663567
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: andrijk777, flyman, sashaqbl і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 112740
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 481399
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 4844
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (6343)
18.02.2023 15:02
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.