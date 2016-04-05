Несмотря на обещания значительно увеличить расходы на оборону в ответ на вторжение России в Украину, вооруженные силы Германии находятся в худшем положении, чем год назад, заявил на этой неделе The Washington Post новый министр обороны страны Борис Писториус.

.......Многие союзники, которые помогали снабжать Украину вооруженными силами, теперь выражают беспокойство по поводу удара по их стратегическим активам. Особую озабоченность вызывают боеприпасы: Украина выпускает до 7000 артиллерийских снарядов в день, что превышает возможности производства европейской промышленности.

...... Олаф Шольц возлагал надежды на то, что он возродит осажденные вооруженные силы страны, объявив о кардинальных изменениях в оборонной политике и создании специального фонда в размере 100 миллиардов евро всего через несколько дней после вторжения России 24 февраля. Вместо этого немецкие пожертвования Украине еще больше сократили поставки ее давно забытых вооруженных сил, бюрократия замедлила пополнение, а фонд был подорван инфляцией и процентными выплатами.

...... Тем не менее, остается опасение, что эта война может выйти за пределы Украины. И даже перед лицом этой угрозы Германия не спешит тратить деньги на осажденные войска.



Обещание выделять не менее 2 процентов валового внутреннего продукта страны на оборону — «сейчас, год за годом», как сказал Шольц, — было отброшено назад. [u]По словам Писториуса, правительство намерено достичь цели в 2 процента в ближайшие «несколько лет»



«Полный год был потерян в ситуации, когда мы имеем большую войну непосредственно в Европе», — сказал Иоахим Вебер, эксперт по безопасности в Центре перспективных исследований в области безопасности, стратегии и интеграции Боннского университета. По его оценке, Германия могла сражаться всего около двух дней с текущими запасами боеприпасов.



........ Йенс Столтенберг заявил, что сроки ожидания крупнокалиберных вооружений сократились с 12 до 28 месяцев и что размещенные сейчас заказы будут доставлены через 2,5 года. Компания Rheinmetall, производитель пушки для танка Leopard 2, говорит, что ее задолженность приближается к 40 миллиардам евро.

........ «Мы думали, что никогда больше не окажемся в ситуации войны в Европе».



В Польше, где угроза войны по соседству более экзистенциальна, поставки оружия в Киев сопровождались увеличением расходов на оборону. Страна заявила, что в этом году потратит 3 процента своего ВВП на оборону, поскольку она обновляет свое оборудование и стремится создать «самые сильные сухопутные войска в Европе».



......... генерал армии Патрик Сандерс, начальник Генерального штаба, заявил, что «нет лучшей причины», чем отправка военной техники на Украину, но предупредил, что эти усилия сделают Великобританию «временно слабее».



Другие страны воздерживаются от пожертвований из-за опасений по поводу стратегических запасов.



......... Писториус также пытается оценить положение немецких вооруженных сил.



«Сто миллиардов [евро] в долгосрочной перспективе будет недостаточно, чтобы сделать то, что все говорят, что это необходимо», — признал он.

......... Но фонд не покрывает основные расходы, такие как деньги на боеприпасы. Это сила, которая использует устаревшие аналоговые радиостанции , которые не позволяют немецким солдатам общаться с другими войсками НАТО. Состояние Бундесвера таково, что ему пришлось отправить в Литву свои боевые машины пехоты Marder десятилетней давности для выполнения своих обязательств перед НАТО — после того, как современные «Пумы», которые он должен был поставить, сломались во время учений.

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Некоторые эксперты говорят, что поставка танков Leopard 2 в Украину этой весной еще больше ограничит и без того ограниченные боевые возможности Германии, поскольку парк танков составляет всего 300 единиц.