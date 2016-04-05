Дюрі-бачі написав:Не знаю чи в цю тему, але в мене знайомі ВПО скаржаться, що досі за січень 2023 року не заплатили ті кілька тисяч. Без друкарського верстату грошей не хватає чи просто помилка керівництва?
Я одержував 21 січня та 10 лютого. Але при цьому моя жінка, яку я оформлював одночасно з собою у травні минулого року, не одержувала жодного разу, і ніяке листування з Дією і органами соц.допомоги не допомогло.
Мосейчук уточнила, чи означає це, що спійманий на вживанні алкоголю боєць втрачає всі 100 тисяч гривень премії. Офіцер відповіла, що так, дійсно, він втрачає всі грошові надбавки до зарплати. "Не треба кричати, не треба бити. Просто протокол - і все за законом", - додала Бігарь.
Можна ще і винним бути:
військовослужбовець відмовився виконати наказ капітана — наступальні дії з метою заняття населеного пункту. Це призвело до того, що вся рота відмовилась виконувати наказ, боєздатність підрозділу була знижена. На суді військовий просив затвердити угоду про визнання винуватості та призначити узгоджену в ній міру покарання. Він пояснив суду, що визнає свою провину, щиро розкаюється і бажає повернутися на лінію фронту. Матроса визнали винним та призначили штраф у 207,4 тис. гривень, після того, як вирок набере законну силу, йому повернуть заставу у 208 тис. гривень. https://fakty.ua/415318-morpeha-iz-odes ... astuplenie
Тепер треба 2 міс тверезому на 0 відробляти. Щодо мобілізації, то, напевно, треба закон привести у відповідність до потреб сьогодення, а то він ще з мирних часів.
detroytred написав:Так він об'явить, коли прийме рішення наносити удари. А дозріє до цього рішення, коли побачить, що Захід вирішив вже відкрито його розчавити (наданням Атакмс, літаків -- у кількості, що відповідає дійсно остаточно розчавити).
Різні речі- надати допомогу для стримання рашки і надати допомогу для розчавлення рашки. Зараз тонке балансування на межі. Червона лінія -- це явний перехід межі. Дійсно достатня кількість Хаймерсів, танків, літаків, ракет.
Почему эту тему поднимаете? Уже ж говорилось и не раз, что очильники которые могут принимать решение неоднократно предупреждены про последствия по дипломатическим каналам. Если станет известно, что шаловливые ручки потянулись раскупорить тару с яо - последует массовый удар конвенциальным оружием. И вы уверены, что яо работоспособно, не заржавело/сгнило и не грохнется оземь на месте же ?
Такой удар, как в 1950м в Корее, когда Ким (еще без прямого участия Мао и Усатого) чуть не сбросил американцев в море? Запад сам признается, что не готов к серьезной конвенциональной войне.
Китай готує свою "мирну пропозицію" для України до річниці російського вторгнення Ван І також зазначив, що Китай викладе свою позицію щодо врегулювання війни в Україні в документі, в якому буде зазначено, що територіальна цілісність усіх країн повинна поважатися.
andrijk777 написав:Мене дивує тільки одне. ДЕ ТУТ ПЕРЕМОГА УКРАЇНИ? Про яку нам так розказують США.
А що таке перемога? Чому ви привязуєте перемогу/поразку до територій. Які території хоч якась із країн НАТО захопили в Югославії? Невже це була поразка НАТО? Хто що захопив і хто переміг в Іракській війні.
А НАТО втратило території в цій війні? Хто захопив територію, той і переміг. Невже це так важко зрозуміти?
sashaqbl написав:Навіть в середньовічній історії було є приклади воєн НЕ за території. Перемога чи поразка у війні - це насамперед досягнення чи недосягнення цілей війни. Саме тому ввх так наполегливо міняє(приховує) свої цілі. Яка наша ціль у цій війні? Повернення Криму? Чи збереження незалежності(зокрема зовнішньополітичної)?
Ви плутаєте поняття "ціль війти" і "результат війни". Це абсолютно різні поняття!!! Фактично не зв'язані. З ціллю війни зазвичай сильно брешуть і перебільшують, або просто говорять "наша ціль - перемога". Що є просто гра слів, тому що що таке перемога - не говорять.
І я не зрозумів вашу позицію. А що таке перемога України в цій війні?