Успіх написав:........ Може до черг і не приведуть, але й сильно б і не пручались/втікали "впіймані")) А головне - не було б "відтоку" теперішніх воїнів, які вже 6-11місяців на фронті!
Бо, тим часом (за таких умов/без змін на краще) - то... ( далі нехай це буде казкою)) - особливо, якщо це для протоколу - то це точно далі казка!
- перший "пішов"... "багатодітний"(3тя дитина народилась), хоч міг би і залишитись при бажанні! - другий вже подав документи/рапорт на звільнення по "догляду за батьками"(промовчу, чи це було не куплено... ) - ще п'ятеро - по здоров'ю можуть за місяць піти/звільнитись...(знову тут про деталі промовчу) І це - лише тільки "перші ластівки"!
А про настрої воювати, ще тут невизначений термін - то я, взагалі, промовчу!
Ну? Треба, мабуть, повністю відпустки скасувати і премії - люди і так занадто вмотивовані і будуть служити/віддаватись на всі 100500%!!!))))))))
пручались/втікали бы практически так же. То, что Вы пишете печально, но практически неизбежно. И чем дольше длится война, тем дольше придётся прибегать к силовым методам. Увеличивать оплату до 4-5-7-? тыс. у.е. невозможно. Устраивать ротацию каждый месяц, к сожалению, не получится при всех желаниях. Такая война, как у нас, сильно отличается от вьетнамской или афганской. Да и вообще от фактически всех современных войн. Аналогия только со 2-й мировой (или, скорее, с ВОВ, хотя здесь многие не любят такое название).
vitaliian писал(а): --------------------- Успіх писал(а): або пробувати себе закордоном, сплачуючи/переказуючи до ЗСУ 44К/міс) --------------------- если человек выехал ни шиша вы с него не получите, разве что Интерпол подключить.
Так я там вище/раніше писав, що підключити поліцію/підписати угоду/стати там на певний облік... - щоб свалу не було
andrijk777 написав:Багато говорять про "перемогу". Нажаль поняття "перемоги" у всіх РІЗНЕ. Дивитись з 7:30. Отже коротко: США пропонувало путіну варіант коли Донецьк/Луганськ переходять РФ, не зрозуміло в яких кордонах, але припустимо по сьогоднішній лінії фронту. Крим стає "спірною територією" на 10-15 років, під контролем РФ звичайно. Херсонська/Запорізька обл. повертаються Україні. І путін відмовився від цієї пропозиції!!! Вважаючи(в деякій мірі слушно) що може "взяти" більше.
Это тухлятина в пересказе Борового
США уже на всех уровнях открестилось, что таких предложений не было с их стороны Если я не ошибаюсь, то это было ещё в середине января этого года
"Навіть зараз він робить ставку, що ми втратимо самовладання. Але ми довели, що він неправий, тоді, і ми доведемо, що він неправий, зараз. Разом ми доставимо так багато озброєння у наступні декілька місяців, як за весь 2022-й рік", - наголосив Сунак.
Також він додав, що разом треба захистити українські міста "щитом" від російських бомб та іранських дронів.
"І саме тому Сполучене Королівство стане першою країною, яка надасть Україні далекобійну зброю. І саме тому ми працюємо з нашими союзниками, аби надати Україні найбільш передові системи протиповітряної оборони і побудувати повітряні сили, які потрібні їм для захисту їхньої держави", - наголосив Сунак.
Також він сказав, що Британія готова допомогти будь-якій країні надати Україні літаки, які остання може застосовувати вже зараз.
"Ми повинні також навчати українських пілотів застосовувати найбільш сучасні реактивні літаки. Це те, що Британія робить, аби Україна мала можливості захищати свою безпеку на довгострокову перспективу", - наголосив Сунак.
дружба в теории возможна -на практике (если нет любви, значит есть корысть (партнеры в бизнесе), но тогда это породия на дружбу
1. Дружба обязательно перерастёт в любовь или в секс 2. Дружит только один, другой всегда чувствует большее (и надеется на большее) 3. Мужчина не станет дружить с женщиной, если она ему не нравится в романтическом плане (И если бы мужчине нужна была дружба, он дружил бы с другим мужчиной).
Об этом Харрис сказала во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности. Она отметила, что российские войска совершают военные преступления на территории Украины с первых дней войны.
"С первых дней этой неспровоцированной войны мы наблюдаем, как российские силы совершают ужасные зверства и военные преступления. Их действия - это нападение на наши общие ценности и атака на нашу общую человечность. Нам надо быть четкими: российские силы совершают широкомасштабные и систематические нападения на гражданское население - ужасные убийства, пытки, изнасилования и депортации. Убийства в форме казней, избиения и применения электрического тока", - подчеркнула Харрис.
"В деле российских действий в Украине мы изучили доказательства, мы знаем правовые стандарты, и нет сомнения, что эти преступления были совершены против человечества. Соединенные Штаты официально установили, что Россия совершает военные преступления против человечества. Я и обращаюсь ко всем тем, кто совершил эти преступления, и к их руководителям, которые являются соучастниками этих преступлений - вы будете привлечены к ответственности", - отметила Харрис.
Hotab написав:Або не було патрултної прліції, і всі б їздили сині
Тобто не їздити синім вас особисто стримує патрульна поліція?
А якби не було прикордонної служби і наркоту твоєму сину продавали б прямо в шкільній їдальні??
Тобто зараз перед шкільною їдальнею стоять прикордонники і зупиняють увесь наркотрафік? У інших країнах все це працює трішечки по-іншому, у тому числі вільний продаж легкої наркоти, дівчата не важкої поведінки, за кермом можна випити пива, вільний час провести у казіно. Чому? Тому-що якщо це забороняють, то це можливо купить за трішечки інші гроші.
И что в результате? "У інших країнах" не ездят "синие", не употребляют тяжёлые наркотики, нет изнасилований?
Успіх написав:або пробувати себе закордоном, сплачуючи/переказуючи до ЗСУ 44К/міс)
если человек выехал ни шиша вы с него не получите, разве что Интерпол подключить.
Так я там вище/раніше писав, що підключити поліцію/підписати угоду/стати там на певний облік... - щоб свалу не було
Не может вся полиция Европы искать уклонистов. Одно дело насильники убийцы коррупционеры серьезные воры, эти угрожают обществу и Европа заинтересована их вышвырнуть. А алиментчики, уклонисты, трансгендеры - наша внутренняя проблема. Опасности для Европы они не представляют, какого их ловить?