RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 35713572357335743575>
Повідомлення Додано: Суб 18 лют, 2023 19:19

Новини з полонини!©))

А новий комбат таки "січе", що хлопці хочуть відкосити, а не... ;)
Каже - "то вже починається після року... - в того батьки, в того спина, в того ще щось..." Каже - "а чого Олег(нехай буде таке видумане/не видумане ім'я) - не найме няньку для догляду мами/тата за 20К, - йому ж ще буде залишатись 80К?! На "гражданці" ж таких грошей не заробить?
Хмммм... - таки хлопці підз#&бались за рік часу..."

От такі думки вслух у комбата...
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4427
З нами з: 18.03.21
Подякував: 168 раз.
Подякували: 769 раз.
 
Профіль
3
7
1
Повідомлення Додано: Суб 18 лют, 2023 19:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Военкоматы людей за руки порой хватают и тащат себе. А в это же время создаётся штурмовая Бригада Лють, куда записалось 27к добровольцев.

Вопрос. А что это вообще такое? Если есть ВСУ, то кому выгодно создавать Лють под руководством МВС?
Andrey2512
 
Повідомлень: 480
З нами з: 04.04.22
Подякував: 32 раз.
Подякували: 53 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 18 лют, 2023 19:34

  Andrey2512 написав:Военкоматы людей за руки порой хватают и тащат себе. А в это же время создаётся штурмовая Бригада Лють, куда записалось 27к добровольцев.

Вопрос. А что это вообще такое? Если есть ВСУ, то кому выгодно создавать Лють под руководством МВС?

Записалось 27к а нужно 270к (если не больше)
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16894
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2112 раз.
Подякували: 2995 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 18 лют, 2023 19:40

  vitaliian написав:
  Andrey2512 написав:Военкоматы людей за руки порой хватают и тащат себе. А в это же время создаётся штурмовая Бригада Лють, куда записалось 27к добровольцев.

Вопрос. А что это вообще такое? Если есть ВСУ, то кому выгодно создавать Лють под руководством МВС?

Записалось 27к а нужно 270к (если не больше)
Не усі зних пройдуть медкомісію. Одного бажання замало.
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8488
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 836 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 18 лют, 2023 19:41

  vitaliian написав:
  Andrey2512 написав:Военкоматы людей за руки порой хватают и тащат себе. А в это же время создаётся штурмовая Бригада Лють, куда записалось 27к добровольцев.

Вопрос. А что это вообще такое? Если есть ВСУ, то кому выгодно создавать Лють под руководством МВС?

Записалось 27к а нужно 270к (если не больше)

А ты подтвердишь, что нужно именно 270к ?
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7703
З нами з: 31.08.09
Подякував: 515 раз.
Подякували: 1233 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Суб 18 лют, 2023 19:42

  Успіх написав:А новий комбат таки "січе", що хлопці хочуть відкосити, а не... ;)
Каже - "то вже починається після року... - в того батьки, в того спина, в того ще щось..." Каже - "а чого Олег(нехай буде таке видумане/не видумане ім'я) - не найме няньку для догляду мами/тата за 20К, - йому ж ще буде залишатись 80К?! На "гражданці" ж таких грошей не заробить?
Хмммм... - таки хлопці підз#&бались за рік часу..."

От такі думки вслух у комбата...

Цікаво, а коли Успіх безпосередньо виконує свої обов'язки?
Кількість постів наздоганяє вітальку, голова забита фліртом з Флер, депозитами, проблемами ринка нерухомості, інфляцією, як нагріти волонтерів, щоб його відпускали по 10 днів місяць, або просто сотку давали за відігрівання 5-ої точки на дивані, що невже щось заважає цілодобово строчити на форумі? Таке відчуття, що пише вільний безробітний на утриманні батьків чи дружини, а не людина з фронта..
Коли я звоню чи пишу друзям на передку, то ніхто не має бажання говорити щось, максимум тобі поставлять плюсік у вайбері чи напишуть живий, а коли у відпустках можемо випити пива, то всі справжні вояки одпазу попереджають: давай чим поменше про війну, бо тяжко згадувати що там коїться, а про буденне життя в них теж немає бажання говорити, бо всі думки про фронт.
Але Успіх дуже цікавий персонаж, людина оркестр, світовими проблемами забита голова, о це потужна людина, філософ, справжня ГЛИБА!!!
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12532
З нами з: 30.12.09
Подякував: 581 раз.
Подякували: 3522 раз.
 
Профіль
4
Повідомлення Додано: Суб 18 лют, 2023 19:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Я для Флер більш перспективний.
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8488
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 836 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 18 лют, 2023 19:49

  pesikot написав:
  andrijk777 написав:Багато говорять про "перемогу". Нажаль поняття "перемоги" у всіх РІЗНЕ.
Дивитись з 7:30.
Отже коротко: США пропонувало путіну варіант коли Донецьк/Луганськ переходять РФ, не зрозуміло в яких кордонах, але припустимо по сьогоднішній лінії фронту. Крим стає "спірною територією" на 10-15 років, під контролем РФ звичайно. Херсонська/Запорізька обл. повертаються Україні.
І путін відмовився від цієї пропозиції!!! Вважаючи(в деякій мірі слушно) що може "взяти" більше.

Это тухлятина в пересказе Борового

США уже на всех уровнях открестилось, что таких предложений не было с их стороны
Если я не ошибаюсь, то это было ещё в середине января этого года

Я сприймаю ФАКТИ.
Я не слухаю всяких Піонтковських, який вже разів 20 заявив що Україна перемогла. Зокрема він давав 100% гарантію що після втрати РФ Херсона, РФ(чи путіну) буде кінець. Вже місяців 3 пройшло, ніякого "кінця РФ" не видно навіть на горизонті.

Ок. А по-вашому яку пропозицію миру(яка підходить для обох сторін конфлікту) розглядають США?
Я вважаю таку пропозицію достатньо збалансованою в сьогоднішніх реаліях.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4450
З нами з: 11.11.14
Подякував: 185 раз.
Подякували: 266 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 18 лют, 2023 19:52

somilitark
как вы коллега можете ставить под сомнение слова человека,наверное единственного в ВСУ который уже год на передке бессменно... разве можно ему не верить после таких правдоподобных историй что в его подразделении отпускают в отпуск без отпуска и одновременно платят 100000 которыми отпускники делятся с командирами.
konstantin kirovograd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1180
З нами з: 20.01.09
Подякував: 23 раз.
Подякували: 178 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 18 лют, 2023 19:52

  detroytred написав:
  Starikan написав: Забота у этих европейских столиц одна: какими хлебом и зрелищами накормить стадо, чтобы выиграть следующие выборы.

+100
Тільки зауваження: якщо в демократичних європейських (вважай найрозвинутіших країнах світу) країнах стадо, то хто тоді в інших країнах?)))
Між стадом і орками.

Демократія та масовий споживач (обиватель) -- це поки найвищій рівень розвитку суспільства.
Я на захисті обивателя!
Образити його не дам))

Так, стада існують у всіх країнах.
В Америці вони голосують за MAGA, у нас - 73% "уставших и отчаявшихся" - ваш вислів, який мені у 2019-му дуже сподобався і я його неодноразово цитував :wink:.

90% моїх знайомих, колег та родичів не належить до цих категорій і є моїми однодумцями. І в Америці, і у нас (щоб не було розмов щодо "різних соціальних прошарків", нагадаю, що серед моїх сватів троє заводських робочих і лаборантка з діспансера і їх думки багато в чому співпадають з моїми).
Тому підтримка "обивателя" у вашому сенсі для мене неможлива.

Між іншим, я критикував не "обивателів", а їхне керівництво, яке останні 15 років скрізь пальці дивилися, як на Сході зростає агресивний воєнний монстр.
Востаннє редагувалось Starikan в Суб 18 лют, 2023 20:00, всього редагувалось 1 раз.
Starikan
2
 
Повідомлень: 19134
З нами з: 12.10.11
Подякував: 2448 раз.
Подякували: 3048 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 35713572357335743575>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 112750
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 481460
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 4847
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.