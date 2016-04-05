ЛАД написав:Вы серьёзно считаете, что мнение настоящих военных и военных экспертов основывается исключительно на личном опыте?
Я не про особистий досвід говорив. Але остання війна подібного масштабу - наскільки я знаю - ірано-іракська. Але від її закінчення пройшло 35 років, тому значна частина її досвіду неактуальна. Всякі антитерорестичні операції - це зовсім не те, як показала наша війна. Я кілька місяців підряд слухав Рустамзаде(на укрлайф) в першій половині війни. Потім пару місяців пропустив а потім вирішив послухати пропущене. І кардинально змінив свою думку... Просто гляньте його ефіри за серпень. І побачите, що це, звісно, не Арестович, він набагато розумніший, але значна частина того, що він говорить - це все таки пурга. Він ніби й правильно говорить, але закриває очі на дрібні(але важливі) нестиковки, щоб будувати красиві розповіді. Недавно писав приклад - він розказував про тисячі ДШК на складах(хоча ви теж писали про С-60)))), якима можна воювати з дронами. Але дрібна нестиковка - їх ще до Януковича розпродали...
Опыт нашей войны наверняка очень внимательно изучается как военными, так и экспертами в режиме реального времени. Так что тут все в равной ситуации, а дальше всё зависит от серьёзности и добросовестности человека. Насчёт С-60 и зенитных пулемётов ни он, ни, тем более, я не знаем, сколько и когда продали и сколько осталось на складах. Но в любом случае найти и купить их значительно легче и дешевле.
ЛАД написав:Насчёт С-60 и зенитных пулемётов ни он, ни, тем более, я не знаем, сколько и когда продали и сколько осталось на складах.
Він говорив про ДШК, а не про зенітні кулемети. Зараз він говорить про брак кулеметів у піхоті(і це правда), і я не вірю, що він не знав про це в серпні(була купа відео в мережі про використання РПД, про поставки М60). Але він розказував про тисячі ДШК на складах які треба(!) використовувати проти дронів. Про С-60 - враховуючи, що постачаються схожі системи L-70 з Литви - можна зробити логічний висновок, що їх нема. Коли ви про це писали - це було неочевидно. Про кулемети було очевидно ще в квітні-травні. P.S. Просто прогляньте кілька літніх ефірів з ним, і ваша думка сильно зміниться.
Катастрофическая ситуация сложилась с денежным довольствием участников СВО. Масштабы проблемы уже просто неприлично огромны. Эта проблема есть уже в каждой воинской части. В каждом батальоне, в каждой роте и каждом взводе. Тотальная не выплата обещанного и положенного денежного довольствия. Особо страдают в этом плане добровольческие подразделения типа БАРС. Людей, которые добровольцами шли на фронт ещё весной - летом 2022 года просто маринуют и душат бюрократией. Люди по пол года ждут печать на клочке бумаги, чтобы доказать что они участники боевых действий. Потом начинаются круги ада в военкоматах по оформлению статуса ВБД. Круги ада заключаются в том, что бюрократическая машина в воюющих частях просто отвратительно работает.
Та й щось останній місяць значно зросла його медіа активність. Можливо почалася боротьба за спадок?
як варіант: таз званим "воєнним" пенсіонерам повернути в держбюджет все що вони "заробили" за так звану "службу" плюс отриману "воєнну" пенсію
Так вони в більшості вже на фронті. А якщо ні, то їх ВОС зараз там не потрібний. Ну наприклад умовний викладач аеродинаміки на пенсії. Він на фронті без користі. Але це він вчив колись «привида Києва» . То що, у нього треба все забрати? Або опер, який ловив злодіїв і зараз на пенсї. Ти вважаєш, що він непотрібна персона в державі? А якби не було силового блоку всередині країни, і ти б боявся вийти на вулицю, щоб тебе не зґвалтували?? Або не було патрултної прліції, і всі б їздили сині , а тобі морду б били на кожному перехресті, де комусь здалось що ти підрізав?? А якби не було прикордонної служби і наркоту твоєму сину продавали б прямо в шкільній їдальні?? Ти мух в яку країну хотів би втікати від війни?? А там нема силового блоку?
21 травень, 2019 «Я, капітан Лапін Ігор Олександрович, військовослужбовець 24 окремого батальйону територіальної оборони оперативного командування «Південь» Сухопутних військ Збройних Сил України, наказом Міністра оборони України (по особовому складу) від 21.11.2014 №694 прикомандирований до Верховної Ради України, як народний депутат України, із залишенням на військовій службі. Прошу Вас звільнити мене з лав Збройних Сил України відповідно до Указу Президента України від 14.01.2015 №15 «Про часткову мобілізацію», – йдеться в опублікованому рапорті.
Окрім того, в документі зазначається, що Ігор Лапін підписувати контракт не бажає.
Експерти-блогери чи блогери-експерти для мене — явище із задзеркалля. Поясню: якщо ти експерт-експерт, то чому ти не у складі Сил оборони, чому не вкладаєш свій потенціал у перемогу в найефективніший спосіб? Боїшся відповідальності? Бо за висновки і пропозиції, рішення та їхнє втілення треба відповідати. А не просто проголосити, що ти, мовляв, знаєш, як краще зробити. За такі балачки відповідати не треба, але створити враження, блиснути розумом можна.
Воєнний експерт, якщо він справжній, у такій ситуації співпрацюватиме саме з армією та Міноборони, це очевидно. Якщо ні, то це не більше, ніж самопіар.
Та питань ще більше додалось))) "Заміжня, але викладаю своє фото/ріст/вагу..."))
Успіх, забудь, то був такий настрій, тре було поскиглити. Зараз інший настрій – відкатала сеанс на ковзанці, провітрила мізки
Успіх написав:... прийшло мені на думку слова мого побратима..."їй, швидше за все, чоловік вже набрид.."
Не вгадав. Є 100500 різних причин, щоб дати свій номер.
Успіх написав: Тим більше, що номер її попросили "просто так"..
Ну так може вона теж дала номер «просто так»? Чому зробили висновок, що їй набрид чоловік?))) Раджу тобі перестати мислити стереотипами. Дуже рідко буває, коли зустрічаєш людину, з якою тобі цікаво спілкуватися+у вас однакові погляди та цінності. Зовсім не обов’язково мати секс з цією людиною. Якщо склалися дружні стосунки – то вже чудово.