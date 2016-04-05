Об этом Харрис сказала во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности. Она отметила, что российские войска совершают военные преступления на территории Украины с первых дней войны.
"С первых дней этой неспровоцированной войны мы наблюдаем, как российские силы совершают ужасные зверства и военные преступления. Их действия - это нападение на наши общие ценности и атака на нашу общую человечность. Нам надо быть четкими: российские силы совершают широкомасштабные и систематические нападения на гражданское население - ужасные убийства, пытки, изнасилования и депортации. Убийства в форме казней, избиения и применения электрического тока", - подчеркнула Харрис.
"В деле российских действий в Украине мы изучили доказательства, мы знаем правовые стандарты, и нет сомнения, что эти преступления были совершены против человечества. Соединенные Штаты официально установили, что Россия совершает военные преступления против человечества. Я и обращаюсь ко всем тем, кто совершил эти преступления, и к их руководителям, которые являются соучастниками этих преступлений - вы будете привлечены к ответственности", - отметила Харрис.
Hotab написав:Або не було патрултної прліції, і всі б їздили сині
Тобто не їздити синім вас особисто стримує патрульна поліція?
А якби не було прикордонної служби і наркоту твоєму сину продавали б прямо в шкільній їдальні??
Тобто зараз перед шкільною їдальнею стоять прикордонники і зупиняють увесь наркотрафік? У інших країнах все це працює трішечки по-іншому, у тому числі вільний продаж легкої наркоти, дівчата не важкої поведінки, за кермом можна випити пива, вільний час провести у казіно. Чому? Тому-що якщо це забороняють, то це можливо купить за трішечки інші гроші.
И что в результате? "У інших країнах" не ездят "синие", не употребляют тяжёлые наркотики, нет изнасилований?
Успіх написав:або пробувати себе закордоном, сплачуючи/переказуючи до ЗСУ 44К/міс)
если человек выехал ни шиша вы с него не получите, разве что Интерпол подключить.
Так я там вище/раніше писав, що підключити поліцію/підписати угоду/стати там на певний облік... - щоб свалу не було
Не может вся полиция Европы искать уклонистов. Одно дело насильники убийцы коррупционеры серьезные воры, эти угрожают обществу и Европа заинтересована их вышвырнуть. А алиментчики, уклонисты, трансгендеры - наша внутренняя проблема. Опасности для Европы они не представляют, какого их ловить?
Дуда розповів, коли танки з Польщі надійдуть в Україну 18.02.2023 10:00
Танки Leopard 2, а також 60 інших модернізованих танків Т-72, які Польща планує передати, можуть потрапити до України упродовж місяця-двох.
Про це в інтерв’ю Укрінформу повідомив президент Польщі Анджей Дуда.
“Я думаю, що цей термін абсолютно реальний, враховуючи тривалість курсу навчання з комплексного обслуговування танків Leopard, який українські військові на даний момент проходять у Свєнтошуві (танковий полігон на південному заході Польщі – ред.)”, - повідомив Дуда.
Він зазначив, що українські танкісти тренуються на танковому полігоні в Польщі на танках і тренажерах, тож відбувається повна підготовка з обслуговування танків.
andrijk777 написав: Мене дивує тільки одне. ДЕ ТУТ ПЕРЕМОГА УКРАЇНИ? Про яку нам так розказують США. По факту Україна втрачає(в порівнянні з 2014) ще частину Донецької, майже усю Луганську області. Статус Криму перетворюєте з "Крим це Україна, але окупований РФ" на "Крим це спірна територія яка контролюється РФ". Тобто це однозначна поразка України.
Ви мабуть раннього Арестовича передивилися чи інших диванних "переможців". Американці мабуть бачать ситуацію так-що для України краще: 1) втратити лугандон, котрий і так Україна не контролювала і де проживає "населення" що нас в більшості ненавидить але отримати натомість чіткі гарантії безпеки та членство в НАТО та ЄС 2) далі воювати невідомо скільки(можливо роками) несучі великі людські та матеріальні втрати, без жодних гарантій із усе зростаючою втомою від війни як зовні так і всередині України. У нас своє бачення, у американців своє і не варто легковажно критикувати їх позицію(якщо то не вигадана історія). Напередодні вторгнення, в Україні багато хто не вірив та насміхався з попереджень від США і хто виявився правий?
Востаннє редагувалось drevlyanin в Суб 18 лют, 2023 17:07, всього редагувалось 1 раз.
yanyura написав:Танки Leopard 2, а також 60 інших модернізованих танків Т-72, які Польща планує передати, можуть потрапити до України упродовж місяця-двох.
На даний момент нам пообіцяли 44 Леопард 2 та 60 Т-72 на квітень. Плюс ще 20-30 Т-72 з Чехії мають надійти до того часу (з тих 90, що пообіцяли в вересні).
тобто зберемо все до купи на кінець квітня?
Танк більшою мірою зброя наступу і контрнаступу. Звичайно, хочеться щоб воно було вже зараз тут, але зараз етап перемелювання рашиської нечисті, яка накопила ресурс і пробує наступати. І після нанесення ворогу важких витрат і вичерпання ним накоплених ресурсів можна говорити про контрнаступ. От тоді і потрібна танкова компонента. Зараз би арти побільше та снарядів до неї.
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 18 лют, 2023 17:09, всього редагувалось 1 раз.