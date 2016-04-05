|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Суб 18 лют, 2023 15:28
Багато говорять про "перемогу". Нажаль поняття "перемоги" у всіх РІЗНЕ.
Дивитись з 7:30.
Отже коротко: США пропонувало путіну варіант коли Донецьк/Луганськ переходять РФ, не зрозуміло в яких кордонах, але припустимо по сьогоднішній лінії фронту. Крим стає "спірною територією" на 10-15 років, під контролем РФ звичайно. Херсонська/Запорізька обл. повертаються Україні.
І путін відмовився від цієї пропозиції!!! Вважаючи(в деякій мірі слушно) що може "взяти" більше.
Ось такі пироги. Я схильний вірити цій інфі.
Мене дивує тільки одне. ДЕ ТУТ ПЕРЕМОГА УКРАЇНИ? Про яку нам так розказують США.
По факту Україна втрачає(в порівнянні з 2014) ще частину Донецької, майже усю Луганську області. Статус Криму перетворюєте з "Крим це Україна, але окупований РФ" на "Крим це спірна територія яка контролюється РФ". Тобто це однозначна поразка України.
Востаннє редагувалось andrijk777
в Суб 18 лют, 2023 15:30, всього редагувалось 1 раз.
-
andrijk777
-
-
- Повідомлень: 4446
- З нами з: 11.11.14
- Подякував: 185 раз.
- Подякували: 266 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 18 лют, 2023 15:30
fler
,
якою тобі цікаво спілкуватися+у вас однакові погляди та цінності. Зовсім не обов’язково мати секс з цією людиною. Якщо склалися дружні стосунки – то вже чудово.
Нічого не знаю, якщо з людиною склались дружні стосунки і спільні цінності, треба її відлюбити. У мене так.
Бажано щоб це була особа протилежної статі.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 8613
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 554 раз.
- Подякували: 1917 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: Суб 18 лют, 2023 15:36
ЛАД написав:
Вы же не назовёте батарею Успиха резервом, когда их отведут временно с нуля в относительный тыл. В лучшем случае, это тактический или, максимум, оперативный резерв
А нас і були відвели аж на тиждень в Мико область... "Та не довго сонце гріло, не довго світило..."©(Т.Г.Шевчеко)
ЛАД написав:
Это как раз примеры не реальных или малореальных пожеланий,которые сложно или вообще невозможно выполнить. При этом они не приведут к "чергам до воєнкоматів".
Може до черг і не приведуть, але й сильно б і не пручались/втікали "впіймані")) А головне - не було б "відтоку" теперішніх воїнів, які вже 6-11місяців на фронті!
Бо, тим часом (за таких умов/без змін на краще) - то... ( далі нехай це буде казкою)) - особливо, якщо це для протоколу - то це точно далі казка!
- перший "пішов"... "багатодітний"(3тя дитина народилась), хоч міг би і залишитись при бажанні!
- другий вже подав документи/рапорт на звільнення по "догляду за батьками"(промовчу, чи це було не куплено...
)
- ще п'ятеро - по здоров'ю можуть за місяць піти/звільнитись...(знову тут про деталі промовчу)
І це - лише тільки "перші ластівки"!
А про настрої воювати, ще тут невизначений термін - то я, взагалі, промовчу!
Ну?
Треба, мабуть, повністю відпустки скасувати і премії - люди і так занадто вмотивовані і будуть служити/віддаватись на всі 100500%!!!))))))))
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 4424
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 168 раз.
- Подякували: 769 раз.
-
- Профіль
-
3
7
1
Додано: Суб 18 лют, 2023 15:41
andrijk777 написав:
Мене дивує тільки одне. ДЕ ТУТ ПЕРЕМОГА УКРАЇНИ? Про яку нам так розказують США.
А що таке перемога? Чому ви привязуєте перемогу/поразку до територій. Які території хоч якась із країн НАТО захопили в Югославії? Невже це була поразка НАТО? Хто що захопив і хто переміг в Іракській війні.
Навіть в середньовічній історії було є приклади воєн НЕ за території.
Перемога чи поразка у війні - це насамперед досягнення чи недосягнення цілей війни. Саме тому ввх так наполегливо міняє(приховує) свої цілі. Яка наша ціль у цій війні? Повернення Криму? Чи збереження незалежності(зокрема зовнішньополітичної)?
-
sashaqbl
-
-
- Повідомлень: 1030
- З нами з: 31.10.19
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 18 лют, 2023 15:42
fler написав:
Дуже рідко буває, коли зустрічаєш людину, з якою тобі цікаво спілкуватися+у вас однакові погляди та цінності. Зовсім не обов’язково мати секс з цією людиною. Якщо склалися дружні стосунки – то вже чудово.
+100500
Хороших знакомых, отличных товарищей/подруг может быть много, а вот настоящих друзей, которые остаются такими и через годы, единицы.
Чисто юмор (не принимать всерьез!!!):
Друг это не тот, кто тащит тебя пьяного на своих плечах, а тот, кто ползет рядом с тобой. (с)
-
yanyura
-
-
- Повідомлень: 6819
- З нами з: 09.01.09
- Подякував: 2041 раз.
- Подякували: 1563 раз.
-
- Профіль
-
6
Додано: Суб 18 лют, 2023 15:44
vitaliian написав: Успіх написав:
або пробувати себе закордоном, сплачуючи/переказуючи до ЗСУ 44К/міс)
если человек выехал ни шиша вы с него не получите, разве что Интерпол подключить.
Так я там вище/раніше писав, що підключити поліцію/підписати угоду/стати там на певний облік... - щоб свалу не було
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 4424
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 168 раз.
- Подякували: 769 раз.
-
- Профіль
-
3
7
1
Додано: Суб 18 лют, 2023 15:45
Військові приготування
Коли Зеленський став президентом, війна на сході України тривала вже пʼятий рік. Залужний був заступником командувача у зоні ООС. Саме він мав поінформувати нового президента про бойові операції та командні структури. Він знав, що Зеленський ніколи не служив в армії, і не збирався навчати його тактичних тонкощів. На превеликий його подив, Зеленський погодився. Він дозволив своїм генералам командувати без прямого втручання у військові справи з боку президента.
Маневри, покликані імітувати напад Росії, виявили проломи в обороні України. На думку Залужного, командири поставилися до навчань недостатньо серйозно. «Я цілу годину кричав, – згадує він. – Я пояснив: якщо вони не впораються, ціною стануть не лише життя, а й уся країна».
Після цього спалаху гніву генерали активізували приготування. Вони перемістили та замаскували військову техніку, вивезли війська та озброєння з пунктів дислокації.
«Запах війни неможливо ні з чим сплутати, – каже Залужний, – і він уже витав у повітрі». Але деталі своєї стратегії Залужний тримав у суворій таємниці. «Я боявся, що ми втратимо елемент несподіванки, – згадує він. – Нам потрібно було, аби противник думав, що ми всі сидимо на базах, куримо траву, дивимося телевізор і пишемо пости у Facebook».
Коли вранці 24 лютого почалося вторгнення, генерал мав дві стратегічні цілі для оборони України. «Ми не могли допустити падіння Києва, – каже він. – І за всіма іншими напрямками ми мали пролити їхню кров, навіть якщо в деяких місцях це коштуватиме нам території». Іншими словами, мета полягала в тому, щоб дозволити росіянам наступати, а потім знищити їхні колони на передовій та лінії постачання у тилу. До шостого дня вторгнення він дійшов висновку, що це спрацювало. Росіяни не змогли взяти аеропорти навколо Києва і просунулися досить глибоко, щоб лінії постачання були незахищеними.
«Знаючи про росіян те, що я знаю з перших рук, наша перемога стане можливістю перевести дух і підготуватися до наступної війни», – каже Залужний.
forbes.ua/war-in-ukraine/rosiyani-gnali-svoikh-soldativ-na-zabiy-yak-valeriy-zaluzhniy-gotuvav-ukrainsku-armiyu-do-oboroni-a-potim-do-nastupu-golovne-z-materialu-time-26092022-8597
-
Ukrainian
-
-
- Повідомлень: 11199
- З нами з: 18.06.08
- Подякував: 47 раз.
- Подякували: 770 раз.
-
- Профіль
-
-
1
Додано: Суб 18 лют, 2023 15:50
sashaqbl написав: ЛАД написав:
Насчёт С-60 и зенитных пулемётов ни он, ни, тем более, я не знаем, сколько и когда продали и сколько осталось на складах.
Він говорив про ДШК, а не про зенітні кулемети.
Зараз він говорить про брак кулеметів у піхоті(і це правда), і я не вірю, що він не знав про це в серпні(була купа відео в мережі про використання РПД, про поставки М60). Але він розказував про тисячі ДШК на складах які треба(!) використовувати проти дронів.
Про С-60 - враховуючи, що постачаються схожі системи L-70 з Литви - можна зробити логічний висновок, що їх нема. Коли ви про це писали - це було неочевидно. Про кулемети було очевидно ще в квітні-травні.
P.S. Просто прогляньте кілька літніх ефірів з ним, і ваша думка сильно зміниться.
Брак, мабуть, є. Але брак є завжди незалежно від наявної кількості. Зброї багато не буває.
Та й ще брак це поняття відносне і залежить від завдань, які стоять.
Не можу сказати, що дивився всі його ефіри, але ті, що дивився, мені сподобалися.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 23932
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5058 раз.
- Подякували: 4693 раз.
-
- Профіль
-
2
2
5
Додано: Суб 18 лют, 2023 15:51
Заявки на вступ до «Гвардії наступу» подали вже понад 27 тисяч українців.
Міністерство внутрішніх справ отримало вже понад 27 тисяч звернень щодо вступу до «Гвардії наступу», повідомила в ефірі всеукраїнського телемарафону «Єдині новини» речниця міністра внутрішніх справ.
«Головне на першому етапі добору - вмотивованість. Ми визначаємо, наскільки людина мотивована, готова, хоче вчитися, якщо не має військового досвіду, й чи має основну мету - звільнення України від загарбників», - розповіла вона.
Понад 12 тисяч звернень щодо вступу до «Гвардії наступу» отримано в ході консультацій у ЦНАПах та за телефоном «гарячої лінії». Добровольці ж подали майже 15 тисяч заявок на вступ до штурмових бригад МВС.
Кандидатам потрібно пройти кілька етапів: подача анкети; подача документів у підрозділи; військово-лікарські обстеження; тести на знання законодавства, логічне мислення, психологічну стабільність.
Якщо людина хоче вступити до «Гвардії наступу», але отримала повістку, алгоритм дій залежить від типу цієї повістки. З огляду на це, формуються відповідні документальні звернення від центрів комплектації, через які доброволець вступає до «Гвардії наступу».
zn.ua/ukr/UKRAINE/zajavki-na-vstup-do-hvardiji-nastupu-podali-vzhe-ponad-27-tisjach-ukrajintsiv-mvs.html
«ГВАРДІЯ НАСТУПУ»: ПОКРОКОВА ІНСТРУКЦІЯ, ЯК ДОЛУЧИТИСЯ ТА ЩО ВАРТО ЗНАТИ
koda.gov.ua/gvardiya-nastupu-pokrokova-instrukcziya-yak-doluchytysya-ta-shho-varto-znaty/
-
Ukrainian
-
-
- Повідомлень: 11199
- З нами з: 18.06.08
- Подякував: 47 раз.
- Подякували: 770 раз.
-
- Профіль
-
-
1
Додано: Суб 18 лют, 2023 15:52
Hotab написав:
.. якщо з людиною склались дружні стосунки і спільні цінності, треба її відлюбити.
А якщо дружба склалася, а в сексі з нею у тебе нема потреби, то всеодно "треба відлюбити"?)) Коротше кажучи, хіба немає/не було такого, що ви з якоюсь жінкою просто друзі та вас не тягне переспати разом?
Yanyura, саме так.
Востаннє редагувалось fler
в Суб 18 лют, 2023 15:55, всього редагувалось 1 раз.
-
fler
-
-
- Повідомлень: 3581
- З нами з: 07.08.09
- Подякував: 1096 раз.
- Подякували: 1233 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1488
|112742
|
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
|
|6076
|481416
|
|
|1
|4846
|
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka
|