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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3567356835693570>
Повідомлення Додано: Суб 18 лют, 2023 15:52

У Норвегії схвалили програму допомоги Україні на понад 7 мільярдів доларів.

Про це повідомили на порталі уряду Норвегії.

Парламент Норвегії схвалив багаторічну програму підтримки України на суму 75 мільярдів норвезьких крон.

У 2023 році 7,5 млрд норвезьких крон підуть на гуманітарну підтримку та 7,5 млрд крон на військову підтримку України.

«Ми разом засуджуємо війну Росії в Україні та підтримуємо законну боротьбу українського народу», – сказав прем’єр-міністр Норвегії Йонас Ґар Стьор.

акож, як заявив норвезький прем’єр, на нинішньому етапі війни підтримка зброєю матиме вирішальне значення для того, щоб Україна могла відновити контроль над своєю територією.

Тому у 2023 році половина наданої допомоги буде у формі військової підтримки.

Президент України Володимир Зеленський через відеозв’язок був присутній на засіданні норвезького парламенту, коли презентували програму підтримки.

75 мільярдів норвезьких крон буде надано протягом п’ятирічного періоду 2023–2027 років, тобто 15 мільярдів норвезьких крон щорічно.

mil.in.ua/uk/news/norvegiya-vydilyla-koshty-na-potreby-zsu/
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Повідомлення Додано: Суб 18 лют, 2023 15:58

  sashaqbl написав:
  andrijk777 написав:Мене дивує тільки одне. ДЕ ТУТ ПЕРЕМОГА УКРАЇНИ? Про яку нам так розказують США.

А що таке перемога? Чому ви привязуєте перемогу/поразку до територій. Які території хоч якась із країн НАТО захопили в Югославії? Невже це була поразка НАТО? Хто що захопив і хто переміг в Іракській війні.
Навіть в середньовічній історії було є приклади воєн НЕ за території.
Перемога чи поразка у війні - це насамперед досягнення чи недосягнення цілей війни. Саме тому ввх так наполегливо міняє(приховує) свої цілі. Яка наша ціль у цій війні? Повернення Криму? Чи збереження незалежності(зокрема зовнішньополітичної)?


Остаточна перемога України станеться тільки після поразки рф (відмова від ЯО і передача для знищення, демілітаризація-заборона на ВКС, флот та інше -по прикладу Німеччини)
теоретично -вихід на кордони 1991р не є закінченням БД і припинення війни

тобто- суто військове вирішення питання війни -це шлях на 5-8 років
якщо світ відмовиться торгувати з рф на 99,00% (0,05% імпорт і 0,05% експорт)-то питання перемоги вирішується за 2 роки
Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки закликав світових лідерів подвоїти військову підтримку України.

Він підкреслив, що президент РФ Володимир Путін робить ставку на нестачу витримки і втрату волі західних країн до опору, але він помиляється.

За словами прем'єра Великої Британії, розв'язана Росією війна проти України поставила під сумнів "безпеку і суверенітет кожної нації".


https://www.unian.ua/war/sunak-u-myunheni-zaklikav-podvojiti-viyskovu-dopomogu-ukrajini-video-12150423.html

гарний спіч від пана Сунака, але по факту потрібно не подвоїти а збільшити на порядок(буде значно краще)
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Повідомлення Додано: Суб 18 лют, 2023 15:58

  Hotab написав:Або не було патрултної прліції, і всі б їздили сині

Тобто не їздити синім вас особисто стримує патрульна поліція?
А якби не було прикордонної служби і наркоту твоєму сину продавали б прямо в шкільній їдальні??

Тобто зараз перед шкільною їдальнею стоять прикордонники і зупиняють увесь наркотрафік?
У інших країнах все це працює трішечки по-іншому, у тому числі вільний продаж легкої наркоти, дівчата не важкої поведінки, за кермом можна випити пива, вільний час провести у казіно. Чому? Тому-що якщо це забороняють, то це можливо купить за трішечки інші гроші.
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Повідомлення Додано: Суб 18 лют, 2023 15:58

Стоп! Чарівна панянко - зупиніться!)))

  fler написав:Успіх, забудь
Та я б вже забув, якби знову не прочитав наступне :D >>>
  fler написав:Дуже рідко буває, коли зустрічаєш людину, з якою тобі цікаво спілкуватися+у вас однакові погляди та цінності. Зовсім не обов’язково мати секс з цією людиною. Якщо склалися дружні стосунки – то вже чудово.

Тут я, ледве стримуючись від коментарів до цього☝️допису - прошу Віталіана(він знає, чому саме його я прошу) - пояснити мені в приваті оці дописи Флер!
Бо відчуваю, що можу образити своїм коментарем людину, яку я зовсім НЕ хочу ображати! :D
Востаннє редагувалось Успіх в Суб 18 лют, 2023 16:00, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 18 лют, 2023 15:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sashaqbl написав:А що таке перемога?
В нашому випадку перш за все це гарантія того, що війна не повториться найближчі десятки років. А це як мінімум
1) Вступ в НАТО
2) Економіка РФ задушена санкціями / репараціями до стану Венесуели.

Запропонований план то не мир, а перемир'я на кілька років...
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Суб 18 лют, 2023 16:02, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 18 лют, 2023 16:01

  Успіх написав:щоб свалу не було ;)

Свал як був, так і буде. Це також чийсь заробіток.
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Повідомлення Додано: Суб 18 лют, 2023 16:02

  Hotab написав:..........
Нічого не знаю, якщо з людиною склались дружні стосунки і спільні цінності, треба її відлюбити. У мене так. :oops:
Бажано щоб це була особа протилежної статі. :mrgreen:

Для цього навіть не потрібні дружні стосунки і спільні цінності. :)
Звісно, якщо особа протилежної статі.
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Повідомлення Додано: Суб 18 лют, 2023 16:04

  Успіх написав:пояснити мені в приваті оці дописи Флер!

Почніть з замодостатньої зі штукою баксів на місяць.
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Повідомлення Додано: Суб 18 лют, 2023 16:10

Та досить!)))

  fler написав:А якщо дружба склалася, а в сексі з нею у тебе нема потреби, то всеодно "треба відлюбити"?)) Коротше кажучи, хіба немає/не було такого, що ви з якоюсь жінкою просто друзі та вас не тягне переспати разом?
Благаю - досить!!! Не пишіть на цю тему, бо я можу не втриматись і написати лише одне речення - і ви будете на мене "дутись"))) :D
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Повідомлення Додано: Суб 18 лют, 2023 16:15

сьогодні подивився одне відео (99% інформації відома всім)
Маю великі питання до Порошенка і Коломойського: навіщо ви (два довбой*а) після
підписання угоди з пуйлом "Мінськ-2" кинулися у запеклу бійку по перше
за активи , які звільнилися після втечи Януковича і Ко (Клюевих та інших ригов).

Коломойський як та ненаситна тварюка ще й застосовував батальон Днепр (для захвату Укрнафти_що це як не тероризм)-гарний патріот

Порошенко хватався за все що погано лежало, по всім областям паралельно з офіційною владою (губернатори і мери) назначав "смотрящих" , дав на відкуп порти (митниці)
виявилось що дуже короткозорий політик (не рівень президента, бачив 1 рік вперед не більше) -весь 2018 витратив час і всі свої сили на томос (Карл, у 21 сторіччі)

а те що люди обрали на виборах у 2019 було взагалі налаштовано миролюбиво

потім ми журимося на те, що допомогу надають помірним темпом
путін бреше і вважає що всі вірять (є у нього така хвороба)
а президенти України останні 20 років вважали, що все що вони кажуть партнерам при особистих зустрічах-то ті в це вірять на 100% (тобто такий собі самообман як у путіна)
а всі ці розборки -це тільки для внутрішнього споживання
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