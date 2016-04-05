Додано: Суб 18 лют, 2023 16:15

сьогодні подивився одне відео (99% інформації відома всім)

Маю великі питання до Порошенка і Коломойського: навіщо ви (два довбой*а) після

підписання угоди з пуйлом "Мінськ-2" кинулися у запеклу бійку по перше

за активи , які звільнилися після втечи Януковича і Ко (Клюевих та інших ригов).



Коломойський як та ненаситна тварюка ще й застосовував батальон Днепр (для захвату Укрнафти_що це як не тероризм)-гарний патріот



Порошенко хватався за все що погано лежало, по всім областям паралельно з офіційною владою (губернатори і мери) назначав "смотрящих" , дав на відкуп порти (митниці)

виявилось що дуже короткозорий політик (не рівень президента, бачив 1 рік вперед не більше) -весь 2018 витратив час і всі свої сили на томос (Карл, у 21 сторіччі)



а те що люди обрали на виборах у 2019 було взагалі налаштовано миролюбиво



потім ми журимося на те, що допомогу надають помірним темпом

путін бреше і вважає що всі вірять (є у нього така хвороба)

а президенти України останні 20 років вважали, що все що вони кажуть партнерам при особистих зустрічах-то ті в це вірять на 100% (тобто такий собі самообман як у путіна)

а всі ці розборки -це тільки для внутрішнього споживання

