andrijk777 написав:Мене дивує тільки одне. ДЕ ТУТ ПЕРЕМОГА УКРАЇНИ? Про яку нам так розказують США.
А що таке перемога? Чому ви привязуєте перемогу/поразку до територій. Які території хоч якась із країн НАТО захопили в Югославії? Невже це була поразка НАТО? Хто що захопив і хто переміг в Іракській війні. Навіть в середньовічній історії було є приклади воєн НЕ за території. Перемога чи поразка у війні - це насамперед досягнення чи недосягнення цілей війни. Саме тому ввх так наполегливо міняє(приховує) свої цілі. Яка наша ціль у цій війні? Повернення Криму? Чи збереження незалежності(зокрема зовнішньополітичної)?
Остаточна перемога України станеться тільки після поразки рф (відмова від ЯО і передача для знищення, демілітаризація-заборона на ВКС, флот та інше -по прикладу Німеччини) теоретично -вихід на кордони 1991р не є закінченням БД і припинення війни
тобто- суто військове вирішення питання війни -це шлях на 5-8 років якщо світ відмовиться торгувати з рф на 99,00% (0,05% імпорт і 0,05% експорт)-то питання перемоги вирішується за 2 роки
Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки закликав світових лідерів подвоїти військову підтримку України.
Він підкреслив, що президент РФ Володимир Путін робить ставку на нестачу витримки і втрату волі західних країн до опору, але він помиляється.
За словами прем'єра Великої Британії, розв'язана Росією війна проти України поставила під сумнів "безпеку і суверенітет кожної нації".
Hotab написав:Або не було патрултної прліції, і всі б їздили сині
Тобто не їздити синім вас особисто стримує патрульна поліція?
А якби не було прикордонної служби і наркоту твоєму сину продавали б прямо в шкільній їдальні??
Тобто зараз перед шкільною їдальнею стоять прикордонники і зупиняють увесь наркотрафік? У інших країнах все це працює трішечки по-іншому, у тому числі вільний продаж легкої наркоти, дівчата не важкої поведінки, за кермом можна випити пива, вільний час провести у казіно. Чому? Тому-що якщо це забороняють, то це можливо купить за трішечки інші гроші.
Та я б вже забув, якби знову не прочитав наступне >>>
fler написав:Дуже рідко буває, коли зустрічаєш людину, з якою тобі цікаво спілкуватися+у вас однакові погляди та цінності. Зовсім не обов’язково мати секс з цією людиною. Якщо склалися дружні стосунки – то вже чудово.
Тут я, ледве стримуючись від коментарів до цього☝️допису - прошу Віталіана(він знає, чому саме його я прошу) - пояснити мені в приваті оці дописи Флер! Бо відчуваю, що можу образити своїм коментарем людину, яку я зовсім НЕ хочу ображати!
Востаннє редагувалось Успіх в Суб 18 лют, 2023 16:00, всього редагувалось 1 раз.
fler написав:А якщо дружба склалася, а в сексі з нею у тебе нема потреби, то всеодно "треба відлюбити"?)) Коротше кажучи, хіба немає/не було такого, що ви з якоюсь жінкою просто друзі та вас не тягне переспати разом?
Благаю - досить!!! Не пишіть на цю тему, бо я можу не втриматись і написати лише одне речення - і ви будете на мене "дутись")))
сьогодні подивився одне відео (99% інформації відома всім) Маю великі питання до Порошенка і Коломойського: навіщо ви (два довбой*а) після підписання угоди з пуйлом "Мінськ-2" кинулися у запеклу бійку по перше за активи , які звільнилися після втечи Януковича і Ко (Клюевих та інших ригов).
Коломойський як та ненаситна тварюка ще й застосовував батальон Днепр (для захвату Укрнафти_що це як не тероризм)-гарний патріот
Порошенко хватався за все що погано лежало, по всім областям паралельно з офіційною владою (губернатори і мери) назначав "смотрящих" , дав на відкуп порти (митниці) виявилось що дуже короткозорий політик (не рівень президента, бачив 1 рік вперед не більше) -весь 2018 витратив час і всі свої сили на томос (Карл, у 21 сторіччі)
а те що люди обрали на виборах у 2019 було взагалі налаштовано миролюбиво
потім ми журимося на те, що допомогу надають помірним темпом путін бреше і вважає що всі вірять (є у нього така хвороба) а президенти України останні 20 років вважали, що все що вони кажуть партнерам при особистих зустрічах-то ті в це вірять на 100% (тобто такий собі самообман як у путіна) а всі ці розборки -це тільки для внутрішнього споживання