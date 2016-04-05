Об этом Харрис сказала во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности. Она отметила, что российские войска совершают военные преступления на территории Украины с первых дней войны.



"С первых дней этой неспровоцированной войны мы наблюдаем, как российские силы совершают ужасные зверства и военные преступления. Их действия - это нападение на наши общие ценности и атака на нашу общую человечность. Нам надо быть четкими: российские силы совершают широкомасштабные и систематические нападения на гражданское население - ужасные убийства, пытки, изнасилования и депортации. Убийства в форме казней, избиения и применения электрического тока", - подчеркнула Харрис.



"В деле российских действий в Украине мы изучили доказательства, мы знаем правовые стандарты, и нет сомнения, что эти преступления были совершены против человечества. Соединенные Штаты официально установили, что Россия совершает военные преступления против человечества. Я и обращаюсь ко всем тем, кто совершил эти преступления, и к их руководителям, которые являются соучастниками этих преступлений - вы будете привлечены к ответственности", - отметила Харрис.

