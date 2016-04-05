Додано: Суб 18 лют, 2023 15:45

Військові приготування



Коли Зеленський став президентом, війна на сході України тривала вже пʼятий рік. Залужний був заступником командувача у зоні ООС. Саме він мав поінформувати нового президента про бойові операції та командні структури. Він знав, що Зеленський ніколи не служив в армії, і не збирався навчати його тактичних тонкощів. На превеликий його подив, Зеленський погодився. Він дозволив своїм генералам командувати без прямого втручання у військові справи з боку президента.



Маневри, покликані імітувати напад Росії, виявили проломи в обороні України. На думку Залужного, командири поставилися до навчань недостатньо серйозно. «Я цілу годину кричав, – згадує він. – Я пояснив: якщо вони не впораються, ціною стануть не лише життя, а й уся країна».



Після цього спалаху гніву генерали активізували приготування. Вони перемістили та замаскували військову техніку, вивезли війська та озброєння з пунктів дислокації.



«Запах війни неможливо ні з чим сплутати, – каже Залужний, – і він уже витав у повітрі». Але деталі своєї стратегії Залужний тримав у суворій таємниці. «Я боявся, що ми втратимо елемент несподіванки, – згадує він. – Нам потрібно було, аби противник думав, що ми всі сидимо на базах, куримо траву, дивимося телевізор і пишемо пости у Facebook».



Коли вранці 24 лютого почалося вторгнення, генерал мав дві стратегічні цілі для оборони України. «Ми не могли допустити падіння Києва, – каже він. – І за всіма іншими напрямками ми мали пролити їхню кров, навіть якщо в деяких місцях це коштуватиме нам території». Іншими словами, мета полягала в тому, щоб дозволити росіянам наступати, а потім знищити їхні колони на передовій та лінії постачання у тилу. До шостого дня вторгнення він дійшов висновку, що це спрацювало. Росіяни не змогли взяти аеропорти навколо Києва і просунулися досить глибоко, щоб лінії постачання були незахищеними.



«Знаючи про росіян те, що я знаю з перших рук, наша перемога стане можливістю перевести дух і підготуватися до наступної війни», – каже Залужний.



forbes.ua/war-in-ukraine/rosiyani-gnali-svoikh-soldativ-na-zabiy-yak-valeriy-zaluzhniy-gotuvav-ukrainsku-armiyu-do-oboroni-a-potim-do-nastupu-golovne-z-materialu-time-26092022-8597