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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 18 лют, 2023 19:19
А новий комбат таки "січе", що хлопці хочуть відкосити, а не...
Каже - "то вже починається після року... - в того батьки, в того спина, в того ще щось..." Каже - "а чого Олег(нехай буде таке видумане/не видумане ім'я) - не найме няньку для догляду мами/тата за 20К, - йому ж ще буде залишатись 80К?! На "гражданці" ж таких грошей не заробить?
Хмммм... - таки хлопці підз#&бались за рік часу..."
От такі думки вслух у комбата...
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Успіх
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Додано: Суб 18 лют, 2023 19:31
Военкоматы людей за руки порой хватают и тащат себе. А в это же время создаётся штурмовая Бригада Лють, куда записалось 27к добровольцев.
Вопрос. А что это вообще такое? Если есть ВСУ, то кому выгодно создавать Лють под руководством МВС?
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Andrey2512
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Додано: Суб 18 лют, 2023 19:34
Andrey2512 написав:
Военкоматы людей за руки порой хватают и тащат себе. А в это же время создаётся штурмовая Бригада Лють, куда записалось 27к добровольцев.
Вопрос. А что это вообще такое? Если есть ВСУ, то кому выгодно создавать Лють под руководством МВС?
Записалось 27к а нужно 270к (если не больше)
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vitaliian
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Додано: Суб 18 лют, 2023 19:40
vitaliian написав: Andrey2512 написав:
Военкоматы людей за руки порой хватают и тащат себе. А в это же время создаётся штурмовая Бригада Лють, куда записалось 27к добровольцев.
Вопрос. А что это вообще такое? Если есть ВСУ, то кому выгодно создавать Лють под руководством МВС?
Записалось 27к а нужно 270к (если не больше)
Не усі зних пройдуть медкомісію. Одного бажання замало.
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Investor_K
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Додано: Суб 18 лют, 2023 19:41
vitaliian написав: Andrey2512 написав:
Военкоматы людей за руки порой хватают и тащат себе. А в это же время создаётся штурмовая Бригада Лють, куда записалось 27к добровольцев.
Вопрос. А что это вообще такое? Если есть ВСУ, то кому выгодно создавать Лють под руководством МВС?
Записалось 27к а нужно 270к (если не больше)
А ты подтвердишь, что нужно именно 270к ?
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pesikot
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Додано: Суб 18 лют, 2023 19:42
Успіх написав:
А новий комбат таки "січе", що хлопці хочуть відкосити, а не...
Каже - "то вже починається після року... - в того батьки, в того спина, в того ще щось..." Каже - "а чого Олег(нехай буде таке видумане/не видумане ім'я) - не найме няньку для догляду мами/тата за 20К, - йому ж ще буде залишатись 80К?! На "гражданці" ж таких грошей не заробить?
Хмммм... - таки хлопці підз#&бались за рік часу..."
От такі думки вслух у комбата...
Цікаво, а коли Успіх безпосередньо виконує свої обов'язки?
Кількість постів наздоганяє вітальку, голова забита фліртом з Флер, депозитами, проблемами ринка нерухомості, інфляцією, як нагріти волонтерів, щоб його відпускали по 10 днів місяць, або просто сотку давали за відігрівання 5-ої точки на дивані, що невже щось заважає цілодобово строчити на форумі? Таке відчуття, що пише вільний безробітний на утриманні батьків чи дружини, а не людина з фронта..
Коли я звоню чи пишу друзям на передку, то ніхто не має бажання говорити щось, максимум тобі поставлять плюсік у вайбері чи напишуть живий, а коли у відпустках можемо випити пива, то всі справжні вояки одпазу попереджають: давай чим поменше про війну, бо тяжко згадувати що там коїться, а про буденне життя в них теж немає бажання говорити, бо всі думки про фронт.
Але Успіх дуже цікавий персонаж, людина оркестр, світовими проблемами забита голова, о це потужна людина, філософ, справжня ГЛИБА!!!
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Додано: Суб 18 лют, 2023 19:47
Я для Флер більш перспективний.
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Додано: Суб 18 лют, 2023 19:49
pesikot написав: andrijk777 написав:
Багато говорять про "перемогу". Нажаль поняття "перемоги" у всіх РІЗНЕ.
Дивитись з 7:30.
Отже коротко: США пропонувало путіну варіант коли Донецьк/Луганськ переходять РФ, не зрозуміло в яких кордонах, але припустимо по сьогоднішній лінії фронту. Крим стає "спірною територією" на 10-15 років, під контролем РФ звичайно. Херсонська/Запорізька обл. повертаються Україні.
І путін відмовився від цієї пропозиції!!! Вважаючи(в деякій мірі слушно) що може "взяти" більше.
Это тухлятина в пересказе Борового
США уже на всех уровнях открестилось, что таких предложений не было с их стороны
Если я не ошибаюсь, то это было ещё в середине января этого года
Я сприймаю ФАКТИ.
Я не слухаю всяких Піонтковських, який вже разів 20 заявив що Україна перемогла. Зокрема він давав 100% гарантію що після втрати РФ Херсона, РФ(чи путіну) буде кінець. Вже місяців 3 пройшло, ніякого "кінця РФ" не видно навіть на горизонті.Ок. А по-вашому яку пропозицію миру(яка підходить для обох сторін конфлікту) розглядають США?
Я вважаю таку пропозицію достатньо збалансованою в сьогоднішніх реаліях.
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Додано: Суб 18 лют, 2023 19:52
somilitark
как вы коллега можете ставить под сомнение слова человека,наверное единственного в ВСУ который уже год на передке бессменно... разве можно ему не верить после таких правдоподобных историй что в его подразделении отпускают в отпуск без отпуска и одновременно платят 100000 которыми отпускники делятся с командирами.
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Додано: Суб 18 лют, 2023 19:52
detroytred написав: Starikan написав:
Забота у этих европейских столиц одна: какими хлебом и зрелищами накормить стадо, чтобы выиграть следующие выборы.
+100
Тільки зауваження: якщо в демократичних європейських (вважай найрозвинутіших країнах світу) країнах стадо, то хто тоді в інших країнах?)))
Між стадом і орками.
Демократія та масовий споживач (обиватель) -- це поки найвищій рівень розвитку суспільства.
Я на захисті обивателя!
Образити його не дам))
Так, стада існують у всіх країнах.
В Америці вони голосують за MAGA, у нас - 73% "уставших и отчаявшихся" - ваш вислів, який мені у 2019-му дуже сподобався і я його неодноразово цитував
.
90% моїх знайомих, колег та родичів не належить до цих категорій і є моїми однодумцями. І в Америці, і у нас (щоб не було розмов щодо "різних соціальних прошарків", нагадаю, що серед моїх сватів троє заводських робочих і лаборантка з діспансера і їх думки багато в чому співпадають з моїми).
Тому підтримка "обивателя" у вашому сенсі для мене неможлива.
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Starikan
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