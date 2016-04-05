Додано: Суб 18 лют, 2023 15:20

як варіант: таз званим "воєнним" пенсіонерам повернути в держбюджет все що вони "заробили" за так звану "службу" плюс отриману "воєнну" пенсію



Так вони в більшості вже на фронті. А якщо ні, то їх ВОС зараз там не потрібний. Ну наприклад умовний викладач аеродинаміки на пенсії. Він на фронті без користі. Але це він вчив колись «привида Києва» . То що, у нього треба все забрати?Або опер, який ловив злодіїв і зараз на пенсї. Ти вважаєш, що він непотрібна персона в державі? А якби не було силового блоку всередині країни, і ти б боявся вийти на вулицю, щоб тебе не зґвалтували?? Або не було патрултної прліції, і всі б їздили сині , а тобі морду б били на кожному перехресті, де комусь здалось що ти підрізав?? А якби не було прикордонної служби і наркоту твоєму сину продавали б прямо в шкільній їдальні?? Ти мух в яку країну хотів би втікати від війни?? А там нема силового блоку?