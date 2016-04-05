RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 3571357235733574>
Повідомлення Додано: Суб 18 лют, 2023 19:19

Новини з полонини!©))

А новий комбат таки "січе", що хлопці хочуть відкосити, а не... ;)
Каже - "то вже починається після року... - в того батьки, в того спина, в того ще щось..." Каже - "а чого Олег(нехай буде таке видумане/не видумане ім'я) - не найме няньку для догляду мами/тата за 20К, - йому ж ще буде залишатись 80К?! На "гражданці" ж таких грошей не заробить?
Хмммм... - таки хлопці підз#&бались за рік часу..."

От такі думки вслух у комбата...
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4425
З нами з: 18.03.21
Подякував: 168 раз.
Подякували: 769 раз.
 
Профіль
3
7
1
Повідомлення Додано: Суб 18 лют, 2023 19:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Военкоматы людей за руки порой хватают и тащат себе. А в это же время создаётся штурмовая Бригада Лють, куда записалось 27к добровольцев.

Вопрос. А что это вообще такое? Если есть ВСУ, то кому выгодно создавать Лють под руководством МВС?
Andrey2512
 
Повідомлень: 480
З нами з: 04.04.22
Подякував: 32 раз.
Подякували: 53 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 18 лют, 2023 19:34

  Andrey2512 написав:Военкоматы людей за руки порой хватают и тащат себе. А в это же время создаётся штурмовая Бригада Лють, куда записалось 27к добровольцев.

Вопрос. А что это вообще такое? Если есть ВСУ, то кому выгодно создавать Лють под руководством МВС?

Записалось 27к а нужно 270к (если не больше)
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16890
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2112 раз.
Подякували: 2995 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 18 лют, 2023 19:40

  vitaliian написав:
  Andrey2512 написав:Военкоматы людей за руки порой хватают и тащат себе. А в это же время создаётся штурмовая Бригада Лють, куда записалось 27к добровольцев.

Вопрос. А что это вообще такое? Если есть ВСУ, то кому выгодно создавать Лють под руководством МВС?

Записалось 27к а нужно 270к (если не больше)
Не усі зних пройдуть медкомісію. Одного бажання замало.
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8483
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 836 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 18 лют, 2023 19:41

  vitaliian написав:
  Andrey2512 написав:Военкоматы людей за руки порой хватают и тащат себе. А в это же время создаётся штурмовая Бригада Лють, куда записалось 27к добровольцев.

Вопрос. А что это вообще такое? Если есть ВСУ, то кому выгодно создавать Лють под руководством МВС?

Записалось 27к а нужно 270к (если не больше)

А ты подтвердишь, что нужно именно 270к ?
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7703
З нами з: 31.08.09
Подякував: 515 раз.
Подякували: 1233 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Суб 18 лют, 2023 19:42

  Успіх написав:А новий комбат таки "січе", що хлопці хочуть відкосити, а не... ;)
Каже - "то вже починається після року... - в того батьки, в того спина, в того ще щось..." Каже - "а чого Олег(нехай буде таке видумане/не видумане ім'я) - не найме няньку для догляду мами/тата за 20К, - йому ж ще буде залишатись 80К?! На "гражданці" ж таких грошей не заробить?
Хмммм... - таки хлопці підз#&бались за рік часу..."

От такі думки вслух у комбата...

Цікаво, а коли Успіх безпосередньо виконує свої обов'язки?
Кількість постів наздоганяє вітальку, голова забита фліртом з Флер, депозитами, проблемами ринка нерухомості, інфляцією, як нагріти волонтерів, щоб його відпускали по 10 днів місяць, або просто сотку давали за відігрівання 5-ої точки на дивані, що невже щось заважає цілодобово строчити на форумі? Таке відчуття, що пише вільний безробітний на утриманні батьків чи дружини, а не людина з фронта..
Коли я звоню чи пишу друзям на передку, то ніхто не має бажання говорити щось, максимум тобі поставлять плюсік у вайбері чи напишуть живий, а коли у відпустках можемо випити пива, то всі справжні вояки одпазу попереджають: давай чим поменше про війну, бо тяжко згадувати що там коїться, а про буденне життя в них теж немає бажання говорити, бо всі думки про фронт.
Але Успіх дуже цікавий персонаж, людина оркестр, світовими проблемами забита голова, о це потужна людина, філософ, справжня ГЛИБА!!!
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12532
З нами з: 30.12.09
Подякував: 581 раз.
Подякували: 3522 раз.
 
Профіль
4
Повідомлення Додано: Суб 18 лют, 2023 19:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Я для Флер більш перспективний.
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8483
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 836 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 18 лют, 2023 19:49

  pesikot написав:
  andrijk777 написав:Багато говорять про "перемогу". Нажаль поняття "перемоги" у всіх РІЗНЕ.
Дивитись з 7:30.
Отже коротко: США пропонувало путіну варіант коли Донецьк/Луганськ переходять РФ, не зрозуміло в яких кордонах, але припустимо по сьогоднішній лінії фронту. Крим стає "спірною територією" на 10-15 років, під контролем РФ звичайно. Херсонська/Запорізька обл. повертаються Україні.
І путін відмовився від цієї пропозиції!!! Вважаючи(в деякій мірі слушно) що може "взяти" більше.

Это тухлятина в пересказе Борового

США уже на всех уровнях открестилось, что таких предложений не было с их стороны
Если я не ошибаюсь, то это было ещё в середине января этого года

Я сприймаю ФАКТИ.
Я не слухаю всяких Піонтковських, який вже разів 20 заявив що Україна перемогла. Зокрема він давав 100% гарантію що після втрати РФ Херсона, РФ(чи путіну) буде кінець. Вже місяців 3 пройшло, ніякого "кінця РФ" не видно навіть на горизонті.

Ок. А по-вашому яку пропозицію миру(яка підходить для обох сторін конфлікту) розглядають США?
Я вважаю таку пропозицію достатньо збалансованою в сьогоднішніх реаліях.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4448
З нами з: 11.11.14
Подякував: 185 раз.
Подякували: 266 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 18 лют, 2023 19:52

somilitark
как вы коллега можете ставить под сомнение слова человека,наверное единственного в ВСУ который уже год на передке бессменно... разве можно ему не верить после таких правдоподобных историй что в его подразделении отпускают в отпуск без отпуска и одновременно платят 100000 которыми отпускники делятся с командирами.
konstantin kirovograd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1180
З нами з: 20.01.09
Подякував: 23 раз.
Подякували: 178 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 18 лют, 2023 19:52

  detroytred написав:
  Starikan написав: Забота у этих европейских столиц одна: какими хлебом и зрелищами накормить стадо, чтобы выиграть следующие выборы.

+100
Тільки зауваження: якщо в демократичних європейських (вважай найрозвинутіших країнах світу) країнах стадо, то хто тоді в інших країнах?)))
Між стадом і орками.

Демократія та масовий споживач (обиватель) -- це поки найвищій рівень розвитку суспільства.
Я на захисті обивателя!
Образити його не дам))

Так, стада існують у всіх країнах.
В Америці вони голосують за MAGA, у нас - 73% "уставших и отчаявшихся" - ваш вислів, який мені у 2019-му дуже сподобався і я його неодноразово цитував :wink:.

90% моїх знайомих, колег та родичів не належить до цих категорій і є моїми однодумцями. І в Америці, і у нас (щоб не було розмов щодо "різних соціальних прошарків", нагадаю, що серед моїх сватів троє заводських робочих і лаборантка з діспансера і їх думки багато в чому співпадають з моїми).
Тому підтримка "обивателя" у вашому сенсі для мене неможлива.
Starikan
2
 
Повідомлень: 19132
З нами з: 12.10.11
Подякував: 2448 раз.
Подякували: 3048 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3571357235733574>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: andrijk777 і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 112746
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 481448
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 4847
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Укргазбанк (829)
18.02.2023 19:41
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.